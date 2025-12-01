"อายูมิ ฮามาซากิ" โชว์เต็มในอารีน่าว่างเปล่า 14,000 ที่นั่ง หลังถูกจีนยกเลิกโชว์กะทันหัน!

สปิริตแรง! "อายูมิ ฮามาซากิ เปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในอารีน่าว่าง 14,000 ที่นั่ง หลังถูกยกเลิกกะทันหันในเซี่ยงไฮ้
อายูมิ ฮามาซากิ “จักรพรรดินีแห่งเจ-ป๊อป” กลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ขึ้นโชว์เต็มรูปแบบในอารีน่าโล่ง ๆ ไม่มีผู้ชมแม้แต่คนเดียว ที่ Shanghai Oriental Sports Center เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เพียงหนึ่งวันหลังคอนเสิร์ตถูกผู้จัดท้องถิ่นประกาศยกเลิกแบบสายฟ้าแลบ โดยอ้างเหตุ “สุดวิสัย”
แม้จะถูกสั่งปิดการแสดงกะทันหัน แต่ฮามาซากิเลือกเดินหน้าจัดโชว์แบบไม่มีคนดู เธอขึ้นเวทีที่ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมระบบไฟ แสง สี โปรเจกชัน แบนด์สด นักเต้น และชุดโชว์หลายลุค อย่างที่เตรียมเอาไว้เพียงแต่ไร้ผู้ชมทั้ง 14,000 ที่นั่ง
การผลิตเวทีครั้งนี้ใช้แรงงานทีมงานญี่ปุ่นและจีนกว่า 200 ชีวิตตลอด 5 วัน ฮามาซากิได้โพสต์ภาพและข้อความถึงแฟน ๆ ทั่วโลกลงบนอินสตาแกรมว่า
“ถึงที่นั่งทั้ง 14,000 ที่จะว่างเปล่า แต่ฉันรู้สึกถึงความรักจากทั่วโลก โชว์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในโชว์ที่ฉันไม่มีวันลืม ขอบคุณทีมงานจีนและญี่ปุ่นกว่า 200 คน รวมถึงแบนด์และนักเต้นทุกคน ที่ช่วยทำให้เวทีนี้เกิดขึ้น จากใจจริงของฉัน…”
ภาพที่ถูกเผยแพร่เผยให้เห็นฮามาซากิยืนร้อง เต้น และโชว์เต็มกำลังเคียงข้างนักเต้น ราวกับมีผู้ชมอยู่ตรงหน้า เธอตั้งใจมอบการแสดงนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมงานที่ทุ่มเทสร้างเวที รวมถึงแฟน ๆ ที่ถูกปฏิเสธการเข้าชมในนาทีสุดท้าย
ด้านแฟน ๆ ในเซี่ยงไฮ้ บางส่วนรวมตัวกันที่คาเฟ่ธีมฮามาซากิหลังเหตุการณ์ยกเลิก ทว่ามีรายงานว่าตำรวจเข้าตรวจพื้นที่ และป้ายโปรโมตหลายส่วนถูกถอดออกจากสถานที่จัดงาน
เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสยกเลิกโชว์ของศิลปินญี่ปุ่นในจีนหลายรายช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา