"เป็กกี้” สู้กลับ รื้อฟ้อง "อดีตแฟน" ทุกกรณี

“เป็กกี้” เปิดใจพร้อม “ทนายแก้ว” ขอสู้เต็มที่ หลังอดีตแฟนฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลั่นที่ผ่านมาไม่เคยพูดว่าร้าย แต่จากนี้จะพูดให้หมด โดนนอกใจ - โทร.ขู่ - แฮก iCloud เจาะข้อมูลคีย์การ์ด หวาดระแวง จนป่วยแพนิค โอดจบไป 2 ปีแล้ว จะมาอะไรอีก ตอนเลิกบอกไม่เอาอะไรเลย เพราะรู้ตัวว่าผิด ฝากเตือนเยาวชน อยากมีเงิน ต้องทำงาน
หลังเมื่อวานนี้สาว “เป็กกี้ ศรีธัญญา” หรือ “ดรุณี สุทธิพิทักษ์” ได้ออกมาโพสต์ว่าได้รับหมายศาลจากอดีตสามี โดยถูกฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ทำเอาตกใจจนมือเย็น ร้องหาเบอร์ติดต่อ “ทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ให้ช่วยด้วย ล่าสุดวันนี้ (30 พ.ย.) ได้เจอเจ้าตัว ในงานเปิดตัว MV เพลงใหม่ “ไอ้หน้าหมี” เป็กก็เลยขอตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับทนายแก้ว ว่าจะขอสู้กลับเต็มที่ ซึ่งงานเจ้าตัวได้เผยกับสื่อ ว่าตอนแรกเพลงไอ้หน้าหมี ไม่ได้เกี่ยวกับคนในอดีต แต่พอมีหมายศาลมาบ้านเมื่อวาน ก็ขอมอบให้เลยแล้วกัน
เป็กกี้ : “ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้ว เอาจริงๆ ไม่คิดว่าเรื่องจะต้องมาถึงขนาดนี้ จนเมื่อวานนี้ทำงานเสร็จ กลับบ้านไปเจอหมายศาล คนในอดีตเขาฟ้องต้องการแบ่งทรัพย์ มือเย็นตัวเย็นเลยค่ะ รู้สึกว่ามันจบกันไปนานแล้ว เราก็พยายามทำให้ชีวิตตัวเองดีเท่าที่จะดีได้ พยายามสู้กับงาน ตอนที่เลิกกันใหม่ๆ เราไม่เคยออกมาพูดหรือกล่าวว่าร้ายอะไรที่มันไม่ดีเลย ได้แต่เงียบ หลายคนอาจจะชื่นชมว่าเป็กแข็งแรง ไม่เคยออกมาพูด แต่มันพังข้างใน พยายามฮีลตัวเองด้วยงาน ด้วยข้าวของ ซื้อของให้ตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าเรายังมีคุณค่า"
"ก็พยายามสู้กับเรื่องตรงนั้นมา คิดว่าตัวเองเข้มแข็งมาตลอด จนป่วยเป็นแพนิค เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว ก็หาวิธีรักษาตัวเองมาจนดีขึ้น พอเริ่มดีขึ้นก็มีเรื่องนี้มาอีก ก็รู้สึกสงสารตัวเอง หลังจากนี้เรื่องที่เป็กไม่เคยพูด เป็กจะพูดให้หมดตั้งแต่ Day 1 ทุกเรื่อง แล้วหมายศาลที่วางอยู่ที่บ้าน เป็กจะสู้ เรื่องกฎหมายจะให้พี่แก้วเป็นคนพูด แต่เรื่องยอมหรืออะไร เป็กคิดว่าเป็กเต็มที่มาหมดแล้วกับทุกเรื่อง เป็กโดนนอกใจ เป็กไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นแล้ว (น้ำตาไหล) แต่เป็กสงสารตัวเอง ว่าจะต้องกลับมาทำร้ายเป็กถึงขนาดนี้เลยเหรอ ก็ให้ทางคุณไปเดินแล้ว ไม่เคยว่าอะไรให้เสียหาย คุณกับครอบครัวใหม่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว ควรจะทำมาหากิน เพื่อดูแลคนของคุณ ไม่ใช่กลับมาเอาเงินเป็กเพื่อไปดูแลคนของคุณ อันนี้มันไม่ถูกต้อง เป็กสู้เต็มที่ค่ะ น้ำตาของเป็กที่ไหลวันนี้ เป็กสงสารตัวเอง”
เผยอีกฝ่ายแบ่งทรัพย์มาแบบละเอียดยิบ
เป็กกี้ : “ละเอียดยิบเลยค่ะ”
ทนายแก้ว : “เราต้องเข้าใจว่าสิทธิทางกฎหมายมันมี แต่เราต้องยอมรับว่ากรณีนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของสินสมรส เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรส เป็นเรื่องของการทำมาหาได้ร่วมกัน กฎหมายวางกรอบไว้ว่า A กับ B มาอยู่ด้วยกัน ต้องมีการพิสูจน์ว่าเขาว่ามีการทำมาหาได้ร่วมกันทุกชิ้นหรือเปล่า เท่าที่ดูคำฟ้องมา สู้ได้ทุกประเด็น เพราะโจทก์เขารับเงินในฐานะบริษัทของคุณเป็ก มันต้องแยกระหว่างทำมาหาได้ร่วมกัน กับการเป็นลูกจ้างบริษัท"
"อันที่สองเขาต่อสู้ว่าทุกอย่างได้มาโดยการทำมาหาได้ร่วมกัน แต่กฎหมายมันมีแนวคำพิพากษาวางไว้ ว่าไม่ได้หมายความว่าออโต้เหมือนสินสมรส แต่กรณีนี้ต้องพิสูจน์ และสิ่งสำคัญที่เป็กคุยกับผม คือรื้อ ร้อง ฟ้องทุกคดี ในอดีตมีกรณีปกปิดข้อความจริง แอบเอาเงินไปบ้าง หรือการแอบเจาะข้อมูล พ.ร.บ คอมฯ วางไว้ชัดเจน กรณีนี้มีโทษจำคุก ก็สู้กันทุกมุมครับ"
เคสนี้ไม่มีทางที่จะแบ่งทรัพย์ได้เลย มันมาไกลเกินกว่าจะเจรจากันแล้ว ตอนที่เลิกรากัน ทุกอย่างมันจบกันไปแล้ว เขาได้มีการตกลงยอมรับ และแยกย้ายต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่แล้ว แต่กลับมาฟ้องนี่ก็ไม่เข้าใจเหตุผล เมื่อวานเป็กก็ร้องไห้ ผมก็ให้กำลังใจว่าทุกอย่างมีทางออก ต้องสู้คดีครับ”
ร้องไห้ไม่รู้ทำไมอีกฝ่าย ถึงคิดว่าตัวเองมีส่วนในทรัพย์สิน แล้วมาฟ้องร้อง
เป็กกี้ : “ก็ไม่ทราบค่ะ เงินมันคมค่ะ เนื่องด้วยเราตัวคนเดียว ไม่มีพ่อแม่ แล้วคนที่เข้ามาทั้งหมด สุดท้ายแล้วอะ ก็ไม่มีใครหวังดีกับเป็กเลย ก็คืออยากได้เงินของเป็ก (ร้องไห้) เป็กทำงานงกๆ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน โคตรตั้งใจทำงานเลย แทบทุกครั้งเป็กจะกลับบ้านหลังคนอื่น เพราะไม่มีคนมารับ เป็นอยู่แบบนี้ไม่รู้กี่ปี โครตสงสารตัวเองเลย ต้องมาเจออะไรอย่างนี้อ๋อ”
