“Takeru Satoh” สร้างปรากฏการณ์ความสุขอย่างทั่วถึง .. . ในงาน TENBLANK from Glass Heart Fan Meeting Asia Tour

มวลความสุขสุดจะ อร๊อย อร่อย ได้เกิดขึ้นแล้ว! ในงาน TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR in Bangkok feat. Takeru Satoh ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ UOB Live โดยผู้จัดมืออาชีพ AVALON LIVE
นี่คือเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทยของนักแสดงผู้ครองใจสาวไทยมามากว่า 10 ปี “ทาเครุ ซาโต้” (Takeru Satoh) จากพระเอกในหน้าจอสู่การปรากฏตัวจริงที่ปล่อยความหล่อดาเมจให้แฟนๆ กรี๊ดสนั่นฮอลล์ คุ้มค่าการรอคอยแบบเต็มอิ่ม ภายในงานตลอด 2 ชั่วโมง แฟนๆ ได้ชมการแสดงสดที่เปี่ยมพลังและความประทับใจ ทาเครุเปิดเวทีด้วยบทเพลงจากวง TENBLANK อาทิ MATRIX, Crystalline Echo, Unbroken, Citrus, Chasing Blurry Line และ Glass Heart พร้อมโชว์ฝีมือการเล่นเบสและเสียงร้องสะกดผู้ชมทั้งฮอลล์
ช่วงพูดคุยและกิจกรรมบนเวทีเพิ่มสีสันให้สนุกยิ่งขึ้น โดยมี ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ เป็นพิธีกร ชวนพูดคุยแบบออกรส เริ่มตั้งแต่การทักทายแฟนไทยอย่างเป็นทางการ “สวัสดีครับ ทาเครุครับ ขอบคุณครับ” ก่อนเล่าความรู้สึกของการมาไทยครั้งแรก พร้อมเช็กลิสต์ที่ได้ทำไปแล้ว ทั้งการนั่งตุ๊กตุ๊ก เดินไนท์มาร์เก็ต และลิ้มรส ต้มยำกุ้ง, ผัดไทย จนสามารถออกเสียง “อร๊อย…อร่อย” ได้เป๊ะ ทำแฟนๆ ส่งเสียงเชียร์กันสนั่น
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือช่วงที่ทาเครุเดินลงมาทักทายแฟนๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมมอบของรางวัลสุดพิเศษ รวมถึงได้ถ่ายภาพกับผู้โชคดี เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มไม่ขาดสาย เป็นค่ำคืนที่อัดแน่นด้วยความสุขสมการรอคอยกว่า 10 ปี ในขณะที่ทาเครุเองก็รับรู้ถึงพลังรักของแฟนชาวไทยอย่างเต็มหัวใจ
“ผมมาไทยเป็นครั้งแรก รู้สึกชอบมากครับ หัวใจของทุกคนเข้าไปอยู่ในใจของผมแล้ว ผมอ่านทุกข้อความและซาบซึ้งมากครับ จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง หวังว่าทุกคนจะรอผมนะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ”
ปิดท้ายค่ำคืนอย่างงดงามด้วยเพลงอังกอร์สุดพิเศษ ทิ้งความอบอุ่นเต็มฮอลล์ เป็นหลักฐานชัดเจนถึงความรักและความผูกพันที่แฟนๆ ชาวไทยมีต่อ ทาเครุ ซาโต้ อย่างแท้จริง