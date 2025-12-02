“น้ำเพชร มนัสนันท์“ ตัวแม่วงการแบรนด์เนมไทย กับธุรกิจ Runway Closet มาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าความลับของคุณจะรั่วไหล

ในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา คนหันหลังให้กับความฟุ้มเฟือยมาทุ่มเงินให้กับการดูแลสุขภาพ และ Longevity มากกว่าแบรนด์เนม ก็มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองคนที่ยังอยากมีชีวิตลัคชูรี่แบบสบายกระเป๋า “รันเวย์ คลอเส็ท” (Runway Closet)จึงถือกำเนิดขึ้น จากสองพี่น้อง “มิณ สิรัชชา พัชรโสภาชัย” และ “น้ำเพชร มนัสนันท์ พัชรโสภาชัย” ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงแบรนด์เนมมากว่า 10 ปี โดยต่อยอดไอเดียเปิดตัวบริการเช่าแฟชั่นไอเท็มครบวงจร Runway Closet คือ สวรรค์ของคนรักแฟชั่นที่มีจำนวนสินค้าแบรนด์เนมหมุนเวียนในร้านมากกว่า 1,000 ชิ้น น้ำเพชร ได้เล่าถึงการเติบโตของธุรกิจเช่าสินค้าแบรนด์เนมที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ และจุดเริ่มต้นของ Runway Closet
“เราเรียนรู้จากวงการแบรนด์เนมมานาน ตั้งแต่รับทำความสะอาด ซื้อ-ขาย จนมาเป็นเช่า เป็นเหมือนตู้เสื้อผ้ากลางให้คนมาแชร์เข้าถึงสินค้าตัวนั้นโดยไม่ต้องใช้เงินราคาสูงหลักแสนได้ใช้ ก็เริ่มจากเอาของๆเราเองนี่แหละออกมาทำ เริ่มจากถ่ายลงอินสตาแกรม จากการสลับกันใช้ระหว่าวพี่น้องก็ขยายไปเรื่อยๆจนเป็นร้าน ทุกคนสามารถเข้าถึงแบรนด์เนมได้ ธุรกิจนี้ก็เปิดมาได้ 4 ปีแล้ว“
สินค้าใส่ตามดารา คนดัง ยังเป็นฮอตฮิตมีที่นี่
“ช่วงไหนที่ดาราฮิตใส่ชุดว่ายน้ำเยอะๆ ใส่เสื้อยืดเยอะๆ ธุรกิจเราจะรันดีมากๆ ยิ่ง Dior เป็นอะไรที่คนตามหาสินค้ากันเยอะมาก จะให้คนไปตามหาซื้อแบรนด์เนมทุกคอลเล็กชั่นก็ไม่ไหว เราก็ตามแทนให้ทุกคนได้มาเช่า
ช่วงนี้หนาวมาแล้ว คิวเสื้อผ้าหน้าหนาวจะเต็มยาว รวมถึงเครื่องประดับ เพราะมันคือช่วงหน้างานแต่งงานด้วย ถ้าเป็นเรื่องกระเป๋า CHANEL คือนัมเบอร์วัน เสื้อผ้าก็จะเป็น GUCCI , DIOR , Louis Vuitton ที่เป็นสกรีนโลโก้จะมาแรง รองเท้าจะเป็นรองเท้าสกี Moon Boot เรามีให้เลือกทุกสิ่งอย่าง”
แม้ตลาดแบรนด์เนมจะซบเซา แต่ตลาดเช่าแบรนด์เนมกลับโตขึ้น
“คนซื้อ-ขายแบรนด์เนมลดลงจริง แต่ไม่ได้เห็นผลกระทบขนาดนั้น ผู้คนฉลาดใช้งานแบรนด์เนมกันมากขึ้น เดี๋ยวนี้เวลาคนจะใช้อะไร เขาจะหาผู้เชี่ยวชาญก่อน พอเขาฟังผู้เชี่ยวชาญแล้วลูกค้าจะตัดสินใจเลือกการใช้งานได้ง่ายขึ้น คนรู้แล้วว่าการที่เราซื้อของมาแล้วเราใช้งานได้ไม่กี่ครั้ง พอไปขายต่อในราคามือ 2 มันขาดทุนเยอะ คนเลยหันมาลองเปิดใจเช่าสินค้าแบรนด์เนมกันมากขึ้น
ก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดที่คนยอมรับการใช้บริการเช่าสินค้าแบรนด์เนม มองว่าเป็นเรื่องที่ดีคนมีโอกาสได้ลองก่อน เพราะเราไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำว่าเราชอบของชิ้นนี้จริงไหม มันคุ้มค่ารึเปล่าจนกว่าจะได้ลองใช้มันจริงๆ หากเรามีโอกาสได้เลือก ได้ลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อมันจริงๆ ไว้เป็นของตัวเองก็เป็นตัวเลือกที่ดี เราก็เป็นจุดนั้นให้ลูกค้า”
