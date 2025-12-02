โฆษกรัฐบาลยัน นายกฯ สั่งแก้ระเบียบหลายอย่างรับเงินเยียวยาน้ำท่วม คปภ.ไม่หวั่นซ้ำรอย ถูกฟ้อง 4 หมื่นล้าน

โฆษกรัฐบาลเปิดแผน ช่วยเหลือฟื้นฟูน้ำท่วมหาดใหญ่ เงินเยียวยา ต้องช่วยอย่างไร หากไม่มีเอกสารใดๆ ยันนายกฯ สั่งแก้ระเบียบหลายอย่างเพื่อให้ช่วยได้ทันที ด้านคปภ.ช่วยเต็มที่เคลมประกันรถพังเสียหาย ไม่หวั่นซ้ำรอยถูกฟ้องประกันโควิด 4 หมื่นล้าน กู้ภัยเล่าเคสบีบหัวใจ
ใหญ่ไปตั้งแต่แรกๆ?
ใหญ่ : ตั้งแต่เริ่มเข้าครั้งที่สองของน้ำท่วม ก็เดินทางแล้วครับ ไปถึงพอดีภาวะวิกฤตทั้งหมด
หลังน้ำลดลง สิ่งที่เห็นเป็นยังไง?
ใหญ่ : ตอนมีน้ำ เราเห็นแค่น้ำกับหลังคา แต่พอน้ำลดไปแล้ว เราเห็นบ้าน รถ ความเสียหายในบ้านทั้งหมด ลักษณะเหมือนสึนามิ กองอิเหละเขระขระไปหมดเลย มันเพิ่มความบอบช้ำ ความกดดันของเจ้าของบ้านผู้ประสบภัย เพราะเขาเห็นความเสียหายมากจนทำอะไรไม่ถูก จนเกิดภาวะกดดันต่างๆ จนมีข่าวสารออกมาเยอะแยะเรื่องของอารมณ์ ทำให้เรารู้สึกว่า ...ผมอยู่บนเรือกับเดินเข้าไปในพื้นที่มันต่างกันมาก ตอนนั้นเรามีแค่ใจว่าจะเอาเขาออก แต่ตอนเดินเข้าไปตอนน้ำลดแล้ว มีแค่ว่า แล้วเขาจะอยู่กันยังไง เขาจะเอาเงินที่ไหนมาดูแล ภาพมันหมดแล้ว จากประสบการณ์เราอยู่กู้ภัยกันมา ถ้ามีการเตรียมตัวมีความพร้อม การถอนตัว ชาวบ้านอพยพไปก่อนหน้านี้ ความเสียหายจะไม่เกิดขนาดนี้ แต่นี่คือรถทุกคันของทุกอย่างเละไปหมดเลย ทำให้ชาวบ้านกลัว รวมถึงเขาต้องป้องกันโจรด้วย มันเลยทำให้ภาวะจิตของเขามันแย่ ขนาดเราอยู่แค่ 6-7 วันเรายังจิตตกเลยครับ แต่เขาอยู่มานาน เขาเห็นสภาพที่เกิดขึ้น ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยครับ
สภาพรถเหมือนจอดอยู่ปกติ เห็นภาพจากน้ำลดลงไป ความน่าตกใจเป็นยังไงบ้าง?
พด : ผมคิดว่าแล้วเขาจะทำกันยังไง จะเริ่มต้นใหม่ได้ยังไง จากชีวิตที่เขาเคยสร้างมาได้ขนาดนี้ แล้วพอมาเจอเคสแบบนี้ เขาจะตั้งตัวและเริ่มต้นใหม่ได้แบบไหน มันหมดสิ้นเลยครับ
พี่อดิศร ได้รับการร้องเรียนเรื่องรถที่หาดใหญ่ประมาณกี่คัน?
อดิศร : ตามที่ได้รับแจ้ง ประมาณ 2,800 กว่าคันครับ นี่คือจะไปเรื่อยๆ เราก็เก็บตัวเลข จริงๆ เรามีประชุมศูนย์ของเราทุกวันนะครับ ที่ดูแลสถานการณ์นี้
คปภ.ตอนนี้มีหน้าที่อะไรเข้าไปกำกับดูแลความเสียหายของรถยนต์บ้าง?
อดิศร : ตั้งแต่วันแรก เราตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อดูแลภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้โดยเฉพาะ และสายด่วนประกันภัย 1186 เปิด 24 ชม. โทรได้ตลอดเวลา เราติดต่อภาคและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมด ต้องเรียนตามตรงว่าครั้งแรกภาคจังหวัดเราจมน้ำเลยที่หาดใหญ่ ทำการไม่ได้เลย เราใช้จังหวัดข้างเคียง ตอนนี้ถ้าพี่น้องเข้าไปที่เพจคปภ. ไม่ว่าจะเป็นภาคหรือจังหวัดใกล้เคียง เราขึ้นเบอร์ติดต่อเบอร์มือถือผอ.จังหวัด ผอ.ภาค เพื่อการเข้าถึงของพี่น้องประชาชน เราทำเต็มที่ มีการประชุมกับสมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อเร่งรัดให้มีการตรวจสอบ และจ่ายเคลมให้เร็วที่สุดครับ
ล่าสุดร้องเข้ามาบ้างหรือยัง?
อดิศร : ตอนนี้ไม่เรียกว่าร้อง เป็นการแจ้งเหตุ ตัวเลขที่เรียนคือการแจ้งเหตุ ซึ่งจะมีการอัปเดตทุกวัน อันนี้คือตัวรถยนต์
ยังไม่รวมมอเตอร์ไซค์?
ใหญ่ : ตอนนี้ประชาชนอยู่ในภาวะช็อกครับ เขาไม่สามารถเอาสิ่งของนอกกายที่อยู่ไกลตัวมากำหนดก่อน เขากำลังสำรวจอยู่ว่าญาติพี่น้องเขาอยู่ครบมั้ย ที่พลัดพรากหายไป จากที่เขาโทรมาแจ้งผมนะ เขาหาญาติพี่น้องเขากันอยู่ว่าไปอยู่โรงพยาบาลไหนบ้าง นี่คืออันดับแรก เขาเอาคนของเขาก่อน เรื่องทรัพย์สินภายนอก เรื่องรถยนต์ ผมว่าจะตามมาหลังจากนี้อาทิตย์นึง มาเป็นขบวนเยอะแน่
จากตัวเลขปภ. ที่สงขลา ผลกระทบคือ 633,105 ครัวเรือน ถ้าผลกระทบทั้งหมดอยู่ที่ 1,093,723 ครัวเรือน 2.7 ล้านคน?
พด : ประชาชนเขาอยู่กันเยอะจริงๆ มีทุกซอย มีพื้นที่ มีทุกหลังครับ
1 ล้านกว่าครัวเรือน ประกอบด้วย สุราษฎร์ฯ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แต่สงขลาที่เดียว 6 แสนกว่า ซึ่งเยอะที่สุด?
ใหญ่ : มีประชากรแฝงอีกนะที่เราเจอพูดไทยไม่ชัด อยู่ตามบ้านเช่าอีกเยอะครับ ทุกคนเดือดร้อนหมดเลย
ทางฝั่งกู้ภัย อาสาสมัครที่ลงไป ทำอะไรกันบ้าง?
ฉัตราภา : ชุดกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งตอนนี้ถอนกำลังกลับมาแล้ว เพราะน้ำท่วมมันแห้งหมดแล้ว แต่มีทีมสังคมสงเคราะห์ที่เป็นทีมฟื้นฟู นำถุงยังชีพลงไปแจกจ่ายและสำรวจพื้นที่
ใหญ่ : ตอนนี้คือการฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจ นอกเหนือคำว่าจิตอาสาส่วนนึงแล้ว เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จะแสดงแอ็กชั่นออกไป
กู้ภัยจบแล้ว พอฟื้นฟูจะเป็นอาสาอีกชุดนึง?
