“ปิงปอง” พร้อมปล่อยของ!! เฟียสให้สุดกับบทแรปเปอร์สาวตัวแม่ ในอภิมหากาพย์ภาพยนตร์บันเทิงหลุดโลก “ดีว่า..ราวี”

เตรียมมาปล่อยเสียงหัวเราะให้ครื้นเครงแล้วไปบันเทิงแบบเต็มอรรถรส เมื่อนักแสดงตัวจี๊ด “ปิงปอง - ธงชัย ทองกันทม” พร้อมกลับมาสร้างสีสันความสนุกอีกครั้งในอภิมหากาพย์ภาพยนตร์บันเทิง “ดีว่า..ราวี” จาก GDH ซึ่งเจ้าตัวต้องมารับบทบาทเป็นหนึ่งในแก๊งนักร้องไอดอลผู้ทรงอิทธิพลในหมู่วัยรุ่น Gen Z แถมงานนี้ยังขอจัดเต็มใส่พลังความตั้งใจลงไปแบบเกินร้อย พร้อมมาขยี้ทุกความสนุกให้กับคนดูแบบไม่มีกั๊ก!!
“ปิงปอง” เผยว่า “การมาเล่นหนังเรื่อง ดีว่า..ราวี เป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายความสามารถของปิงปองสุดๆ เรียกว่าต้องงัดทุกสกิลมาใช้กับหนังเรื่องนี้เลยค่ะ เพราะ พี่เติ้ล ผู้กำกับฯ ที่ทำงานกับเรามาหลายเรื่อง เขาอยากฉีกภาพลักษณ์และภาพจำเดิมๆ ของเรา อยากให้เราได้ลองเล่นบทที่คนดูไม่เคยเห็นเราแสดง มาก่อน ซึ่งในเรื่องปิงปองรับบท ‘พิตต้า พี’ เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งตาคลี วงไอดอลที่โด่งดังในหมู่วัยรุ่น Gen Z มีเพื่อนร่วมแก๊งอีก 2 คนคือ ‘คอปเตอร์’ (รับบทโดย นุนิว - ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์) และ ‘ไลลา’ (รับบทโดย นินิว เพชรด่านแก้ว) ซึ่งพวกเราต้องไปฟาดฟันกับดีว่าตัวแม่อย่าง ‘ปลายฝัน’ (รับบทโดย แจ็คกี้ - ชาเคอลีน มึ้นช์) ที่จริงๆ ต้องขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน แต่เรากับเขาดันไม่ถูกกัน ต่างฝ่ายเลยต่างพยายามแย่งซีน และเอาชนะกันไปมา
“สำหรับคาแรกเตอร์ของเราก็เป็นไอดอลสุดมั่น ที่เป็นเมนแรป จริตก็จะแบบเฟียสๆ หน่อย ไม่ยอมคนพร้อมลุยเต็มที่ ด้วยความที่เราต้องมาเล่นเป็นไอดอลที่ทั้งร้อง ทั้งแรป เพราะฉะนั้นสกิลการแรปของเรามันต้องเป๊ะมากๆ ก็ต้องฝึกฝนเตรียมตัวกันมาก่อน นอกจากจะแรปเก่งตามคาแรกเตอร์ ก็ต้องเป็นคนที่พูดไทยคำอังกฤษสามคำ ความบันเทิงมันเลยอยู่ที่ตรงนี้ ส่วนในพาร์ทของการถ่ายทำเรื่องนี้คือหนักที่สุดในชีวิตแล้ว เพราะด้วยความที่หนังมีโชว์ร้อง โชว์เต้นใน 1 วัน เลยถ่ายได้ประมาณ 2-3 ฉาก บางฉากถ่าย 2 วัน คือ แต่ละฉากใช้เวลาหลายชั่วโมง ต้องร้องซ้ำๆ เต้นซ้ำๆ เรียกว่าเราทุ่มกันเต็มที่จนหมดแรงเลย แต่ก็เป็นอะไรที่สนุกมาก เราทำกันเต็มที่แล้วจริงๆ สุดท้ายก็อยากฝากทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆ เพราะเรามองว่า ดีว่า..ราวี เป็นเหมือนของขวัญส่งท้ายปี ที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกสนานแล้วมาเอ็นจอยไปกับพวกเรา ถ้าดูตัวอย่างว่าสนุกแล้ว รับรองว่าในหนังมีความสนุก และเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงมากกว่าในตัวอย่าง อีกเพียบ 10 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์”
“ดีว่า..ราวี” 10 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
#ดีว่าราวี
#DivaLaVie