"SM True - SUPER JUNIOR" มอบ 4 ล้านบาท ให้สภากาชาดไทย ช่วยน้ำท่วมใต้

ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด (SM True) ต้นสังกัดในประเทศไทยของศิลปินค่าย SM ENTERTAINMENT (เอสเอ็ม เอนเทอร์เทนเมนต์) โดย คุณเทพ สินธวานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ ได้ร่วมกับ ‘SUPER JUNIOR’ (ซูเปอร์จูเนียร์) บอยแบนด์ระดับตำนานของเค-ป็อป ที่มีความผูกพันอันลึกซึ้งกับประเทศไทย ส่งมอบความห่วงใย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤต โดยได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) แก่สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมด้วย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ ชั้น 2 อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปบริหารจัดการในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย รวมถึงจัดสรรถุงยังชีพ และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวใต้ โดยมียอดการสมทบทุน ดังนี้:
- บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด (SM True): สมทบทุนจำนวน 3,000,000 บาท
- ศิลปินวง SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์): สมทบทุนจำนวน 1,000,000 บาท
การร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด (SM True) ในฐานะผู้ดูแลและบริหารกิจกรรมศิลปินในประเทศไทย และ ‘SUPER JUNIOR’ (ซูเปอร์จูเนียร์) ศิลปินที่ได้รับความรักและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับชาวไทยมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นถึง "พลังแห่งการให้" และความตั้งใจจริงที่จะยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ไม่ทิ้งกันในยามยากลำบาก
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ และศิลปิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธารน้ำใจในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนกำลังใจสำคัญที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก และขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ทุกท่าน ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้และกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสได้โดยเร็ววัน