ใหญ่ : อีกชุดนึงกับหน่วยงานรัฐ กระทรวงต่างๆ ที่เข้าไป การบอกผู้ประสบภัยแต่ละบ้านว่าคุณจะได้รับเบี้ยยังไง เพราะเขาต้องใช้เงิน พวกเราไม่เกี่ยวแล้ว แต่เราทำได้เฉพาะในกลุ่มเพื่อนกู้ภัย ที่ระดมสรรพกำลัง ใครไปจุดไหน ช่วยจุดไหน แต่เราไม่สามารถไปพร้อมเงินที่แจกได้ อันนี้หน่วยงานรัฐต้องทำ
รถแต่ละคัน ประกันต้องรับคืนเลยมั้ย หรือต้องซ่อม?
อดิศร : ผมว่าต้องแยก ที่เราคุยกันมันจะมีรถน้ำมันกับรถไฟฟ้า รถน้ำมันวิธีคิดของเราคือเอาง่ายๆ ดูระดับน้ำเป็นอันดับแรก ดูระดับน้ำเป็นตัววัดก่อน ถ้าน้ำระดับเอ ท่วมถึงพื้นรถ ค่าซ่อม 8 พันถึง 1 หมื่น ถ้าถึงเบาะรถคือ 1.5-2 หมื่น ระดับซี ส่วนล่างคอนโทรลหน้าก็ถึง 3 หมื่น ถ้าจมทั้งคัน คืนทุนครับ ทุกยี่ห้อใช้เกณฑ์เดียวกันหมด เป็นวิธีการทำให้เกิดความรวดเร็ว ถ้าระดับน้ำไม่สูง แต่รถเสียหายสิ้นเชิง เราจ่ายตามจริงนะครับ
สมมติรถเบนซ์ ทำประกันชั้น 1 เอาไว้ ครอบคลุม 1 ล้าน เราจ่ายยังไง?
อดิศร : เราจ่ายตามจริงครับ กรณีมองเข้าไปปุ๊บแล้วเห็นแค่ระดับน้ำ ไม่ต้องพิสูจน์อะไร หลักการอยู่ในกรอบนี้ แต่หน้างานจริงประเมินเท่าไหร่ไม่ได้ล็อกด้วยตัวเลขนี้ จ่ายตามจริงครับ กรณีรถไฟฟ้าจะต่าง เพราะรถไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ด้านล้าง แค่ท่วมระดับพื้นรถก็ทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้แล้ว เราคุยกันว่าเคสแบตเตอรี่ไฟฟ้าจะจ่ายทุนประกัน ถ้าตัวแบตเตอรี่นั้นราคาเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารถ จ่ายทุนประกันเลยครับ สมมติแบตเตอรี่เกิน 7 แสน ก็จ่ายทุนประกันเลย
ใหญ่ : ผู้ทำประกันต้องไปไล่เบี้ยกับทางโน้นหรือทางนี้ซัปพอร์ตช่วยประสานงานให้ครับ
อดิศร : ผมเรียนก่อน หลักการคือแจ้งเคลมที่บริษัทประกัน ถาไม่ได้รับความสะดวกยังไง คปภ.ทุกพื้นที่ลงไปช่วยแน่นอน ตอนนี้เราประสานงานบริษัทประกันให้เตรียมรถลาก รถสไลด์จำนวนมาก เข้าไปพื้นที่แล้ว บางบริษัทจะทำงานลูกค้าก่อนแต่หลายๆ บริษัทเสนอตัวว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐประสงค์ให้ช่วย เขายินดี
ใหญ่ : ช่วยแหละครับ ไม่มีรถไปสไลด์แน่นอน หน่วยงานรัฐรถตร.มี 2 คัน (หัวเราะ) ไม่ได้หรอกครับ แค่เราจะเปิดขอเส้นทางเข้าไปยังไม่ได้เลย เพราะรถจอดเต็มสะพานทุกสะพาน รอบแรกเขาจอดบนสะพาน ซึ่งเขาไม่ผิด แต่ตอนที่ท่วมแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครเข้ามาช่วย 5 วัน 6 วันแล้วไม่ได้กินข้าว ผมยืนอยู่ตรงนั้น มันไปไม่ได้ เราเดินไปคนเดียวก็ไม่ได้ ต้องเอาเรือเข้าไปเพราะน้ำลึก 4 เมตร มีความหลากของน้ำ เส้นที่โดนหนักแล้วบอกว่าหนักสุดแล้วออกไม่ได้ คือแนวที่เขาอยู่ตามลำน้ำ อยู่กันนานสุด
บางคันไม่มีประกัน?
อดิศร : อันนี้มีปัญหาแล้วครับ ถ้าเราบอกว่าการประกันภัยคือการบริหารความเสี่ยง ถ้าไม่มีประกันภัยก็ต้องรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ คงมีเงินอีกก้อนนึง ที่รัฐให้เป็นการเยียวยา
กรณีรถไม่มีประกันภัย แล้วน้ำท่วมแบบนี้ จะมีเงินส่วนไหนออกมาบ้าง?
อดิสศร : ถ้ารถยนต์ลำบาก รถเป็นสมบัติของเขา แต่เขาไม่ได้ซื้อประกันคุ้มครอง จะเรียกร้องจากรัฐก็ลำบาก ผมคิดว่าคงสาธาณูปโภคพื้นฐานก่อน อย่างบ้าน ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคก่อน
รถ 2,800 คัน เป็นรถถูกตรวจสอบแล้วว่ามีประกัน นี่คือชั้น 1?
อดิศร : ผสมกันครับ เพราะประเภทสอง ประเภทสาม บางครั้งเขามีประกันน้ำท่วมเพิ่ม อาจเงินสดไม่มาก ก็จ่ายเป็นเงินไปเลยครับ
มีกรณีบุคคลเสียชีวิตในรถ ถือเป็นยังไง?
อดิศร : ถ้าขับรถออยู่แล้วเกิดน้ำท่วมฉับพลันถือเป็นอุบัติเหตุ แต่ถ้ากรณีประกันชีวิต จ่ายทุกกรณีอยู่แล้ว คปภ.ทำงานเชิงรุก เรามีการประสานรองผู้ว่าราชการจังหวัด เรามีการประสานท่านรองผบ.ตร. ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้เร็วขึ้น ถ้าพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อย มีการแชร์รายชื่อบัตรประชาชนมาที่เรา เราเอาชื่อนั้นมาใส่ระบบฐานข้อมูลประกันภัย แล้วรันดูว่าเขามีประกันที่ไหนบ้าง แล้วเราจะเป็นคนติดตามให้ประกันจ่ายให้ได้
คปภ.ดูแลเรื่องประกันหลากหลาย ไม่ใช่รถยนต์อย่างเดียว ประกันชีวิต วินาศภัย อุทกภัย อัคคีภัย บ้านทั้งหลัง คปภ.ดูแลครอบคลุมทั้งหมดที่เกี่ยวกับคำว่าประกันภัย?
ใหญ่ : ผมถามนิดนึง คปภ.สามารถบังคับบริษัทต่างๆ ได้ ให้เขาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้หลีกเลี่ยงได้ใช่มั้ย
อดิศร : ถ้าเป็นกรณีตามกฎหมาย แน่นอนเราบังคับใช้กฎหมายได้ กรณีทั่วไปเริ่มต้นแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกบริษัทเห็นสภาพที่เกิดขึ้น และมีความต้องการที่จะช่วย ณ วันนี้เราคิดว่าคนไทยคิดเหมือนกัน คงไม่ใช่บังคับ เพราะการประชุมกับเขา เราขอความร่วมมือหลายอย่าง ตั้งแต่กรณีรถดูแล้วเสียหายสิ้นเชิง เราเร่งเวลาเลย ให้จ่ายภายใน 7 วัน ปกติ 15 วัน ถ้าเอกสารครบจ่ายใน 7 วัน กรมธรรม์เน่าอยู่ในรถ ละลายไปแล้ว ไม่ต้องสนใจครับ แจ้งเรามาครับ เรามีระบบฐานข้อมูลกลางที่จะตรวจสอบได้ว่าท่านมีประกันภัย ตัวเล่มถ้าต้องใช้ ถ้าเคลมทุนประกัน ทางสมาคมได้ประสานกรมการขนส่งทางบกให้ออกเล่มให้เร็วที่สุด เพื่อให้เร็วในการจ่ายเคลม
ใครมีญาติพี่น้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม แล้วไม่ทราบเลยว่าเขาทำประกันภัย ทำประกันชีวิตไว้มั้ย ถ้าสงสัย คุณเอาเลข 13 หลักส่งให้หน่วยงาน ติดต่อที่คปภ.ก็ได้?