แบรนด์เนมยังเป็นของที่ใช้โชว์สถานะในสังคมไทย และปัจจุบันคนทุกกลุ่มเข้าถึงแบรนด์เนม
“คนบางกลุ่มบางสังคมก็ยังใช้แบรนด์เนมในการโชว์สถานะ มันก็คือเรื่องจริงแต่มันก็อาจจะไม่ได้จริงเสมอไป หากเรามองไปแล้วก็รู้ว่าเขาแบรนด์อะไร คนก็อาจจะตัดสินทันทีว่าเธอมี เธอรวย คนส่วนมากก็ตัดสินกันแบบนั้นจริงๆ เพราะทุกคนมองจากภาพ แต่ถามว่ามีไหมที่คนรวยมากๆแล้วเขาไม่ใช้อะไรเลยก็มีเยอะนะ มันคือความชอบส่วนบุคคลด้วย บางคนก็ชื่นชอบในแบรนด์ เขาก็เก็บเงินซื้อแล้วอาจจะมีใบเดียวในชีวิตก็ได้
เดี๋ยวนี้การถือแบรนด์เนมเป็นภาพลักษณ์ก็จริง แต่อาจจะไม่ได้บอกคนคุณรวย เพราะเดี๋ยวนี้ทุกระดับเข้าถึงแบรนด์เนมได้หมด ตัวเจ้าของแบรนด์เนมเองก็พยายามจะตีให้ตัวเองเข้าไปให้ถึงทุกตลาด บางแบรนด์พยายามดึงราคาลงมาให้คนจับต้องได้มากขึ้น คนก็เลือกหยิบจับได้มากขึ้น”
กำเงินหลักพัน ก็สามารถสัมผัส ใช้สอย สินค้าแบรนด์เนมได้แล้ว
“Dior เป็นความฝันของสาวๆ ที่พยายามจะเข้าหา DIOR กันอคนระดับไฮเอ็นหน่อยสินค้าพวกนาฬิกา เครื่องประดับ พวกเสื้อกันหนาว ชุดสกีที่เขารู้ว่าเขาจะใช้แค่ครั้งเดียว แค่ไปเที่ยวถ่ายรูป เขาจะไม่อยากเสียเงิน 500,000 บาทกับชุด1 ชุดที่ใส่แค่ครั้งเดียว เขาเลือกยอมจ่าย 5,000-10,000 บาทเพื่อเช่าเอามาถ่ายรูป กลับมาก็ไม่ต้องทำความสะอาดด้วย
คนระดับกลางลงมาหน่อยจะเช่ากระเป๋าเป็นเลเวลรายเดือน อย่าง CHANEL ใบละ 300,000 กว่าบาท คนเลือกมาเช่าเดือนละ10,000 กว่าบาท เพราะเดี๋ยวนี้พอซื้อใช้แล้วเอาไปขาย ราคามันตกมาก อย่างซื้อ 300,000 บาท เวลาเอาไปขายให้เต็มแมคเลยก็อยู่ประมาณ 200,000 บาท แต่ถ้าเช่าจ่ายแค่ 10,000 กว่าบาท เบื่อก็เปลี่ยนได้ ไม่ต้องไปเสียเงินหลักแสน”
เลทการเช่ามีตั้งแต่ 1 วันยันหลักเดือน
“มีตั้งแต่ 1 วัน 3 วัน 7 วัน ยันหลักเดือน เราพยายามจะทำให้ลูกค้าได้ของถูกใจ บางทีลูกค้าอยากลองใช้สินค้าชิ้นนี้ ร้านเราไม่มี แต่ถ้าเขาเลือกเช่า 1 เดือน เราก็ซื้อสินค้าชิ้นนั้นมาให้คุณใช้ได้ ถือว่าแอดวานซ์ให้ก่อน แม้เศรษฐกิจจะไม่ดี ตลาดแบรนด์เนมจะคงที่ แต่ธุรกิจร้านเช่าดีขึ้นเยอะ มีลูกค้าใหม่ที่เข้าใจการเช่าขึ้นเยอะ มองว่าตลาดจะเติบโตไปกว่านี้อีกมาก ตราบใดที่คาเฟ่ยังมี คนนิยมถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียล ไม่ตันแน่นอน
ปีครึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจเช่าของแบรนด์เนมโตขึ้นอย่างชัดเจน แต่ธุรกิจนี้จะค่อนข้างเป็นความลับนิดนึง เพราะคนก็ไม่ค่อยจะอยากบอกต่อว่าฉันไปเช่ามานะ จะเป็นการไปรู้ไปเห็นเองมากกว่าว่ามีร้านเช่านะ โดยตัวร้านเองเราก็พยายามทำให้ดูลับนะ พยายามจะทำทุกชั้นในร้านให้ไพรเวท อยากให้ทุกคนได้รับความไพรเวทจากสถานที่แห่งนี้ คุณมาที่นี่คุณไม่ต้องกลัวว่าความลับของคุณจะรั่วไหล เรามีทุกอย่างให้คุณได้ลอง แม้คุณไม่อยากมาปรากฎตัวที่นี่ เราสามารถเอาของไปส่งให้คุณที่บ้านได้ เราเป็นความสบายใจให้กับทุกคนที่จะใช้ของแบรนด์เนม และเราจะไม่เปิดเผยว่าใครมาใช้บริการกับเราบ้าง
มาที่เรา Runway Closet ราคาเริ่มต้นเช่าสินค้าที่พันกว่าบาท ใช้แล้วส่งคืนได้เลยไม่ต้องทำความสะอาดเลย จะเอาไปใช้ก็สะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอน เราจัดการอบคลีนให้ทุกอย่าง จัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน”