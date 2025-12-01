"สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน" เตรียมนำแสดงในภาพยนตร์ The Exorcist ภาคใหม่

สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน เตรียมรับบทนำในภาพยนตร์ The Exorcist ภาคใหม่ ภายใต้การกำกับของผู้สร้างหนังสยองขวัญชื่อดัง ไมค์ ฟลานาแกน ตามรายงานของ Deadline โปรเจกต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามครั้งล่าสุดของ Blumhouse และ Atomic Monster ที่ต้องการฟื้นแฟรนไชส์สยองคลาสสิกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
ภาพยนตร์เรื่องใหม่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบ 3 ปีหลังจากหนังภาคล่าสุด The Exorcist: Believer (2023)
ฟลานาแกนกล่าวชื่นชมการร่วมงานกับนักแสดงหญิงระดับแถวหน้าอย่างโจแฮนส์สันว่า “สการ์เลตต์เป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยม การแสดงของเธอมีพลังและสมจริงไม่ว่าจะเป็นหนังแนวไหน ผมดีใจมากที่ได้เธอมาร่วมในโปรเจกต์นี้”
เขายังเผยอีกว่า The Exorcist คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นผู้กำกับหนัง และการได้กลับมาร่วมงานกับเพื่อน ๆ ที่ Blumhouse เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง “มันเป็นเกียรติที่ได้ลองทำสิ่งใหม่ สด และน่ากลัวในจักรวาลนี้”
หลังจาก The Exorcist: Believer ทำรายได้ไม่เข้าเป้านัก กวาด 65.5 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ–แคนาดา และ 136.2 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก สตูดิโอกลับมาตั้งใจจริงกับภาคใหม่ โดย NBC Universal, Peacock และ Blumhouse ได้ซื้อลิขสิทธิ์คืนจาก Morgan Creek ด้วยมูลค่าสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์เมื่อปี 2021 และผู้กำกับเดวิด กอร์ดอน กรีนก็ถอนตัวจากการทำภาคต่อถัดไป
ในขณะที่กระแสยังแรง มีข่าวลือเพิ่มเติมถึงบทบาทอื่น ๆ ของโจแฮนส์สัน เช่น การรับบท แม่มดก็อธเธิล ใน Tangled ฉบับคนแสดง แต่ยังไม่มีการยืนยัน
ด้านผลงานล่าสุด โจแฮนส์สันเพิ่งปรากฏใน Jurassic World: Rebirth พร้อมร่วมแสดงกับโจนาธาน เบลีย์ รับบทเป็น โซร่า เบนเน็ตต์ ซึ่งได้รับคำชมจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ ส่งผลให้หนังโกยรายได้ไปกว่า 869 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก
บทบาทของเธอใน The Exorcist ภาคใหม่ยังถูกปิดเป็นความลับ ขณะที่ฟลานาแกนจะเขียนบทและกำกับเองภายใต้ค่าย Red Room Pictures โดยมีเดวิด โรบินสันเป็นโปรดิวเซอร์ และเจสัน บลัมร่วมอำนวยการสร้าง