อดิศร : 01186 สายด่วนประกันภัย ขณะนี้เปิด 24 ชม.ครับ
อันนี้นอกเหนือจากเงินภาครัฐ?
อดิศร : ใช่ครับ
เป็นสิทธิ์ของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตแล้วทำประกันภัยไว้ ได้เงินส่วนนึง แล้วก็จะได้เงินของภาครัฐอีกส่วนนึง ไม่เกี่ยวกันใช่มั้ย?
อดิศร : อยากให้ทดลองมาติดต่อเรา เพราะหลายครั้ง เขามีประกันผ่านสินเชื่อธนาคารบ้าง หลายๆ อย่าง ตัวกรมธรรม์ไม่ได้อยู่ที่บ้าน เป็นประกันภัยกลุ่ม เขาอาจมีบัตรพกติดตัว ถ้าเราเสิร์จในข้อมูลการประกันภัย เราตรวจพบได้ครับ
ตรงนี้ดูแลได้ อีกประการ ตัวบ้านเอง เขามีมั้ย?
อดิศร : กรมธรรม์บ้าน หรืออาคาร แยกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือประกันอัคคีภัย วัตถุประสงค์บอกแล้วว่าต้องการคุ้มครองไฟไหม้ อย่างอื่นซื้อเพิ่ม กับกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซึ่งคุ้มครองความเส่ยียงทุกชนิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว รวมทุกอย่าง ตอนเกิดอุทกภัยปี 54 บ้านจำนวนมากไม่ได้ซื้อประกันน้ำท่วม เราหารือกันว่าในกรมธรรม์อัคคีภัยที่เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆ ไม่ใช่อาคารพาณิชย์ ขอให้เพิ่มภัยน้ำท่วมแถมเข้าไป 2 หมื่น ตอนนี้กรมธรรม์บ้านอยู่อาศัย จะมีน้ำท่วมอยู่ 2 หมื่น ณ วันนี้ถ้าท่านถ่ายรูปน้ำท่วมบ้าน เราคุยกับบริษัทประกันภัยแล้วด้วย เขาจะไม่ประเมิน จะจ่ายค่าเสียหายให้เลย 2 หมื่น กรณีเขามีการซื้อเพิ่มนอกจาก 2 หมื่น เดี๋ยวค่อยว่ากันครับ กรณีอาคารพาณิชย์ถ้าเป็นอัคคีภัยเฉยๆ อาจจะมีปัญหา ถ้าไม่ได้ซื้อน้ำท่วมเพิ่ม แต่ต้องเรียนว่าพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ เอสเอ็มอีหลายราย มีความเข้าใจ และซื้อความเสี่ยงภัยทุกชนิดเอาไว้แล้วกรณีนั้นจะมีการจ่ายเบื้องต้น 3 หมื่น ที่เหลือก็ประเมิน
คปภ.ไม่ได้มีหน้าที่จ่ายเงินนะ เดี๋ยวจะไปด่าคปภ. เขามีหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทประกันทั้งหลาย ถ้าบริษัทประกันมีปัญหา คปภ.จะเข้าไปจัดการดูแลว่าเกิดอะไรขึ้นและสั่งให้จัดการให้ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด?
ใหญ่ : ประชาชนต้องการศูนย์รวมด่าให้ไปจัดการให้ อันนี้ก็อาจต้องรับหน้าเสื่อไปก่อน (หัวเราะ)
อดิศร : ถ้าถามว่าเราเต็มที่แค่ไหน ท่านคงไม่เห็นหน่วยงานใดที่ให้เบอร์ผอ.ภาค ผอ.จังหวัดบนเพจสำนักงานนะครับ สำนักงานทุกจังหวัดในพื้นที่ที่มีปัญหา ตอนนี้เบอร์ผอ.ภาค ผอ.จังหวัดขึ้นบนเพจเลยครับ ท่านโทรไปหาได้เลยครับ
โทรไปด่าผอ.เอง?
อดิศร : โทรไปหาเขา เขาจะได้เร่งกระบวนการ (หัวเราะ)
ใหญ่ : เหมือนใครไม่รู้ให้เบอร์ผมไป โทรมาระบายตอนผมกำลังช่วยคนอยู่ตอนน้ำท่วม (หัวเราะ)
มีคนบอกว่าบริษัทประกันไม่รับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม?
อดิศร : คงไม่ใช่ทุกบริษัทมั้งครับ ตอนนี้ขอบเขตพวกนี้มีประกันภัย มีการแจ้งเข้ามาจำนวนมาก ถ้าในฐานะคนซื้อ ถ้าเขาไม่ขาย ผมไปที่อื่น ฟังดูไม่ผูกใจ เรามีสิทธิ์เลือก เพราะเราเป็นเจ้าของเงิน เคลมบ้านอยู่อาศัยตอนนี้เข้ามา 1,400 รายแล้ว มีการอัปเดตตัวเลขทุกวัน
คนส่งมาบอกว่าโทรวันนี้ ติดอาทิตย์หน้า?
อดิศร : เรามีการเพิ่มคู่สาย เพิ่มเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ต้องเรียนว่าบางครั้งมีการกังวล มีการเล่าเรื่อง เจ้าหน้าที่เราไม่สามารถตัดสายไปได้ ก็จะมีความยาวของสายที่มากกว่าปกติ เราพยายามเต็มที่ ยืนยันครับ
คนส่งมาว่าตั้งแต่แผ่นดินไหว มี.ค. บริษัท อ. ยังไม่จ่ายเงินประกันคอนโดเลย?
อดิศร : ยื่นเรื่องมาเลยครับ เดี๋ยวติดตามให้ครับ
ล่าสุดคนส่งเข้ามา บอกว่าคปภ.เคยจัดการเรื่องโควิดมั้ย เพราะมีประเด็นที่ประกันบางประกัน ซื้อประกันโควิดแล้วไม่จ่ายเหมือนกัน?
อดิศร : จริงๆ เราเคยจัดการ แล้วเราก็โดนฟ้องคดีเรื่องนี้ เขาฟ้องเรา 4 หมื่นล้าน ฟ้องเราบอกว่าไม่ให้ยกเลิกกรมธรรม์ ทำให้บริษัทเสียหาย
ยุคโควิดที่คนส่งมาเยอะๆ มีบริษัทไปรับทำประกันโควิด ใครตายก็จะจ่ายเงินให้ สุดท้ายเขาจะยกเลิกประกัน ทั้งที่รับเงินไปแล้ว คปภ.ไปควบคุม บอกว่ายกเลิกไม่ได้นะ บริษัทประกันฟ้องคปภ. 4 หมื่นล้าน เขาฟ้องทำไม?
