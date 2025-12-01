“ฟรีน สโรชา” ตามรอย “เบคกี้” แฉต้นสังกัดเก่าค้างค่าตัว 10 ล้าน เดินหน้าฟ้องรักษาสิทธิ์

หลังจากที่ “เบคกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” ได้ออกมาแฉต้นสังกัดเดิมอย่าง IDOL FACTORY ค้างค่าตัว เป็นยอดเงินรวมกว่า 20 ล้านบาท
ล่าสุดบริษัท SOLENN ENTERTAINMENT ต้นสังกัดของ “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” คู่จิ้นยูริเบคกี้ ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ฟรีนก็ได้รับความเสียหายจากการค้างชำระค่าตอบแทนจากบริษัทต้นสังกัดเดิม มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเกิดในช่วงที่ศิลปินยังคงปฏิบัติงานภายใต้สังกัดดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันต้นสังกัดใหม่และทีมทนายได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์ของศิลปิน โดยได้รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และอยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีในศาล และเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย บริษัทของดให้รายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม บริษัทและทีมทนายจะชี้แจงข้อมูลต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างเป็นทางการต่อไป