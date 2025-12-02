“พิม พิมประภา” แจงกลับ! ใครๆ เขาก็ทำกัน ดีใจที่คนไทยแยกแยะได้ ทำอะไรคิดถึงประเทศเสมอ

เหมือนจะมีกลิ่นอายดรามาขึ้นมาหน่อย เมื่ออยู่ดีๆ ก็เป็นข่าว สำหรับคลิปวิดีโอของ “พิม พิมประภา ตั้งประภาพร” ที่ไปถ่ายขณะข้ามถนนตรงแยกชิบูย่า ประเทศญี่ปุ่น แต่ดรามานั้นย้อนกลับไปสำหรับคนตั้งคำถามว่า ทำแบบนี้มันสมควรไหม? เพราะไปโยงกับกรณีอินฟลูฯ ไทยที่ไปยืนบนหลังคารถ หน้าร้านสะดวกซื้อ วิวด้านหลังเป็นภูเขาฟูจิ แต่คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกัน รถทัวร์ไม่หันไปถล่มพิม แต่ก็เมนต์ไปในแนวเดียวกันทั้งว่า ดรามาตรงไหน?, ใครๆ เขาก็ทำเป็นเรื่องปกติ ด้านนางเอกสาวก็ไปตอบภายใต้ข่าวดรามานั้นว่า ก่อนทำอะไรก็จะศึกษาว่าสามารถไหม พร้อมชื่นใจคอมเมนต์เข้าใจ และยังถามกลับว่าใครกันแน่ที่ดรามา
“ขอพูดหน่อยนะคะ นี่เป็นเทรนด์ VIRAL ที่คน ทั่วโลกทำกันมานานแล้ว จุดเช็กอินที่ทำกัน
ปกติ คนญี่ปุ่นเองยังเล่นเทรนด์นี้เลย
ก่อนถ่ายคอนเทนต์พิมเป็นคนที่หาข้อมูล ตรวจสอบความเหมาะสม และคำนึ่งถึงภาพลักษณ์ของคนไทยเสมอ พิมอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดตลอด ไม่เคยเห็นสักคอมเมนต์ที่เป็นดรามาหรือต่อว่าจากใครเลย
พอมาเห็นข่าวของสื่อนี้ ก็รู้สึกงงมากว่าใคร กันที่เป็นคนเริ่มดรามา
(พิมอ่านคอมเมนต์ของข่าวนี้พิมยังดีใจนะคะที่คนไทยแยกแยะได้ ขอบคุณจริงๆ ที่คอมเมนต์
ปกป้อง)
จากข่าวแบบนี้ มันยิ่งทำให้พิมตั้งคำถามกับ สื่อนี้จริงๆ นะ ว่าต้องการสื่ออะไรกันแน่”