อดิศร : ฟ้องว่าการที่เราห้ามยกเลิก ทำให้เขาขาดทุนจนเจ๊ง ปัญหาเรื่องโควิดเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ถ้าบอกว่าหนี้โควิดที่ค้างอยู่กองทุนเป็นความผิดคปภ.มั้ย ส่วนนึงขออนุญาตรับแล้วกัน ถ้าเราบอกให้ยกเลิกกรมธรรม์ไป วันนั้นคงยกเลิกกันหมดแหละครับ คงไม่มีหนี้ที่ค้างอยู่กองทุน ผมเรียนว่า จากวันที่เราบอกว่าห้ามยกเลิก เคลมจ่ายออกไป 9 หมื่นกว่าล้าน เกือบแสนล้าน จ่ายกันจนหมด ถ้าเขามีการบริหารจัดการที่ดี เขายังคงอยู่ ถ้าหมดแล้วไม่คงอยู่ คือบริษัทที่ถูกปิดไป แต่เรามองว่าคำมั่นสัญญาที่ให้ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ และคปภ.ต้องดูแลเรื่องนี้
พี่ปิดมั้ย?
อดิศร : ปิดครับ จ่ายเงินจนหมดบริษัทแล้ว ถ้าไม่มีเงินเพิ่มทุน เราจำเป็นต้องปิดบริษัท มันก็เป็นหนี้ไปค้างชำระที่กองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งตอนนี้ภาครัฐเองพยายามหาเงินอย่างเต็มที่ ที่จะหาเงินเข้ามา เริ่มตั้งแต่การเพิ่ม เรียกเก็บเข้ากองทุน จากเดิม 0.25 เป็น 0.5 อย่างไรก็ตาม ก็ต้องหาเงินด้วยวิธีอื่นต่อไป เพื่อเยียวยาประชาชนที่เหลือทั้งหมดครับ
คปภ.โดนบริษัทประกันฟ้อง 4 หมื่นล้าน แล้วจ่ายเขามั้ย?
อดิศร : โชคดีที่ศาลเมตตาให้เราชนะในศาลชั้นต้น เราก็ยังอยู่ในศาลสูงครับ รายละเอียดคงไม่ก้าวล่วงกว่านี้
กี่บริษัทที่ฟ้อง?
อดิศร : บริษัท 1 กับ 2 ถอนฟ้อง มีบริษัทเดียวที่ยืนยันจะฟ้องเรา ศาลชั้นต้นเราชนะครับคดีนี้ 4 หมื่นล้าน เดิมอย่างน้ำท่วมปี 54 มันเป็นภัยที่เรารู้อยู่แล้ว โดยการเป็นนักประกันภัย เราจะรู้ว่าภัยบางอย่างเกิดขึ้นถี่ๆ ภัยบางอย่างเกิดขึ้นทุก 30 ปี 50 ปี 100 ปี ต้องมีการกันเงินตรงนี้ไว้ แต่สถานการณ์โควิด มันเป็นภัยใหม่ มันประเมินยาก และวันนั้นบริษัทที่มีความระมัดระวังมากๆ ก็รอดพ้นจากการรับประกันโควิด คือรับแต่ไม่เจ๊ง แต่ถ้าคุณมีอะไรนิดเดียวคุณมีสิทธิ์พลาด เพราะเป็นภัยที่มีความเสี่ยง
ใหญ่บอกมอเตอร์ไซค์น่าจะหลายหมื่นคัน บางทีไม่ค่อยมีประกัน ตรงนี้จะทำยังไง?
ทนายสายหยุด : พูดตรงๆ ไม่มีประกันก็ไม่มีใครเคลมให้
ฉัตราภา : ทำใจ
ใหญ่ : แต่ผมเห็นนะที่เขาเอามาต่อคิวให้ช่างซ่อม ก็สตาร์ทติดแล้ว หน่วยงานต้องมีเด็กช่างกล กลุ่มอาชีวะ เขาต้องการรถเพื่อออกไปหาข้าวนะครับ เราเข้าไปในพื้นที่ยังใช้เวลา 3-4 ชม. เขาเจอรถเขาก็ออกไปหาข้าว
คปภ.บอกแล้วนะว่าบริษัทไหนก็ตามแต่ที่ครอบคลุมการประกันภัย เขาจะดูแลให้ ยืนยันใช่มั้ย เพราะบางคนบอกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดี?
อดิศร : เรายืนยันครับ ทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ซื้อ
ยอมโดนฟ้องอีก 4 หมื่นล้าน?
อดิศร : ถ้าจำเป็นก็ยอมครับ บริษัทส่วนใหญ่มีประกันต่อเพราะเป็นน้ำท่วม ประกันต้องจ่าย ผมว่าบรรยากาศการพูดคุยเมื่อวานผมเชื่อมั่น เราคนไทยเหมือนกัน ผมก็จะพยายามติดตามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ
ระยะเวลาในการจ่าย?
อดิศร : กรณีเสียหายสิ้นเชิงไม่ยากเท่าไหร่ ต้องรวบรวมเอกสาร ถ้าขาดยังไงเดี๋ยวจะจัดการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวที่ยากกว่าคือการซ่อม ต้องเรียนว่าตอนนี้คปภ.เองก็น้ำท่วมนะครับ ไม่มีไฟตรงสงขลา อู่หลายที่ก็เปิดไม่ได้ ฉะนั้นต้องกระจายรถออกจังหวัดข้างเคียง สิ่งที่ช้าไม่ใช่การจ่าย แต่เป็นกรณีที่ซ่อม
จำนวนผู้เสียชีวิต ถ้าเราจะประเมินกันจริงๆ จากสายตา หรือสิ่งที่เห็น คิดว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่?
ฉัตราภา : ตอนนี้หลายหน่วยงานกำลังปูพรมในพื้นที่ ยอดกำลังสวิง บางส่วนยังเข้าไม่ถึง แต่รวมๆ แล้วน่าจะหลายร้อยค่ะ
ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเขาจะไปเสียชีวิตบริเวณไหน?
พด : ในบ้านเยอะ ผู้ป่วยติดเตียงบ้างอะไรบ้าง ที่ออกไม่ได้ น้ำมาเร็ว
ใหญ่ : ไม่มีการช่วยเหลือ 3 วัน ขาดออกซิเจน
พด : พวกผู้ชายหรือผู้หญิงที่ห่วงคนในบ้านออกไปหาอาหาร แต่กระแสน้ำมันแรง กลับมาไม่ไหว สู้กระแสน้ำไม่ไหว
บางคนเสียชีวิตบนหลังคา?
พด : ใช่ครับ ไปเจอมาเลย เป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้น เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนคอยช่วยเหลือคนในซอย เอาอาหารไปให้บ้านนั้นบ้านนี้ จนตัวเองไม่ไหว หมดแรง ไปนอนเสียชีวิตอยู่บนหลังคาบ้าน
เอาตรงๆ วันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อไหร่ สิ่งที่ควรทำคือเอาตัวเองออกมาก่อน?
พด : เอาตัวเองรวมทั้งคนในบ้านออกมาดีกว่า อย่าไปหวังว่าเดี๋ยวน้ำก็ลด เดี๋ยวน้ำก็แห้ง เอาตัวเองออกมาก่อน
ใหญ่ : ผมว่าหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ออกคำสั่ง สำคัญสุด ที่ใช้คำสั่งเด็ดขาด ถ้าบอกว่าต้องออก อพยพทันที แผนรองรับไปอยู่ที่ไหน 123 ผู้ที่ไปดูแลบ้านเขาคือใคร ก็จะช่วยได้ ถ้าเกิดความไม่มั่นใจของประชาชนเขาก็ไม่ออกหรอกครับ เพราะเขารักบ้าน ห่วงบ้าน
พด : กลัวของหายทำไง เดี๋ยวมีขโมย ส่วนใหญ่ห่วงบ้าน
ใหญ่ : คนแก่คนเฒ่า เราถึงได้เห็นว่าคนแก่ติด อายุ 80 90 อยู่เต็มไปหมดเลย
เคสนึงผมเป็นห่วงมาก ยังไม่ได้ตามต่อ วันนั้นส่งเคสนึงให้ป่อเต็กตึ๊ง เป็นเด็ก 1 ขวบ 3 ขวบ และผู้ป่วยฟอกไตอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน มีไข่ต้ม 1 ใบ นม 2 กล่อง ผมไม่รู้มีใครเอาออกมาได้มั้ย?
