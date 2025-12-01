“ทับทิม มัลลิกา” แชร์โมเมนต์อบอุ่น “ชวน หลีกภัย” พ่ออดีตสามี โทร.ให้กำลังใจ ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง (คลิป)

แม้ลูกๆ จะเลิกรากันไปแล้ว แต่ว่าความห่วงใยยังคงอยู่ “ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา” ออกมาแชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น หลัง “ชวน หลีกภัย” คุณพ่อของอดีตสามี “ปลื้ม สุรบถ”ทักแชตและโทร.มาถามไถ่อาการป่วย หลังได้ทราบข่าวการผ่าตัดเนื้องอกในสมองถึง 2 ครั้งของเธอ
โดยงานนี้สาวทับทิมได้เผยว่า ตนอยากให้โลกได้รู้ ว่าคุณพ่อชวนน่ารักมาก “หนูขออนุญาตแชร์โมเมนต์ดีๆ อบอุ่นมาก จากคุณพ่อนะคะ 🤍🙏🤍 อยากให้โลกรู้ว่าคุณพ่อชวนน่ารักมาก ขอบพระคุณที่คอยส่งกำลังใจและความเป็นห่วงมาให้หนูทุกวันตลอดการรักษานะคะ ขอบคุณพี่ปลื้มกับคุณแม่ที่ส่งความห่วงใยมาให้ด้วยนะคะ ได้รับกำลังใจแล้ว จะพยายามออกกำลังกายเบาๆทุกวันให้กลับมาเต็ม 100 อีกครั้ง 🙆♀️✨️”