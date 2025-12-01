“ลิลลี่” ช็อก “เจนนี่” ประกาศซื้อบ้านคืนให้ พร้อมให้กลับมาเปิดค่ายเพลง “แม่เกตุ” ดีใจยิ่งกว่า รีบแชร์โพสต์ขอบคุณลูก

“แม่เกตุ” แชร์โพสต์ “เจนนี่” ประกาศจะซื้อบ้าน “ลิลลี่” คืนให้น้อง พร้อมให้กลับมาเปิดค่ายเพลง ลิลลี่ช็อกเลย ขอบคุณพี่สาวไม่ทิ้งน้องให้เดียวดาย
กรณีบ้านของ “ลิลลี่ นารีนาท เชื้อแหลม” น้องสาว “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น อยู่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ถูกน้ำท่วมจนเสียหายหนัก ข้าวของที่เจนนี่ซื้อให้ทั้งหมด ร่วม 1 ล้านบาท
ล่าสุด เจนนี่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตรียมซื้อบ้านลิลลี่ที่ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชกลับมาให้น้อง พร้อมเปิดค่ายเพลงกลับมาเหมือนเดิม
“บ้านลิลลี่ที่หาดใหญ่น้ำท่วมหนักเสียหายหลายอย่าง กว่าจะกลับมาได้คงใช้เวลาในการฟื้นฟู และปีต่อๆ ไปอาจจะท่วมอีกเจนนี่เลยคิดว่าจะซื้อบ้านลิลลี่ที่ทุ่งสงกลับมาให้น้องนะคะ ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นของเราจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม แล้วก็ให้น้องลิลลี่กลับไปดูแลบริหาร เปิดให้บริการ เช่าห้องอัดเสียง เช่าห้องซ้อมเต้น เช่าห้องซ้อมวงดนตรี เพราะเรามีพร้อมทุกอย่าง ขาดแค่คนดูแล แล้วก็ศิลปินทุกวงที่เดินทางผ่านทุ่งสง ไม่มีที่พักสามารถ ติดต่อไปนอนฟรีที่ค่ายได้เลยนะคะ มีรองรับ 12 ห้อง ทุกสิ่งทุกอย่างของค่ายเพลงทุกคนสามารถติดต่อน้องลิลลี่ได้เลยค่ะ ฝากน้องด้วยนะ นารีนาท เชื้อแหลม”
งานนี้ ทำ “แม่เกตุ” แม่ของ เจนนี่ และ ลิลลี่ ถึงกับแชร์โพสต์ดังกล่าว พร้อมเขียนแคปชั่นว่า
“ขอบคุณลูกสาวทั้ง 2 เดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวบริการลูกค้าเองค่ะ มาเลยนะคะใครอยากเช่าห้องซ้อม ห้องอัด ของลูกๆ อยากกินอะไรบอกแม่เกตุค่ะ เดี๋ยวแม่ดูแลค่ะ หรือลูกๆ ศิลปินวงไหน ไม่มีที่นอนมานอนค่ายเพลงของลูกแม่นะคะ แม่ยินดีต้อนรับค่ะ”
ขณะที่ ลิลลี่ โพสต์คลิปบอกช็อกมาก ดีใจที่พี่ไม่ทิ้งน้องให้เดียวดาย “พี่เจนบอกจะซื้อบ้านที่ทุ่งสงกลับมาให้ หนูช็อกมาก ในใจดีใจมาก มากกว่านั้นคือการที่พี่เจนให้ช่วยดูแลค่าย ไม่ว่าจะห้องซ้อมเต้น ห้องซ้อมวงดนตรี ห้องอัดเสียง ทุกคนสามารถมาใช้บริการกันได้เลย ลิลลี่ อาจจะดูแลแทนพี่เจนเอง พี่ๆ ศิลปินนักดนตรีใต้ ผ่านมาละแวกทุ่งสง มาพักได้ฟรี นอนได้ 20-30 คน ได้เลย ขอบคุณพี่เจน ที่ซัปพอร์ตหนูตลอด ไม่ทิ้งให้น้องเดียวดาย ยอมรับเลยว่าที่บ้านน้ำท่วมหนูเครียดมากๆ พี่เจนคอยอุ้มคอยกอดตลอดเวลา”