ฉัตราภา : วันที่หัวหน้าส่งเคสเข้าไป ก็มีการส่งทีมเรือไปสำรวจแล้ว แต่ตรงนั้นที่น้องอยู่ กระแสน้ำแรงมากค่ะ เข้าไม่ได้ เป็นรางรถไฟยาวเลย ไม่สามารถมุดอุโมงค์รถไฟไปได้ เพราะน้ำแรงมาก และน้ำลึก 5 เมตร
ถ้าไปช่วยคนต้องมุดอุโมงค์รถไฟ?
ฉัตราภา : ใช่ค่ะ น้ำเท่าสะพานเลย เรือก็ไปไม่ได้
ใหญ่ : จะไปเขต 8 ทะลุไปราษฎร์อุทิศ เพชรเกษม ฟังเหมือนไกล แต่บริเวณอยู่ใกล้กัน ใช้เวลาเดินทางไป 2 ชม. ถ้าไม่มีน้ำ ลอดทางรถไฟไป 10 นาทีไปได้เลย แต่พอน้ำลด เละหมดทุกอย่าง เดินทางเป็นชม.
ฉัตราภา : ในเส้นทางที่อ้อมได้ก็รถติดทุกเส้นทาง เดินทางนานมาก
ใหญ่ : ผมไปแจกของกันตอนกลางคืน เข้า 3 ทุ่ม ออก 7 โมงเช้า เพราะตอนกลางวันทุกคนเข้าไปหาญาติพี่น้อง เขาก็จะไม่ได้ของ เราก็ใช้วิธีสำรวจกลางวัน แล้วก็เอาไปกองไว้ให้ผู้นำชุนชมไปกระจาย ไม่ได้รับทีละถุง ไม่ได้ เพราะไม่ทัน ให้ชาวบ้านบริหารจัดการ ด้วยความรักและเสียสละ แบ่งปันของเขาเอง
คนไปรอเข้าแถวถ่ายเอกสาร เพราะเอกสารไม่มี ภาครัฐบอกว่าถ้าต้องการเงินเยียวยา จำเป็นต้องยื่นเอกสาร แต่เอกสารบางคนไปกับน้ำหมดแล้ว บางคนที่ไป เขาเอารูปที่ถ่ายเอาไว้ไปปริ้นท์ เรื่องนี้มองยังไง?
ทนายสายหยุด : ก่อนเข้ารายการ ผมตรวจเช็กกับพรรคพวกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ หน่วยงานราชการก่อน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคกลัวใคร กลัวสตง.นี่แหละไปตรวจทีหลัง ทำไม่ถูก จ่ายไม่ถูกระเบียบ กลัวตัวเองมีความผิดก็ใช้ระเบียบเดิมๆ แต่ว่าเขาน้ำท่วม รอดตายก็บุญแล้ว จริงๆ มหาดไทยน่าจะมีรถลงไป รับแจ้งเลย 13 หลัก มันก็ยืนยันตัวตนได้ มีรถเทศบาล ท้องถิ่นไปหรือยัง ถามผู้มีอำนาจหน้าที่ไปหรือยัง อำนวยความสะดวกหน่อยสิ เหมือนจะไปทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่เก็บเงินเขาย้ายลงไปได้ เก็บภาษีเคลื่อนที่ไปถึงหน้าบ้านเก็บเขาได้ นี่เขาเดือดร้อนนะ เอารถไปอำนวยความสะดวกเขาหน่อย ยืนยันมาก็รู้แล้ว ชื่อนี้ นามสกุลนี้อยู่ในระบบออนไลน์ของภาครัฐ นี่ยังดีนะเขายังมีเอกสาร แล้วคนที่บัตรหาย โทรศัพท์หายล่ะ มีแต่ตัวเปล่าๆ เขาก็เคลมไม่ได้ เดี๋ยวก็บอกว่าหมดเวลายื่นอีก
สิ่งที่พี่สายหยุดบอกก็เป็นทางออกที่ดี เอารถโมบายไป แล้วเอาเลข 13 หลักมาตรวจสอบ?
ทนายสายหยุด : อีกอย่างการไฟฟ้า รถโมบายกระจายไฟฟ้าให้เขาใช้ ให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเขาติดต่อญาติ โลกภายนอกได้ มันเหมือนโดนตัดขาดไปหมดเลย
อยากฝากบอกอะไรกสทช.?
ใหญ่ : สิ่งที่เราพูดอยู่เสมอในการประชุมร่วมกันในหน่วยงาน คือจะทำยังไงให้สื่อสารได้ คืออินเตอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ แต่ครั้งนี้ที่ผมไป พูดตรงๆ ไม่เห็น มันเข้าไปไม่ได้ด้วย และไม่มีด้วย เลยทำให้แบตเขาหมดใน 3 วันแรก คนอยู่ในภาวะวิกฤตเขาจะโทรย้ำๆ จนแบตหมด ผมว่าอย่างน้อยๆ ครั้งต่อไป ถ้ามีเครื่องปั่นไฟ ปลั๊ก หรือแผงโซลาเซลล์ ที่มีพาวเวอร์บ็อก นั่นน่ะช่วยได้
ถ้าอนาคตเกิดขึ้นอีก ก็ต้องถอดบทเรียน แต่มันถอดหลายครั้งเหลือเกิน?
ใหญ่ : ถอดมา 10 ปีแล้ว ผมก็เห็นอยู่เหมือนเดิม
ทนายสายหยุด : อยากให้เอาไฟฟ้าอินเตอร์เน็ตลงไปเร็วๆ เหมือนตอนเขาไปหาเสียง อย่างนั้นจะดีกว่า เหมือนขยับขยายรอรับเจ้านายลงพื้นที่ดีกว่า ผมพูดได้ ผมไม่อยู่พรรคการเมืองไหน (หัวเราะ)
ฉัตราภา : ลำพังติดต่อกันเองในหน่วยงานยังลำบากเลยค่ะ
เคสที่ผมพูดถึง ป่อเต็กตึ๊งช่วยออกมาแล้ว ต้องขอบคุณด้วยจริงๆ เคสนี้กังวลใจที่สุด เพราะมีไข่ต้มใบเดียว แล้วมีคนต้องฟอกไต นมก็มี 2 กล่อง ดีใจที่ช่วยออกมาได้?
พด : เคสแบบนี้มีเยอะมาก
ฉัตราภา : มีเคสนึง น้ำมิดประตูไปแล้ว แต่อยู่ชั้นลอย ก็ใช้วิธีที่เด็กประมาณ 3 ขวบ 7 ขวบ 11 ขวบ ให้พี่กู้ภัยบอกน้องให้เอามือปิดปาก ปิดจมูก พามุดออกมา เพราะประตูบ้านมิดไปแล้ว ประตูหน้าต่างเป็นลูกกรงหมดเลย ต้องมุดน้ำออกมา มีน้องแมวหนึ่งตัว ซึ่งก็ออกมาได้ค่ะ
ใหญ่ : ทุกหน่วยทำงานอย่างเต็มที่
เคสไหนเข้าไปแล้วช่วยไม่ได้จริงๆ?
ฉัตราภา : ไม่ค่ะ เข้าไปแล้วต้องเอาออกมาให้ได้ ไม่งั้นนอนไม่หลับค่ะ
พด : ทุกชีวิตมีค่า เราต้องช่วยเขาให้ได้
ใหญ่ : มีเคสเดียว วันที่ 24 ตอนกลางคืน ได้รับแจ้งว่ามีเด็กอ่อนเพิ่งเกิดเดือนกว่า สองเดือน พ่อแม่อยู่บนคานหลังคา ต้องใช้ระบบเชือก เอาเขาใส่ตะกร้า เอาแม่ลงมาก่อน เอาตัวน้องใส่ตะกร้า แล้วค่อยๆ เอาพ่อเขาลงมา อันนั้นยากสุด มีทั้งฝน และความหลากของน้ำ ต้องสู้กันมาก
เรื่องประกันภัย คิดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมั้ย?
ทนายสายหยุด : ถ้าเป็นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เขาก็ตั้งเบิกได้ แต่ถ้าเสียหายเยอะ บริษัทเล็กๆ ทุนประกันเขาน้อย ก็ไม่รู้เบ็ดเสร็จแล้วเขาจะเคลมได้เหมือนที่ท่านรองพูดจริงหรือเปล่า
เอาจริงๆ คิดว่าเหนื่อย รถคันนึงสมมติต้องคืน 5 แสน 6 แสน คูณไปสิ เป็นหมื่นคัน?
ทนายสายหยุด : เหมือนพี่ใหญ่บอก เขายังตามหาญาติอยู่ไม่ได้สนใจเรื่องรถรา ถ้าเป็นหมื่นคันล่ะ
ใหญ่ : เมื่อวานเรากลับ ยังมีรถจอดอยู่อิเหละเขระขระ บางคันอยู่ในบ่อ ในคลอง ในไร่สวน ก็มีเยอะแยะเลย
ทนายสายหยุด : บริษัทเล็กๆ ทุนน้อยๆ ไม่มีเงินเคลม
นี่คือในเมือง ไม่รวมคนอยู่รอบนอก ในสวน นั่นอีกวงนึง?
ใหญ่ : มีคนพูดกันในโลกโซเชียลว่าช่วยแต่ไข่แดง ไข่ขาวหนักเหมือนกัน ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยอะมาก นั่นล่ะครับ
จะฟื้นยังไง จะเริ่มยังไง?
ใหญ่ : อันนี้มีแผนภัยพิบัติแห่งชาติอยู่แล้ว เขาดำเนินการ เขาเขียนมาเป็น 10 ปีแล้ว น่าจะใช้ได้ แต่ใช้เมื่อไหร่
พด : อย่างน้ำลดแล้ว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเขามีโครงการอยู่แล้ว ช่วยเหลือหลังน้ำลด ตอนนี้จัดทีมแผนกสาธารณภัยสังคมสงเคราะห์เอาถุงยังชีพไปแจกเบื้องต้นก่อน และสำรวจว่าความเสียหายเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง แล้วจะกลับมาเยียวยาอีกรอบนึง เมื่อวานรถเทรลเลอร์ 4 คัน ก็ถึงแล้ว
ทนายสายหยุด : เอกชนเขาทำได้เลย ไม่ต้องติดระเบียบอะไร แต่ภาครัฐนี่จะทำยังไง
อยู่ในสายกับ “สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอนนี้ดำเนินการช่วยเหลือยังไง?
สิริพงศ์ : ตอนนี้เราเข้าสู่โหมดฟื้นฟู น้ำหนักในการดำเนินการ 70 เปอร์เซ็นต์ไปเรื่องการฟื้นฟู และเยียวยา อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ดูแลเขา เนื่องจากน้ำลดมา 2-3 วันแล้ว ทุกพื้นที่เราสามารถเข้าไปได้หมดแล้ว ตอนเข้าไปก็มีทั้งประชาชนที่ประสงค์ให้รับออกมา และประชาชนประสงค์อยู่ต่อ แต่ขอให้สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับเขา เราก็ได้ดูแลตรงนี้ไป ในทุกวันตอนนี้การผลิตของเรา น่าจะผลิตข่าวกล่องได้วันละแสนกล่องเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ไม่รวมภายนอกที่เขามาช่วย วันนี้ท่านนายกฯ ให้กระทรวงมหาดไทยปรับรูปแบบเป็นครัวชุมชนเลย หมายความว่าในวันนี้มีการตั้งครัวทั้งหมด 103 ชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่ แบ่งเป็น 98 ชุมชน ชุมชนสามารถรับไปดำเนินการเองได้ อีก 5 ชุมชน ท้องถิ่นไปดำเนินการให้ เนื่องจากชุมชนไม่มีความพร้อม นี่คือเรื่องข้าวปลาอาหาร จากนั้นก็ดูเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ น้ำ ไฟ โทรศัพท์ว่าจะดูแลเขาอย่างไร สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทั้งหมดแล้ว ตอนนี้รัฐบาลได้ขอให้ผู้บริการเครือข่ายออกแคมเปญให้ เขาจะใช้โทรศัพท์ได้ฟรี 100 นาที อินเตอร์เน็ตอันลิมิต 10 GIB มีการขยายเวลา กรณีเป็นระบบเติมเงิน ไม่เติมก็ยังใช้ได้อยู่ และกำลังเร่งไปเพิ่มลงทะเบียนให้ประชาชน เพิ่มช่องสัญญาณให้เขาด้วย สำหรับน้ำประปา วันนี้จ่ายน้ำได้แล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ ประปาทำงาน 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้เร็วที่สุด คาดว่าท้ายสุดจะ 100 เปอร์เซ็นต์ได้คือวันพุธ ไฟฟ้าตอนนี้น่าจะเหลือๆ อยู่ 2 หมื่นครัวเรือนจาก 5 แสนครัวเรือนที่ยังไม่สามารถดำเนินการจ่ายไฟได้ เนื่องจากสายเมนเรียบร้อยแล้ว แต่อุปกรณ์เข้าไปอยู่แต่ละบ้าน ยังมีปัญหาอยู่ ตอนนี้ท่านนายกฯ ก็สั่งการให้เปลี่ยนโหมด ให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด คิดว่าวันสองวันน่าจะเรียบร้อย ส่วนการทำความสะอาด น่าจะมีรถขยะ รถที่ไปดำเนินการร้อยกว่าคันทั่วหาดใหญ่ ท่านนายกฯ ให้แนวทางกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปว่า กรณีที่เขาอาจไม่มีความคุ้นชิน สามารถจ้างเอกชนมาเหมาบริการได้ ท่านนายกฯ ให้ธงว่า 7 วันคนต้องอยู่ได้หมด 14 วันเมืองต้องสะอาดครับ
เงินเยียวยา?
สิริพงศ์ : ตั้งแต่เดือนต.ค.ที่ผ่านมา สำหรับน้ำท่วมทุกกรณี จะมีการจ่ายเงินเบื้องต้นให้ ครัวเรือนละ 9 พันบาท อันนี้ในเบื้องต้นคือทุกกรณี ถ้าแต่ก่อนต้องท่วม 3 วัน 5 วัน ท่วมเท่าไหร่ถึงได้เงินเป็นขั้นบันได แต่รอบนี้ไม่ใช่ รอบนี้ท่วมกี่วันก็ช่างได้ 9 พันเลย อันดับสองถ้าน้ำท่วมขังแช่นานเกิน 30 วัน ก็จะเป็นขั้นบันได แต่กรณีหาดใหญ่ และภาคใต้ น้ำไม่ได้ท่วมนานขนาดนั้น อันดับแรกจะเป็นเงินเยียวยาที่จะเป็นครอบครัวละ 9 พัน ซึ่งจะเป็นการอุดหนุนให้ผู้อยู่นะครับ ไมใช่เจ้าของบ้าน เพราะเมืองใหญ่ๆ แบบนี้บางคนเขาไปอยู่บ้านเช่า เจ้าของบ้านเขามีหลายหลัง รอบนี้เป็นการอุดหนุนค่าเช่าให้ผู้อยู่หมด มันก็โกลาหลนิดหน่อย เพราะต้องยืนยันตัวตนผู้เช่าให้ได้เพื่อให้ครบถ้วน
คนเช่าได้ เจ้าของไม่ได้?
