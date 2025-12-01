BEAUTRIUM ฉลองก้าวสู่ปีที่ 14 สุดยิ่งใหญ่ ยกทัพเหล่าคนดังร่วมอวยพรและมอบความสุข นำโดย โบว์-แต้ว-หยิ่น-ดีเจพุฒ พร้อมศิลปิน KOLs กว่า 100 ชีวิต ในงาน BEAUTRIUM 14th Anniversary BEAUTY FOR ALL

BEAUTRIUM (บิวเทรี่ยม) ร้านบิวตี้มัลติแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำประเทศไทย นำโดยคุณจิรวุฒิ โรจน์รัตนวลี ประธานกรรมการบริหาร, คุณอติโรจน์ โรจน์รัตนวลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด จัดงาน BEAUTRIUM 14th Anniversary BEAUTY FOR ALL เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 14 อย่างยิ่งใหญ่ ยกทัพเหล่าศิลปิน ดารา เซเลบ คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ KOLs พรีเซ็นเตอร์แบรนด์ มาจัดเต็มมอบความสุข อาทิ คุณโบว์-เมลดา, คุณแต้ว-ณฐพร,คุณหยิ่น-อานันท์, ดีเจพุฒ ร่วมด้วยเหล่าตัวแทน-พรีเซ็นเตอร์และแบรนด์ดัง อาทิ คุณต้าเหนิง-กัญญาวีร์, คุณตู-ต้นตะวัน, คุณเติ้ล-มติมันท์, คุณเฟิร์ส-วรรณกร, คุณเมย์-วาสนา, คุณเจษ-เจษฎ์พิพัฒ, POLCASAN, คุณแดน คิมอินฮยอน, ดีเจบุ๊คโกะ, คุณลี-ฐานัฐพ์, คุณจันจิ-จันจิรา, คุณน้องฉัตร, คุณอายตา, คุณนัท-นิสามณี,คุณโบว์-กัญญารัตน์, คุณโยชิ-รินรดา, คุณเนสตี้สไปร์ทซี่, คุณอชิตา, คุณลาเต้-คิม, คุณเฟ-กัญญาพัชร, คุณเมย์-ญดา, คุณสายป่าน, คุณเฌอเอม-ชญาธนุส, คุณแนน-ลฏาภา,คุณไผ่หลิว-กมลวลัย, คุณชิปปี้-ศิรินทร์, คุณบูม เทยกะทะ, คุณเซย่า ทองเจือ, คุณบีเวอร์, คุณเอิร์ธCooheart, คุณไอซ์พาดี้, คุณบีบี เดอะเฟซไทยแลนด์, คุณว่าน-วันวาน, คุณแจ็คกี้-ชาเคอลีน และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ฯลฯ จัดเต็มกิจกรรมความสนุก, บูธกิจกรรมจากแบรนด์ชั้นนำ, พร้อมมอบความสวยด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ รวมไปถึงเวที Highlight Fashion show สุดอลังการกลางสยามสแควร์และฟรีคอนเสิร์ตสุดมันส์จาก T-POP ชื่อดังอย่างวง ATLAS, Bamm, CIR*CLE และ GALCHANIE ณ Siam Walking Street
สำหรับกิจกรรมพิเศษ และโปรโมชั่นแทนคำขอบคุณในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 14 ปี มีของแจกฟรีจาก 16บูธแบรนด์ดังอย่าง SRICHAND, SKINTIFIC, LAKA, MCM, BIOACTIVE, BABY BRIGHT, PLANTNERY, BARENBLISS, COSLUXE, KITTY KAWAII, JABS, DAENG GI MORI, WHIPPED, JOJI, LEMON ME, BUOOLA และยังมี 6 กิจกรรมสร้างประสบการณ์สุดสนุกอย่างการตามหาสีที่เหมาะกับตัวเรา Personal Color จาก 4U2, หาทรงคิ้วที่ใช่ Brow Studio จาก BROWIT, รับความรู้เรื่องผมจากผู้เชี่ยวชาญ HAIR PROFESSIONAL จาก DYSON, ทดลองกันแดด UV CORNER จาก MIZUMI, จัดทรงผมที่ชอบ HAIR STUDIO จาก KIKI&CO และเสกกลิ่นในสไตล์ตัวเอง AROMA LAB จาก KISS MY BODY
และนอกจากกิจกรรมการเฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 14 ในวันนี้แล้ว BEAUTRIUM ยังมีมอบความสุขด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ BEAUTRIUM ลดโดนเส้น End Year Sale ยกขบวนสินค้าเมคอัพ สกินแคร์ลดสูงสุด 90% กว่า 10,000รายการ, สินค้า One Price ราคาเดียว 99 บาท 199 บาท และ 299 บาท, ช้อปน้ำหอมลดสูงสุด 60%, แจกฟรีคูปองลดเพิ่มสูงสุดถึง 150 บาท, สมาชิก The1 แลก 800 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท และ BLACK WEEKEND ดีลเด็ดพิเศษ 3 วัน กับ 24 แบรนด์ดังช้อปไอเทมบิวตี้ 1 แถม 1, แลกซื้อ Lucky Bag เพียง 9 บาทเมื่อช้อปครบ 99 บาท, ถุงตัก Buffet BEAUTRIUM x KARMART เพียงโชว์ใบเสร็จที่ช้อป KARMART ครบ 390 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2568 เฉพาะที่ร้านบิวเทรี่ยมสาขาสยามสแควร์ แฟล็กชิพสโตร์ เท่านั้น
และเพื่อตอกย้ำการเป็น ร้านบิวตี้มัลติแบรนด์ ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมากว่า 14 ปี นอกจาก BEAUTRIUM จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วไทยครบ 100 สาขาภายในสิ้นปี 2568 นี้แล้ว ยังนำ 3 กลยุทธ์เด็ด มาช่วยผลักดันให้ BEAUTRIUM ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย กลยุทธ์แรก คือ การพลิกโฉมหน้าร้าน BEAUTRIUM SIAMSQUARE FLAGSHIP STORE เพื่อสร้างประสบการณ์สุดล้ำให้ลูกค้า ลงทุนอัปเกรดความสวย เพิ่มมิติใหม่ เปลี่ยนแปลงทุกตารางเมตร ของสาขา Siam Square Flagship Store ให้กลายเป็นจุดหมายของสายบิวตี้ ด้วยแนวคิด “4 ชั้น 4 โซน 4 ประสบการณ์” กลยุทธ์ที่ 2 คือ การเปลี่ยนร้านให้เป็น "สื่อ" พลิกโฉมร้านให้เป็น Retail Media Platform เปิดให้แบรนด์สามารถใช้ “พื้นที่ร้าน” เป็นช่องทางโฆษณาแบบใหม่ นั่นหมายความว่า ในอนาคต BEAUTRIUM จะไม่ได้เป็นแค่ “จุดขาย” ของแบรนด์ แต่ยังเป็น “สื่อ” ที่แบรนด์สามารถใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและ กลยุทธ์ที่ 3 คือ คลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม 2 เท่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกระจายสินค้าให้เท่าทันกับการเติบโตของธุรกิจ
นี่คือกุญแจสำคัญที่อาจทำให้ BEAUTRIUM กลายเป็นมากกว่าร้านเครื่องสำอางทั่วไป แต่เป็น “พื้นที่ที่ทุกคนอยากแวะมาสำรวจความสวยครั้งใหม่” ได้ทุกครั้งที่แวะมา มาร่วมฉลอง 14 ปี พร้อมรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายได้แล้ววันนี้ที่ร้าน BEAUTRIUM ทุกสาขาทั่วไทย
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: BEAUTRIUM, Instagram: theBEAUTRIUM และ Website: thebeautrium.com