ลั่นจบไป 2 ปีแล้วจะเอาอะไรอีก โดนโทร.ขู่ - แฮ็ก iCloud เจาะข้อมูลคีย์การ์ด ทำให้อยู่บ้านแบบหวาดระแวง
“จบกัน 2 ปีแล้วมั้ง จะเอาอะไรกับเป็กอะ เคลียร์กันไปจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว ก็ไม่ได้คุยเลย แต่เป็กรู้สึกเหมือนโดนคุกคามตลอด คือโทร.มาขู่ ว่าจะอย่างโน่นอย่างนี้อยู่ตลอด จนรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่จบ เหมือนอยู่อย่างระแวง ที่บ้านรักษาความปลอดภัยหนาแน่นมาก แต่ก็กลัวจนต้องเอาตำรวจมาติดกล่องแดง เพราะเขารู้รหัส รู้ทุกอย่าง รู้กล้องวงจรปิด พยายามแฮก i Cloud เป็กมาเพื่อจะเจาะระบบคีย์การ์ดประตู อยู่ในบ้านตัวเองเป็กก็ยังกลัว”
ทนายแก้ว : “คือเป็นสิ่งที่คุณเป็กเขาเข้าใจแบบนั้น แต่มันก็เป็นกระบวนการที่มางผมเองรับมอบหมาย เพื่อจะไปแจ้งความดำเนินคดี คือตอนนี้เราก็แค่รู้สึกอย่างนั้น เมื่อผมเข้ามาเป็นทนายความ มันมีบางอย่างที่เราดูแล้วมันผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นคดีเก่าก็ตาม ก็เดี๋ยวมาแจ้งความ เล่นกันทุกมุมครับ”
ไม่ได้ทำข้อตกลงใดๆ หลังเลิกกัน เพราะคิดว่าตอนคบก็ให้เต็มที่แล้ว
เป็กกี้ : “ไม่ได้ทำค่ะ ก็ไม่คิดว่าจะโดนแว้งขนาดนี้ ไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะคิดระหว่างทางที่คบกัน ก็เต็มที่มากๆ กับเรื่องการใช้จ่าย พ่อแม่เขาตั้งแต่คบกันก็ไม่ต้องทำงานเลย หนูดูแลให้หมด เงินเดือนเขาก็มี เงินปันผล 3 ปีครั้งก็มี หนูคิดว่าหนูเต็มที่แล้วในทุกอย่าง เลยคิดว่าน่าจะจบ เพราะเธอก็มีแฟนใหม่แล้ว มีลูกแล้ว ไม่คิดเลยว่าจะเป็นขนาดนี้ วันที่แยกกัน เขาไม่มีพูดเรื่องเงินเลย ไม่มีขอส่วนไหนเลย เขาบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาผิด เขาไม่เอาอะไรเลย เอาไปเท่าที่เขาได้ไปแล้ว หลังจากนี้เขาไม่เอาอะไรเลย แต่เราไม่ได้ลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคำพูดด้วยความเชื่อใจ ถ้ารู้ก็จะรอบคอบกว่านี้”
ทนายแก้ว : “ทรัพย์สินบางอย่างที่เขามีการบรรยายมาในคำฟ้องหนาเตอะเลยครับ มีบอกเป็นทอง เป็นสร้อย มันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ แต่เราก็จะสู้ว่าทรัพย์สินบางอย่างมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้เกี่ยว เป็นเรื่องของบริษัท กะว่าส่วนไหนที่ฟ้องได้ก็จะฟ้องด้วยครับ ตอนนี้เตรียมคดีอาญาไว้อยู่แล้วครับ คงเป็นเรื่องของฝ่ายชาย ที่ออกมายอมรับเรื่องของการแฮกเจาะเข้าไปในข้อมูล ตามที่เผยแพร่ในโซเชียล เพราะเท่าที่ดูในข้อมูล มันมีการที่เขายอมรับในบางส่วน ในส่วนนี้เป็นความผิดที่ยังไม่ขาดอายุความ โทษจำคุก 5 ปี ถ้าจำไม่ผิดครับ”
