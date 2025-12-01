“แจ็คกี้ ชาเคอลีน” สลัดลุค! ลุยเพิ่มน้ำหนัก อัปสกิล “ร้อง-เต้น-เล่น-โชว์” สวมบท ปลายฝัน ดีว่าตัวแม่ ในหนัง “ดีว่า..ราวี”

เซอร์ไพรส์ไม่หยุด! เมื่อ แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์ พร้อมรันวงการ พิสูจน์บทบาทในฐานะนักแสดงเต็มตัวกับหนังเรื่องแรกในชีวิต “ดีว่า..ราวี” จากค่าย GDH มหาศึกสงครามระหว่างนักร้องสองเจเนอเรชัน ที่จะห้ำหั่นกันจนฮาไฟลุก! กำกับความสนุกโดย เติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม พร้อมโปรดิวเซอร์ เดียว วิชชพัชร์ โกจิ๋ว และ สุย สุวิมล เตชะสุปินัน เสริมทัพด้วยทีมแสดงนำอย่าง ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม, นินิว เพชรด่านแก้ว, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ และ เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย
โดยหลังจากที่ได้อ่านบทครั้งแรก แจ็คกี้ ก็รู้สึกอินไปกับเรื่องราวในทันที เพราะตัวละครเอกของเรื่องอย่าง “ปลายฝัน” มีแง่มุมที่สะท้อนตรงกับชีวิตจริงของเธอ และในการเตรียมตัวเพื่อรับบทนี้ ยังถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดในชีวิตการแสดงของแจ็คกี้ เพราะเธอต้องปรับเปลี่ยนรูปร่าง ด้วยการเพิ่มน้ำหนักอย่างต่ำ 10 กิโลกรัม และยังต้องทำการลดน้ำหนักลงอีกเกือบ 10 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน เพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงความแตกต่างเชิงกายภาพของตัวละคร ปลายฝัน
แถมยังต้องปรับลุค ปรับภาษากาย ให้มีคาริสม่าของความสวยสะพรึงในสไตล์ของดีว่าตัวแม่ ซึ่งยังรวมถึงการทำการบ้าน ทั้งร้อง ทั้งเต้นอย่างหนักหน่วง เพื่อฉากดวลสเต็ปปะทะ แก๊งตาคลี ที่แต่ละคนจัดหนัก จัดเต็ม ไม่มีใครยอมใคร!
งานนี้ แจ็คกี้ เผยว่า “ในหนัง ดีว่า..ราวี แจ็คกี้รับบท ปลายฝัน ซูเปอร์สตาร์ที่เคยดังมากๆ เป็นศิลปินระดับยอดขายทะลุ 2 ล้านตลับ ความยากในการสวมบทนี้เลยเป็นการเตรียมตัวเพื่อเป็นดีว่าตัวแม่ เราต้องอัพสกิลทุกอย่าง ทั้งฝึกร้อง ฝึกเต้นให้เป๊ะปังที่สุด เพราะปลายฝันเขาทำสิ่งนี้มาจนคล่อง จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา
“ในส่วนของน้ำหนักที่ต้องเพิ่ม แจ็คกี้มีเวลาประมาณ 1 เดือนค่ะ เป้าหมายที่ พี่เติ้ล ผู้กำกับตั้งไว้คือ อยากให้ถึง 70 กิโลกรัม จากตัวเลขเดิมคือ 53 ภารกิจนี้ยากมาก ใครบอกว่าอ้วนง่าย แจ็คกี้คิดว่าไม่จริงนะ คือความอ้วนมันจะง่ายก็ต่อเมื่อมันสะสมมาเป็นระยะเวลานาน แต่เพื่อเป้าหมาย เราก็อยากไปให้ถึง ก็ชั่งน้ำหนักทุกวัน โอ้โห้ วันนี้เราทำได้ดีมาก กินแป้งสามมื้อเลย กินหมูกระทะ หมาล่าด้วย ด้วยความที่พี่เติ้ลเขาอยากได้ความเผละ โดยภาพรวมถือว่าเราทำได้ดี เพราะว่าเสื้อผ้าไซส์เก่าใส่ไม่ได้แล้ว พุงกับก้นมาใหญ่มาก นึกว่าแม่โค หุ่นนาฬิกาทรายสุด ๆ ตื่นเช้ามาดูตัวเองในกระจก เออ มันก็จ้ำม่ำดี”
ก่อนที่แจ็คกี้จะปิดท้ายถึงโอกาสครั้งสำคัญนี้ว่า “ด้วยความที่เป็นหนังเรื่องแรก เรายังไม่มีประสบการณ์ ไม่เหมือนละครที่เราเคยเล่นมา หนังเรื่องนี้เลยถือว่าเป็นโอกาสดี ที่เราจะได้พัฒนาตัวเองในฐานะนักแสดง ซึ่งมันคุ้มค่าสำหรับชีวิตแจ็คกี้มากๆ อยากให้มาดูกันเยอะ ๆ เพราะปีนี้เราทุกคนก็ผ่านอะไรกันมามากมาย ช่วงเดือนสุดท้ายของปีเลยอยากให้มาสนุก มาบันเทิง และก้าวข้ามผ่านปีนี้ไปด้วยกันอย่างมีความสุขกับภาพยนตร์เรื่อง ดีว่า..ราวี รับรองว่าดูได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุกถูกใจแน่นอนค่ะ”
“ดีว่า..ราวี” 10 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
