เศร้าจนอยากร้องไห้! “พิมรี่พาย” ขอส่งเสียเด็กๆ สูญเสียครอบครัวจากเหตุการณ์น้ำท่วมใต้ จนเรียนจบปริญญาตรี

“พิมรี่พาย” ลั่นมันเศร้ามาก เด็กกลายเป็นกำพร้าจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ ขอส่งเสียเด็กๆ ที่สูญเสียครอบครัว จนเรียนจบปริญญาตรี
ได้ใจคนไทยไปเต็มๆ หลังทุ่มสุดตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิภัยน้ำท่วมภาคใต้ ทั้ง หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.สตูล สำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง “พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์” ลงไปลุยช่วยเหลือด้วยตัวเอง ควักเงินที่ได้จากการขายของทั้งหมดมาช่วย โดยไม่พึ่งเงินบริจาค
ล่าสุด พิมรี่พาย ยังขอส่งเสียน้องๆ ที่กลายเป็นเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ทำเอฟซีพากันร้องไห้เลยทีเดียว
“เงินที่เราจ่ายและช่วยเหลือไป เป็นเงินของลูกค้าทุกคน 100% เพราะเรามีรายได้ทางเดียวคือการขายของ ส่วนอีกเรื่องนึงคือพอเราไปลงพื้นที่จริง เราทราบข่าวว่ามันมีเคสดำเยอะมาก มีเด็กกำพร้าจากการที่เขาสูญเสียพ่อแม่หรือคุณตาคุณยาย กลายเป็นว่ามีเด็กที่เขาต้องอยู่ต่อไปเพียงลำพัง มันเศร้ามาก
แต่ตัวเราและลูกค้าทุกคนจะส่งเสียเรียนจนจบปริญญาตรีเลย ซึ่งเราไม่สามารถให้เด็กๆ มาออกกล้องหรืออะไร เพราะเราไม่อยากตอกย้ำเขา อยากให้เขาใช้ชีวิตแบบปกติ เราและลูกค้าทุกคนจะส่งเขาเรียนจนจบ และเอาใบปริญญามาโชว์ในวันที่จบหลักสูตรบอกเลยว่ามีหลายเคส เราจะเอาเงินของเราและเงินของลูกค้าที่อุดหนุน เจียดเอาไว้เป็นเงินกองกลางเพื่อเลี้ยงน้องๆ จนจบปริญญาตรี เดี๋ยวจัดสรร ให้ผู้ใหญ่มาดู มีเงินเดือนให้ เด็กเล็กๆ ก็จะให้พาไปโรงเรียน ส่วนถ้าโตขึ้นแล้วเดี๋ยวว่ากัน ก็เลยอยากมาบอกทุกคนว่าเราจะทำเรื่องนี้ด้วยกัน
ไม่อยากให้คิดว่าเป็นความดีความเลวอะไร อยากจะให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องคิดถึงคนอื่น ไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวร้องไห้ คือคนอื่นเขาก็คิดถึงเรา และเรามีวันนี้ได้เพราะคนอื่นเหมือนกัน เพราะลูกค้าทั้งนั้นที่ทำให้เรามีอนาคตถึงวันนี้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สิ่งที่จะกตัญญูได้คือคืนสนองต่อผู้มีพระคุณ ทำให้เราเจริญขึ้นทุกวัน เราคิดคำนี้มาตลอดเวลา ว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าความกตัญญู ก็กตัญญูต่อลูกค้านี่แหละเลิศที่สุด
แล้วไม่ต้องห่วงนะคะ ถ้าเคสไหนสมควรช่วยก็จะช่วย แต่ถ้าเคสไหนมีคนดูแลแล้ว ก็จะไม่เอาเงินของลูกค้าทุกคนไปทำให้เสียมูลค่า เงินทุกบาทที่อุดหนุนมาอย่างแรกจะโดนจัดสรรเป็นต้นทุนของเราต่อไป อย่างที่สองจะจัดสรรให้กับทีมงานตามความสามารถ และอย่างสุดท้ายจะจัดสรรคืนสู่แผ่นดินไทยตามที่เราตั้งใจไว้”