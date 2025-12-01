xs
xsm
sm
md
lg

“ทับทิม มัลลิกา” แชร์โมเมนต์อบอุ่น “ชวน หลีกภัย” พ่ออดีตสามี โทร.ให้กำลังใจ ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม้ลูกๆ จะเลิกรากันไปแล้ว แต่ว่าความห่วงใยยังคงอยู่ “ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา” ออกมาแชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น หลัง “ชวน หลีกภัย” คุณพ่อของอดีตสามี “ปลื้ม สุรบถ”ทักแชตและโทร.มาถามไถ่อาการป่วย หลังได้ทราบข่าวการผ่าตัดเนื้องอกในสมองถึง 2 ครั้งของเธอ

โดยงานนี้สาวทับทิมได้เผยว่า ตนอยากให้โลกได้รู้ ว่าคุณพ่อชวนน่ารักมาก “หนูขออนุญาตแชร์โมเมนต์ดีๆ อบอุ่นมาก จากคุณพ่อนะคะ 🤍🙏🤍 อยากให้โลกรู้ว่าคุณพ่อชวนน่ารักมาก ขอบพระคุณที่คอยส่งกำลังใจและความเป็นห่วงมาให้หนูทุกวันตลอดการรักษานะคะ ขอบคุณพี่ปลื้มกับคุณแม่ที่ส่งความห่วงใยมาให้ด้วยนะคะ ได้รับกำลังใจแล้ว จะพยายามออกกำลังกายเบาๆทุกวันให้กลับมาเต็ม 100 อีกครั้ง 🙆‍♀️✨️”
















“ทับทิม มัลลิกา” แชร์โมเมนต์อบอุ่น “ชวน หลีกภัย” พ่ออดีตสามี โทร.ให้กำลังใจ ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (คลิป)
“ทับทิม มัลลิกา” แชร์โมเมนต์อบอุ่น “ชวน หลีกภัย” พ่ออดีตสามี โทร.ให้กำลังใจ ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (คลิป)
“ทับทิม มัลลิกา” แชร์โมเมนต์อบอุ่น “ชวน หลีกภัย” พ่ออดีตสามี โทร.ให้กำลังใจ ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (คลิป)
“ทับทิม มัลลิกา” แชร์โมเมนต์อบอุ่น “ชวน หลีกภัย” พ่ออดีตสามี โทร.ให้กำลังใจ ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (คลิป)
“ทับทิม มัลลิกา” แชร์โมเมนต์อบอุ่น “ชวน หลีกภัย” พ่ออดีตสามี โทร.ให้กำลังใจ ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (คลิป)
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น