“กีต้าร์ คีรตา” มิสทรานส์หนองคาย คว้าชุดไทยยอดเยี่ยม Miss Trans Thailand 2025

"กีต้าร์ คีรตา" มิสทรานส์หนองคาย คว้ารางวัล "Best Royal Thai Dress" รอบ "The Elegance of Royal Thai Dress" เวที Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC"
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ณ PHENIX COMMON SPACE, G FLOOR การประกวด Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" ภายใต้แนวคิด "Be The Inspiration" (ความสวยที่มีพลัง เพื่อเปลี่ยนโลก) ได้จัดการประกวดรอบพิเศษ "The Elegance of Royal Thai Dress Round" หรือรอบชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ซึ่งเป็นรอบที่เน้นการนำเสนออัตลักษณ์และความงดงามของชุดไทยอันทรงคุณค่า โดยมี คุณนก ยลดา และ ครูต้องตา จำเริญใจ รับหน้าที่พิธีกร
ผลการตัดสินปรากฏว่า ผู้ที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ "Best Royal Thai Dress" ไปครอง ได้แก่ กีต้าร์ คีรตา วงศ์โสภาพรรณ ผู้เข้าประกวดจากจังหวัดหนองคาย ซึ่งแสดงความสามารถในการตีความและนำเสนอชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างสง่างามและโดดเด่น ทำให้เธอได้รับสิทธิ์ Fast Track เข้าสู่รอบ 20 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
ในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดทั้ง 36 สาวงาม ได้นำเสนอความงามตามอัตลักษณ์ไทย ผ่านการตีความแก่นแท้ของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถอันเหนือชั้นทางด้านแฟชั่นและศิลปวัฒนธรรมของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงรังสรรค์ขึ้นเพื่อให้ความงามแบบไทยสามารถยืนเคียงข้างแฟชั่นชั้นสูงของโลกได้อย่างสง่างาม และเป็นการออกแบบความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
การประกวด Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" จัดขึ้นโดยมี แพทย์หญิง อัญชลี ชีวจร ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Trans Thailand พร้อมด้วย คุณวันชัย เต็มธนทรัพย์, คุณพีระวัฒน์ เวชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองประกวดฯ และ ครูต้องตา จำเริญใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประกวดฯ มุ่งเน้นการเฟ้นหาสาวทรานส์ที่ไม่ได้มีเพียงความงาม แต่ยังเพียบพร้อมด้วย สติปัญญา และพลังในการขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง โดยต้องการให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ การสร้างแรงบันดาลใจ และการยอมรับความหลากหลาย เพื่อผลักดันให้สังคมเปิดกว้างและเข้าใจกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) มากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตัดสินในรอบนี้ ได้แก่ คุณวันชัย เต็มธนทรัพย์ (ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC"), คุณหนุ่ม นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม (กูรูนางงาม), คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์, คุณวิชัย ศรีหาพรหม, คุณอาร์ท อัครัช เนรมิตศิลป์, คุณบิวตี้โรส
ติดตามความเคลื่อนไหวของกองประกวด Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" ได้ทาง FB Miss Trans Thailand: https://www.facebook.com/share/1CUfJv8Eh5/ และ Tiktok Misstransthailand.official https://www.tiktok.com/@misstransthailandoffi?_r=1&_t=ZS-91kMLTRcnk8