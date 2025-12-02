ตะลึงทั้งโซเซียล “เจ๋ง บิ๊กแอ๊ส - กร PROXIE“ คนควันลุก! ยืนเฉยๆ ไอน้ำก็ระเหยออกจากตัว

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก หลังจากมีคลิปของ กร วรรณไพโรจน์ หนึ่งในสมาชิกวงที-ป๊อป PROXIE ถูกถ่ายโดยแฟนคลับ ขณะที่เจ้าตัวกำลังแสดงอยู่บนเวที #เชียงใหญ่เฟส6 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถ้ามองแบบโดยรวมก็เป็นไร แต่ถ้าสังเกตดีๆ คือมีควันออกจากเจ้าตัว ทั้งๆ ที่ตัวเองก็มีเหงื่อออก สังเกตจากการที่เอาผ้ามาซับที่หน้า
และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ แต่ไม่ได้เหนือธรรมชาติแต่อย่างใด และก็ไม่น่าจะใช่ไสยศาสตร์ด้วย เพราะหลังจากคลิปของกรได้เผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตได้นำคลิปของอีก 2 นักร้อง ไม่ว่าจะเป็น “เจ๋ง บิ๊กแอส” นี่ก็ควันออกตัวแบบเห็นได้ชัด จนบางคนแซวว่าเหมือนเพิ่งออกมาจากไมโครเวฟ หรือจะเป็น “ลิตเติ้ลจอห์น“ ที่ควันออกจากตัวก็แทบจะลุกไหม้เกรียมกันเลยทีเดียว
ซึ่งทางการแพทย์นั้น ปรากฎการณ์นี้เรียกว่าอุณหภูมิในตัวร้อนกว่าอากาศ เลยได้ไอน้ำอย่างที่เห็น และ “ควันออกตัว” เกิดได้หลากหลายสาเหตุ อาทิ ใช้แรงเป็นเวลานาน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ร่างกายขับความร้อนออกมาทางเหงื่อ, อากาศเย็น ไอน้ำจากเหงื่อกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆ, ไฟเวทีส่อง ทำให้เห็นละอองน้ำชัดขึ้น ดูคล้ายควันสีขาวออกมาจากตัว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟกต์จากธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นมา