สิริพงศ์ : เจ้าของเป็นระเบียบปภ. เวลาน้ำท่วมภัยพิบัติแบบนี้ เขาจะมีส่วนโยธาไปตรวจตราประเมินความเสียหาย ปภ.จะมีเงินอุดหนุนซ่อมแซมให้ รายละไม่เกิน 4.9 หมื่น อันนี้ก็จะเป็นอีกระเบียบนึง รอบนี้เนื่องจากเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่และเป็นภัยพิบัติที่คาดไม่ถึง ปริมาณน้ำเยอะมาก จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับมาเร็วที่สุด ท่านนายกฯ ออกมาตรการอีกหลายชุด เช่นการพักชำระหนี้ พักต้นพักดอก 1 ปี สำหรับประชาชน คนละไม่เกิน 1 ล้าน การออกซอฟต์โลน 1 แสนบาท ให้เขาไปดำเนินอาชีพได้ ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ 1 ปี เดิมทีกำหนด 6 เดือน เมื่อวานนายกฯ ไปลงพื้นที่ ก็มาขอกระทรวงการคลังว่าลองดูสิว่าเป็น 1 ปีได้มั้ย โดยสัญญาเงินกู้ 3 ปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ค้ำประกันกันเองก็กู้ได้เพื่อประกอบอาชีพ มีเงินกู้เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย มีเยอะครับ
ทนายสายหยุดมีคำถาม?
ทนายสายหยุด : ด้วยความเคารพที่ว่าคาดไม่ถึง พี่ๆ กู้ภัยที่เป็นเอกชน เขาคำนวณจากปริมาณน้ำฝนที่ตกจะท่วม เขาถึงวันแรกเลย เอกชนคำนวณรู้ ทำไมรัฐบาลซึ่งมีกรมอุตุฯ เป็นเครื่องมือ ถึงไม่รู้เท่ากับเอกชนที่เขามีประสบการณ์ ที่เขาคาดการณ์แล้วว่ายังไงก็ท่วม
สิริพงศ์ : อันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่าน อันนี้ข้อมูลที่เรามีการแจ้งเตือน เราแจ้งเตือนเป็นระยะ พูดถึงระบบที่เรามีก่อน มันเป็นการแจ้งเตือนระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 21 ทั้งหมด 13 ครั้ง ทีนี้อย่างเมื่อวานผมลงไปพื้นที่ ผมมีการพูดคุยกับชาวบ้าน ประเด็นคือระบบแจ้งเตือนที่เรามีอยู่ปัจจุบัน มันบอกแค่ว่าสูงสุด เกิน 90 มิลลิเมตรต่อวันคือสูงสุดแล้ว ต้องอพยพหมด ส่วนการอพยพไม่อพยพ ก็อยู่ที่การประเมินในหลายส่วน อย่างที่ท่านดูข่าว ท้องถิ่นก็ประเมินแบบนึง ผู้อยู่อาศัยก็ประเมินแบบนึง วันนั้นที่เขาประเมินกันออกมา ปริมาณน้ำน่าจะอยู่ที่ 300 มิลลิเมตร โอกาสน้ำสูงถึง 477 มิลลิเมตร มีโอกาสอยู่ 0.3 เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นเรื่องเทคนิคแล้ว เวลาฝนตก มันมีปัจจัยประกอบหลายอย่าง ในพื้นที่เรามีอุปกรณ์ครับ แต่พอน้ำที่ทะลักมา กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเจ็ตสกี ทางปภ.เขาไม่ได้มี เขามีเรือท้องแข็ง เรือท้องแบน ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ได้วันที่ 22 23 พอถึง 24 ก็ใช้ไม่ได้แล้ว ก็จำเป็นต้องหาทางอื่นเข้าไป
ทนายสายหยุด : เบื้องต้นพี่น้องในนั้นน้ำท่วม บัตรหาย เอกสารหาย อยากทราบว่ากรมการปกครองหรือส่วนท้องถิ่น น่าจะมีรถโมบายไปให้เขาแจ้งชื่อสกุล เพื่อให้เขาปริ้นท์บัตรแสดงตัวตนออกมา จะได้ไปแสดงตัวตน ไปขอรับเงินเยียวยาที่รัฐบาลมีให้ สองฝากถึงหน่วยงานท้องถิ่น เขากลัวสตง. ถ้าไม่ 1 2 3 4 เอกสารไม่ครบ เดี๋ยวสตง.มาตรวจ หน่วยงานรับเรื่องก็จะโดนเล่นงานอีก อย่างนี้คิดว่าน่าจะประสานสตง.ให้เขาแก้ระเบียบหรือข้อยกเว้น เพราะตอนนี้เขาลำบากกันจริงๆ เขาหาอะไรไม่ได้เลย ผมคิดว่าก่อนจะไปถึงจ่ายเท่าไหร่ คิดว่าให้เขามีเอกสารไปยื่นก่อนพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนในพื้นที่ตรงนั้นก่อน ผมว่าตรงนี้น่าจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เลย
สิริพงศ์ : ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ ต้องเรียนว่าท่านนายกฯ ให้แนวทางไปว่าต้องลดขั้นตอนทั้งหมด เรื่องระเบียบ เอกสารอะไรต่างๆ เหล่านี้ แต่ในการเยียวยารอบนี้จะต่างจากรอบที่ผ่านๆ มา รอบที่ผ่านมาเขาไม่ได้พูดเรื่องเยียวยาทันที น้ำลงไประดับนึงถึงเริ่มมาสำรวจ เริ่มมาประชาคม ถึงเริ่มมาเยียวยา แต่รอบนี้นายกฯ บอกว่าเวลาเขาทำบ้าน ต้องมีเงินแล้วนะ พอให้นโยบายไป ต้องยอมรับว่าหน่วยงานที่รับนโยบายก็มีหลายส่วน ให้นโยบายมหาดไทยไป แต่คนปฏิบัติคือคนท้องถิ่น เขาก็กลัวขาดโน่นขาดนี่ขาดนั่น เมื่อวานเราได้รับทราบปัญหามาแล้ว ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ด้วยกันก็สะท้อนปัญหาให้ท่านฟัง เขาก็ทำรถโมบายบริการประชาชน เรื่องเอกสารที่จะเป็นภาระตอนนี้ บ่ายนี้ให้เขามาประชุมกัน วางแนวทางทั้งหมด ให้ข้อมูลครบถ้วน และประชาชนสะดวกด้วย แนวทางนี้ก็รับไปดำเนินการแล้วครับ
มีบางกรณีทำให้เกิดความล่าช้า อย่างกรณีโดรน ผมทำรายการวันก่อน ก็คิดว่าบางพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือมันไปไม่ถึง ฟ้าผิด ฮอล์ไปไม่ได้ หลายคนบอกพร้อมเอาโดรนไปขึ้น แต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อน ลักษณะเดียวกันกับแบบนี้เลย?
สิริพงศ์ : โดรนมันสองส่วน วันที่รับทราบมาว่ามีปัญหาเรื่องโดรน ทางศูนย์ก็ได้บอกกสทช.ให้ปลดล็อก วันนั้นเขาก็ปลดล็อกเลย แต่บริเวณที่มันไปไกลๆ มันไปไม่ได้ มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 4G วันที่ไฟดับไป มันชัตดาวน์ ไม่สามารถเข้าไปเติมไฟได้ ตรงนี้ก็เป็นแนวทางนึงที่ฝั่งผู้ประกอบการของทางหาดใหญ่เมื่อวานมาเสนอกับท่านนายกฯ ว่าต่อไปนี้ จังหวัดที่มีน้ำท่วมเป็นประจำแบบนี้ ต้องมีการวางระบบให้อยู่ได้ ตอนนี้รัฐบาลทราบแล้ว และจะวางแนวทางยังไงให้เป็นมาตรฐาน จริงๆ มีอีกหลายเรื่องต้องทำ อย่างอพยพ ต้องไปที่ไหน ลักษณะศูนย์อพยพที่มีต้องมีอะไรบ้าง ตรงนี้ต้องเรียนตรงๆ ว่าไม่เคยทำกัน รอบนี้มีม.อ. โรงเรียนที่เป็นพระเอก สามารถรับคนได้กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เรื่องเหล่านี้รัฐบาลต้องรับมาวางแผนทั้งสิ้น
เงินเยียวยา ตอนนี้มีมาตรการใหม่แล้ว จากที่เอาเอกสารไปยื่น จะเปลี่ยนเป็นยังไง?
