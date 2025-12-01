“บัว นลินทิพย์” ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการ คุกเข่าขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น

แฟนๆ แห่ยินดีกับนางเอกสาว “บัว นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ” หลังซุ่มคบดูใจนอกวงการ “วิน วีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล” มาสักระยะ แต่ไม่ได้เปิดตัวหวือหวา ล่าสุดวันนี้ (1 ธ.ค.) ก็มีข่าวดี ฝ่ายชายเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานระหว่างเที่ยวญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆ ดูใบไม้เปลี่ยนสี
โดย “แพร” ผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์โมเมนต์ดังกล่าว ทั้งยังเขียนแคปชั่นว่า "Seeing my girl glowing with the love she truly deserves makes my heart melt. This beautiful, warm love story is everything… her happiness is my happiness. Counting the days until they return so I can hug and congratulate the sweetest couple… รอวันที่ทั้งคู่กลับมาจากทริป จะได้กอดและยินดีกับคู่รักที่น่ารักที่สุดนะจ๊ะ @buanalinthip @winveeraphan"