เผยป่วยเป็นแพนิค เกือบฉี่แตกหน้าไลฟ์
เป็กกี้ : “อยู่ดีๆ ก็กลายเป็นโรควิตกกังวล มีผลกับการทำงาน คือบางวันนั่งแต่งหน้าแล้วมัดผมแน่น ก็รู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก เคยไลฟ์อยู่แล้วใจตกวูบ มือเย็น แล้วก็ฉี่แตกต้องไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้ ต้องถอดเสื้อผ้าแกะผม เป็นบ่อยมาก จนรู้สึกไม่โอเค มีอยู่วันหนึ่งไปทำหน้า แปะยาชาแล้วหายใจไม่ออกเหมือนจะตาย ก็เลยใช้วิธีนั่งสมาธิ สวดมนต์ หลายคนแนะนำให้ไปหาหมอ กินยา แต่รู้สึกว่าถ้าไปทำแบบนั้น เราจะช้าลงในการทำงาน เลยใช้วิธีแช่น้ำแข็ง ทำไอซ์ บัคเก็ต ที่บ้าน นั่งสมาธิ ออกกำลังกาย ก็ฮีลได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นหลังเลิก เดิมทีหนูไม่ได้เป็น หนูซื้อรถเพราะจะทำให้หนูรู้สึกดีขึ้น เพราะกลบเกลื่อน มาทดแทนในสิ่งที่หนูรู้สึกว่าตัวหนูไม่มีคุณค่า หนูพุชอัปตัวเองแบบนั้น มันเลยกลายเป็นป่วย กดดันตัวเองมากไปเราว่าไหว”
ทนายแก้ว : “ตอนนี้เพิ่งได้รับหมายศาล ยังมีเวลาเตรียมตัวยื่นคำให้การณ์ ภายใน 30 วัน ก็เดี๋ยวไปศึกษาในรายละเอียด เพราะเขาบรรยายมาถี่ยิบเลย ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ นาฬิกา เขาบรรยายหมด”
เป็กกี้ : “แต่ที่เขาได้ไป เขาไม่พูดเลยนะคะ ถ้าเอาขนตาปลอมหนูไปได้ เขาคงเอาไปด้วย ไม่คิดว่าที่เขาเงียบไป คือจะกลับมาโจมตีเรา ไม่รู้ว่าหลังเลิกกันเขาทำงานอะไร แต่ล่าสุดมีคนส่งมาให้ดู ว่าเขาก็ไม่เห็นทำอะไร ปั่นจักรยานอย่างเดียวหรือเปล่า”
ทนายแก้ว : “แนวทางที่วางไว้คือเป็กก็ต้องสู้ ส่วนจะไกล่เกลี่ยยังไง เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง”
จะไกล่เกลี่ยไหม เป็นเรื่องของอนาคต
เป็กกี้ : “ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ปล่อยให้เป็นเรื่องในอนาคต แต่ถ้ามาขนาดนี้แล้ว เขาเองก็ไม่น่าจะอยากไกล่เกลี่ย ไม่รู้เจตนาเขา พูดอย่างนี้ได้ไหม ถ้าเขามองว่าเขาเป็นผู้จัดการหนู เงินเดือนหนูก็มีให้ แล้วค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องจ่าย ค่าอยู่ค่ากินทุกอย่าง ไปเที่ยวเมืองนอกหนูจ่ายหมด ถ้าคิดว่าการหักเปอร์เซ็นต์ของผู้จัดการ ตรงนี้ถ้ารวมรายจ่ายที่จ่ายให้เขาทั้งหมด แม้กระทั่งยารักษาสิว ทำหน้า รักษาเกลื้อน เขาต้องจ่ายเพิ่มให้หนูไหมคะ”