สิริพงศ์ : เรามีระบบไอดีที่เป็นดิจิทัลอยู่แล้ว อันนี้บอกท้องถิ่นไป บอกกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปดูสิ ระบบทะเบียนมีดิจิทัลแล้วอาจไม่ต้องใช้ อาจไม่ต้องใช้ วันนี้ต้องเรียนว่าการยืนยันตัวตนยังมีความจำเป็นอยู่นะครับ เพราะเราจ่ายให้ผู้เช่า การยืนยันกันเองว่าเป็นผู้เช่ายังจำเป็น แต่ประเภทมายืนยันว่าบริเวณนี้น้ำท่วมคงไม่ต้องใช้แล้ว เอกสารกระดาษ ถ้าราชการต้องใช้ ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขา เตรียมเครื่องถ่ายเอกสารให้เขา หรือเขาไม่มีบัตร ก็จัดทำบัตรให้เขาเพิ่ม สงขลายังไงก็ต้องทำบัตรใหม่ ต้องเร่งมากกว่านี้ สาเหตุที่เร่งเพราะจะรีบจ่ายเงินเยียวยา แต่พอเป็นปัญหาแบบนี้ เราก็ให้เข้าไปดูว่าอันไหนเว้นได้ก็เว้น
ทนายสายหยุด : รถของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะไปทำบัตรหรือให้เขาปริ้นท์บัตร ปริ้นท์ทะเบียนราษฎร์ คิดว่าล็อตแรกจะไปถึงได้เมื่อไหร่
สิริพงศ์ : รถโมบายยังไม่ได้เข้าไป แต่เขาเปิดบริการ 3 จุดครับ
ใหญ่ : ตอนนี้ชาวบ้านเขาระแวง เขาไม่สามารถทิ้งบ้านเขาได้ เพราะเขากลัวเรื่องโจรขโมย ขนาดผมเข้าไปบอกเขาแล้ว เขายังไม่ลงมาเลย เขาบอกให้เอาของวางที่หน้าบ้าน เพราะไม่มีหน่วยงานรัฐไปซัปพอร์ตเขาได้ เพราะไฟถูกตัดหมด
สิริพงศ์ : เมื่อเช้านี้ได้ประชุมกับสำนักงานตร.แห่งชาติ ตอนนี้กำลังเพิ่มเข้าไปทั้งตร. อส. กำลังทหาร หมุนเวียนสับเปลี่ยนเป็นรถเซอร์เวย์ด้วย เนื่องจากทราบว่าอีก 2 หมื่นหลังคาเรือนที่ไม่มีไฟเข้า เราก็ได้รับการร้องเรียนเรื่องลักขโมย มีอาชญากรรม ผมคิดว่าตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะเป็นระบบมากขึ้นแล้วครับ
ใหญ่ : สามารถเพิ่มอัตราโทษกฎหมาย ถ้าจับผู้กระทำความผิดในภาวะวิกฤตแบบนี้ให้ชัดเจนได้มั้ย แล้วจับเป็นตัวอย่างไปเลยได้มั้ย
สิริพงศ์ : ก็ยินดีครับ ตอนนี้เราป้องปราม ถ้าจับได้ก็เดี๋ยวหารือกับฝ่ายกฎหมายดู ให้กำหนดอัตราโทษเพิ่มขึ้นมาภายใต้พรก.ฉุกเฉิน แต่ต้องจับให้ได้ก่อน
ทนายสายหยุด : ไม่ต้องเพิ่มโทษหรอกครับ โทษเดิมก็อ่วมอยู่แล้ว มีคนส่งมาว่าตอน 13 หมูป่าติดอยู่ในถ้ำ ทำไมทุกเครือข่ายลงไปได้ แต่อันนี้คนกี่หมื่นเท่า ทำไมไม่ลงเลย หรือกลัวความเสียหายที่สะท้อนความจริง เป็นปัญหาการเมืองหรือเปล่า ผมไม่รู้นะ ผมคิดเอา
ใหญ่ : ผมไม่อยากได้ยินที่สุดคือถามว่าเรามาจากพรรคการเมืองไหน มันรู้สึกไม่ดี บางทีเราเข้าไปช่วยเราเจอกลุ่มการเมืองบอกว่าไม่ต้องเข้าซอยนี้ ผมแจกแล้ว อ้าว แล้วยังไงล่ะ ตัวส.ส.ให้มาบอกว่าไม่ต้องเข้าซอยนี้ ผมแจกแล้ว แล้วยังไง แจกครบมั้ย เราไม่ได้มาหาเสียงไง เราอยากเข้าช่วยให้ถึงข้างใน แล้วมาจากต่างจังหวัดด้วย ผมก็เฮ้ย เราต้องช่วยกัน น้ำลดตี 1 คุณสามารถหาของกินมาได้ 2 พันชุดได้เลยเหรอ มันเป็นไปไม่ได้ไง แต่คุณบอกว่าไม่ต้องเข้าไปแจก ซอยนี้ผมแจก มันยังไง
ทนายสายหยุด : ต้องยกเว้นการหาเสียงชั่วคราวก่อนนะ
ใหญ่ : ผมจำเขาได้ ผมขับรถผ่าน ผมมองหน้าเขาตลอดทาง คนไทยต้องถอนหายใจไปอีกเยอะครับ
ทนายสายหยุด : เห็นใจท่านโฆษก ท่านคนเดียวต้องมาตอบปัญหาทุกหน่วยงาน
ใหญ่ : ผมยอมรับนะ ไม่ได้อวยนะ แต่ท่านโฆษกทำการบ้านมาดี สิ่งที่อยู่ในหัวผม ผมกำลังจะถาม ท่านมีคำตอบ เรื่องผู้เช่ากับเจ้าของบ้าน ปริมาณน้ำฝน การจัดตั้งกองอำนวยการต่างๆ แต่ขออย่างเดียว ท่านดูเรื่องกฎหมายให้ชัดเจน ถ้าเกิดภัยพิบัติเกิน 1 แสนคน ควรอยู่ในอำนาจของใคร 2 แสนคนควรอยู่อำนาจของใคร ถ้า 1 ล้านคนอำนาจต้องรวมศูนย์กลางให้กับรัฐบาลกลาง โคฟเวอร์และสั่งการคนเดียว พวกเราจิตอาสาพร้อมสนับสนุน แต่เราไม่รู้ว่าผู้มีอำนาจจะให้เราไปที่ไหน แค่นั้นเองครับ
เหมือนมันไม่มีหัว ทุกคนก็กระจาย?
ใหญ่ : พอมีหัวก็ไม่ใช่หัวที่มีความรู้เรื่องภัยพิบัติ
ตอนแรกๆ จับประเด็นได้เลยว่าไม่มีคนในพื้นที่พากู้ภัยเข้า ถ้ามีหัว จะมีการสั่งการเลย มันจะเร็ว?
ใหญ่ : เรือกู้ภัยถึงชน ถึงจม เพราะเราไปกันเอง ไม่ได้ดราม่านะ เป็นเจ้าหน้าที่บอกจะพาเข้าไป เอาข้าวไปส่งให้ประชาชน คุณพร้อมมั้ย ห้าทุ่มครึ่งแล้ว ผมเอาเรือเข้าไปพร้อมกัน แต่สิ่งที่เจอคือ ให้เอาข้าวไปแจกให้เจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ในชุมชนอย่างเดียว แล้วออกเลย ผมก็อ้าว แล้วคนที่ติดอยู่ข้างใน เขาส่องไฟพริบๆ แล้วจะอยู่ยังไง เราก็ไปส่งเขาขึ้นฝั่ง เราก็เข้าไปช่วยกันเอง ได้อีก 40 กว่าคน ในภาวะวิกฤตเราจะเห็นสันดานของคนว่าเป็นอย่างไร แล้วจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราควรอยู่แบบไหน ในสังคมแบบนี้