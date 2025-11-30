“จันจิ” รู้ซึ้ง! น้ำท่วมใต้ เล็งหาบ้านที่น้ำท่วมไม่ถึง-ซื้ออุปกรณ์หนีน้ำเผื่ออนาคต

“จันจิ” เศร้าข่าวน้ำท่วมภาคใต้ ทำอะไรไม่ได้นอกจากบริจาค เผยติดต่อ “นาย ณภัทร” หาทีมอาสาสมัคร ก่อนออกเงินซัปพอร์ตให้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ รู้ซึ้งอะไรก็เกิดขึ้นได้ ยกเป็นบทเรียนอย่าชะล่าใจ วางแผนชีวิตเตรียมรับมือวิกฤต เล็งหาบ้านที่น้ำท่วมไม่ถึง และซื้ออุปกรณ์หนีน้ำ
แม้จะลงไปช่วยเหลือด้วยตัวเองไม่ได้ แต่สาว “จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” และหวานใจ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ก็ขอซัปพอร์ตพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ด้วยการออกเงินให้ทีมอาสาสมัครที่พร้อมลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแทน โดยเจ้าตัวได้เปิดใจงานคอนเสิร์ต “This Ability Chariry Concert 2025” ว่าดูข่าวแล้วเศร้ามาก แต่ทำได้แค่บริจาค ถ้ามีโอกาสก็อยากลงไปช่วยด้วยตัวเองเหมือนกัน พร้อมเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้ได้บทเรียนว่าอย่าชะล่าใจ และส่วนก็เริ่มวางแผนชีวิต เพื่อเตรรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการหาดูที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้ว
“ต้องให้กำลังใจมากๆ เลยค่ะ คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้จันจิเศร้ามาก เพราะต่อให้เรามีเงินมากมายขนาดไหน เราก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปช่วยพวกเขาได้เลย จันจิทำได้แค่บริจาค แล้วเห็นน้องนาย (ณภัทร เสียงสมบุญ) ช่วยเหลือเยอะมาก เราก็เลยติดต่อน้อง น้องเลยส่งทีมมาทีมหนึ่ง ที่เขาอาสามาเป็นอาสาสมัครได้ แล้วให้เราซัปพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่าย เพื่อที่เขาจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หรือว่าเอาอาหารไปแจก ซึ่งพี่เขาก็บอกมาว่าตอนนี้อาหารหรือของใช้ หายากยิ่งกว่าทองอีก เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ช่วยเหลือกันดีกว่า ถ้าเราไม่อยู่จุดนั้น เราไม่มีทางรู้หรอกค่ะ ว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหน อยากให้พี่น้องชาวใต้สู้ๆ และเป็นกำลังใจให้มากๆ ค่ะ อะไรที่ช่วยได้ จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ”
ช่วยแชร์ ช่วยบริจาคตลอด เพราะเห็นข่าวแล้วเศร้ามาก
“มันซึมเข้าไปในทุกๆ วันเลยค่ะ ก็บอกกับเพื่อนๆ ว่าทำไงดี มันเศร้าจังเลย ทำอะไรไม่ได้เลย แต่ก็ฮึบ มาซัปพอร์ตในเรื่องเงิน ซื้อของบริจาค แต่ตอนนี้น้ำลดแล้ว จันจิว่ามันน่าจะมีช่องทางในการช่วยเหลือมากขึ้น ในการบริจาคพวกเสื้อผ้า ก็คิดว่าถ้าว่างปุ๊บ จะแบ่งส่วนนี้ที่เรามีอยู่ให้พี่น้องชาวใต้ ส่วนตัวอยากลงไปมากๆ ค่ะ แต่ไม่มีโอกาสที่จะลงไปด้วยตัวเองเลย เชื่อว่าทุกคนรับรู้ แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากลงไปช่วย ตอนนี้แกรนด์ (กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า) ก็มีแบ่งไปช่วยกับน้องเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น”
เสียน้ำตาทั้งเรื่องของคนและสัตว์เลี้ยง ยกเป็นบทเรียน ถ้าใครสะดวกก็อยากให้กักตุนอาหาร หรือเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสถานการณ์
“เรื่องของคนก็มากๆ อยู่แล้ว แล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยง โอ้โห หัวใจมันไม่ไหวจริงๆ ค่ะ มันเลยเป็นบทเรียนนะคะ จันจิคิดว่าทุกคนอย่าชะล่าใจ มีของแห้งหรืออะไรก็กักตุนไว้ เตรียมตัวไว้ดีกว่า ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้น ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับแต่ละบ้าน ใครสะดวกทำก็อยากให้เตรียมตัวให้ดี ให้พร้อม อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ เพราะตอนนี้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นหลายแบบ บางทีอาจจะแจ้งเตือนแล้ว แต่มันไม่ทัน ก็เตรียมตัวให้พร้อมกับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะ”
เปลี่ยนความเศร้า เป็นการช่วยเหลือ อย่าอินจนสภาพจิตใจแย่
“เราดิ่งเราจะไม่เอาไม่แชร์ เพราะถ้าแชร์แล้วมันก็ช่วยกันดิ่ง เราต้องจัดการกับความรู้สึก ว่าโอเค ทำได้เท่านี้นะ อย่าอินซะจนทำให้สภาพจิตใจเราแย่ คือเรารู้สึกได้ อยากช่วยเหลือได้ แต่ต้องไม่เศร้าไปกับเขาขนาดนั้น ไม่ใช่ว่าให้ใจร้ายนะคะ แต่ว่ามันเศร้าแล้วมันดิ่งจริงๆ อยากให้จัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้ เปลี่ยนความเศร้าเป็นการปฏิบัติดีกว่า ไปช่วยเหลือ ไปบริจาคเท่าที่เราทำได้ มันจะรู้สึกดีขึ้นมากๆ ค่ะ”
วางแผนเตรียมรับมือวิกฤต เล็งหาซื้อบ้านโซนที่น้ำท่วมไม่ถึง และเตรียมกักตุนของใช้จำเป็น
“อย่างที่บอก จันจิก็เสิร์จแผนที่ ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนได้ คืออย่าประมาทค่ะ มันท่วมเราก็ต้องรับมือ เพราะประเทศไทยเรามันเคยเป็นทางเดินน้ำเยอะ เพราะฉะนั้นทุกคนควรเตรียมตัวเอาไว้ให้ดี อะไรที่เตรียมได้เตรียม มีเพื่อนอยู่เชียงใหม่โซนที่น้ำไม่ท่วม จิก็คุยกับเพื่อนไว้ พี่โอ้ก็ดูโซนนครนายกไว้ ก็คิดไว้แล้วแหละ ว่าพวกอาหารแห้ง ชูชีพ หรือเรือเป่า ควรต้องมีติดบ้านไว้”
เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ทำให้ได้เรียนรู้ ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
“จิว่าทุกคนเรียนรู้ค่ะ คือเรารู้สึกไปพร้อมๆ กัน กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราทำได้แค่ดู ก็อยากให้ทุกคนอย่าประมาท เตรียมตัวให้พร้อม อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ ไม่ว่าจะน้ำท่วม แผ่นดินไหว”