ทนายแก้ว : “สิ่งที่เราจะสู้ มันมีคำว่าลูกจ้างนายจ้าง ก็ต้องพิสูจน์ว่าบริษัทเป็กจ่ายเงินเดือนเขาไหม มันชัดเจนอยู่ในเอกสารอยู่แล้ว แล้วเขาจะมาเคลมว่าเป็นคนสร้างทั้งหมด แล้วคุณรับเงินเดือนทำไม”
เป็กกี้ : “เกินกว่าลูกจ้างไปเยอะมาก ถ้าพูดกันจริงๆ สิ่งที่เขากำลังทำมา เขาต้องเองเงินมาคืนเป็กด้วยซ้ำ”
ทนายแก้ว : “เท่าที่พี่แก้วฟัง คือเป็กดีมากๆ กับผู้ชายคนนี้”
เป็กกี้ : “เหนื่อยแล้ว เบื่อแล้ว อยากจบเรื่องนี้แล้ว ชีวิตมีอย่างอื่นให้ทำ แค่ต่อสู้กับงานเพื่อให้ชีวิตรอดไปวันๆ ก็เหนื่อยแล้ว มีเรื่องตรงนี้มาบั่นทอน แล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดด้วย”
โอกาสชนะคดียังตอบไม่ได้
ทนายแก้ว : “ยังตอบไม่ได้ครับ เราต้องยอมรับว่ากระบวนการในศาล เราจะไปเดาเกมไม่ได้”
เป็กกี้ : “เอาจริงๆ ไม่อยากมีเรื่องเลย คิดว่าชีวิตมันรันไปแล้ว ต่างคนต่างอยู่ไปแล้ว แต่ถ้ากลับมาแบบนี้แล้วต้องสู้กัน ก็ดูแนวทางตามพี่แก้วเลย ช่วยหนูด้วย หนูไม่มีใคร พ่อแม่หนูก็ไม่มี”
ไม่รู้จะฝากอะไรถึงอีกฝ่าย ขอฝากเตือนเยาวชนแทน อยากมีเงินต้องทำงาน
เป็กกี้ : “ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันค่ะ อยากเตือนเยาวชนแล้วกัน ว่าอยากมีเงินต้องทำงานค่ะ (รักครั้งต่อไปจะยากขึ้นไหม?) ก็มีส่วนค่ะ ก็น่าจะยาก ก็ต้องระวัง ทีนี้ใครจะเข้ามาเป็นแฟน ก็ต้องเซ็นสัญญา ก่อนเธอจะเอากับฉัน เธอเซ็นสัญญาก่อน ว่าการเอากันในครั้งนี้ ไม่มีส่วนในทรัพย์สมบัติของฉันนะ เอานิ้วโป้ง เอาน้ำอสุจิเธอมาแปะก่อน มันต้องยังไงอะ ถ้าจะเข้ามานอนเฉยๆ ก็บอกตอนที่คบกันแรกๆ ว่าเธอจะมานอนติดเตียงอยู่ตรงนี้ก็เลิกกันนะ ไม่ไหวหรอกทำงานอยู่คนเดียวงกๆ ทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อย ก็เออขับรถไปส่งที่ทำงาน แต่กว่าจะตื่นไป กว่าจะเรียกไปทำงานได้แต่ละวันก็เรียกไปเหอะ นี่ฝากถึงเยาวชนนะ”
ขึ้นศาลคงไม่ได้เจอ เพราะให้ “ทนายแก้ว” ไป
เป็กกี้ : “ไม่รู้ค่ะ ให้พี่แก้วไป”
ทนายแก้ว : “ก็ใช้สิทธิ์กันเต็มที่ครับ ว่ากันไปตามกระบวนการ จะไกล่เกลี่ยมันไม่มีทางครับ จะให้จ่ายบางส่วน จะจ่ายยังไงครับ เพราะเขาฟ้องมาเยอะมาก”