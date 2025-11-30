แยกย้ายไปเติบโต! “ปอ อรรณพ” เสียใจโดน “แจ็คกี้” ตัดเพื่อน บอกอีกฝ่ายพูดไม่ตรง เพราะไม่เคยทะเลาะกับใครเลย

“ปอ อรรณพ” ตอบหน้าเครียด เสียใจ “แจ็คกี้” อันฟอลฯ งงอีกฝ่ายพูดไม่ตรง ตนไปทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่มตอนไหน ไม่รู้โดนบล็อกไลน์ด้วยไหม แต่ส่งข้อความไปขอโทษ ยังไม่เปิดอ่าน ลั่นการส่งข้อความที่รุนแรงมา แล้วเงียบไปแบบไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำกัน ไม่รู้อนาคตจะเป็นเหมือนเดิมได้ไหม เพราะไปขอร้องให้ใครมาเป็นเพื่อนด้วยไม่ได้
หลังก่อนหน้านี้สาว “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์” ออกมาให้สัมภาษณ์ ยอมรับว่างอนกับเพื่อนซี้ “ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์” จนต่างฝ่ายต่างอันฟอลโลว์กัน เหตุเพราะเป็นปัญหาในกลุ่มเพื่อน และรอให้ปอหายติสต์ก่อนค่อยคุย ล่าสุดวันนี้ (30 พ.ย.) ได้เจอหนุ่มปอ ในงานคอนเสิร์ต “This Ability Chariry Concert 2025” เลยได้ถามถึงประเด็นนี้ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจด้วยสีหน้าเครียดอย่างเห็นได้ชัด ยอมรับว่าเสียใจและไม่เข้าใจว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหน เพราะส่วนตัวไม่เคยทะเลาะกับเพื่อนกลุ่มไหนเลย และที่ไม่ได้ไปงานวันเกิดแจ็คกี้ ก็ได้ส่งข้อความไปขอโทษแล้ว และที่จริงก็โทร.ไปอวยพรวันเกิดแล้วด้วย
“ก็ตามที่เขาเล่า คือเหมือนเขาอันฟอลโลว์ผม เขาบอกว่าเราอาจจะไม่เหมาะเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อ โอเคไม่เป็นไร ก็ประมาณนั้น ถามว่าเสียใจไหม มันก็เสียใจนะครับ เพราะว่ามันอาจจะเกิดจากอะไรไม่รู้ ซึ่งที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุด มันก็ไม่ได้เหมือนกับที่เขาส่งมาบอกเรา เลยไม่เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วปัญหาอยู่ตรงไหน เราเลยเลือกที่จะตามนั้นแล้วกัน คือถ้าเขาไม่อยากเป็นเพื่อน เราจะไปขอร้องให้ใครเป็นเพื่อนเราทำไม ก็เอาเป็นว่าตามที่เขาเลือกเลย”
ไม่คิดว่าแค่ไม่ไปงานวันเกิด จะทำให้มาถึงเรื่องนี้
“คือที่เขาส่งมา เขาบอกว่าจะไม่มางานวันเกิดก็ไม่บอก ลองคิดดูว่าผมสมควรเป็นเพื่อนเขาอยู่หรือเปล่า ประมาณนี้ ผมก็รู้สึกว่าก่อนหน้านั้นผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเรียบร้อยแล้ว โทร.คุย แล้วก็ส่งข้อความว่าเดี๋ยวมาเอาของขวัญด้วยนะ เพราะเราเตรียมของขวัญไว้ให้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ไม่คิดว่าแค่เหตุการณ์ที่ไม่ไปวันเกิด มันจะทำให้มาถึงเรื่องนี้ แต่ว่าหลังจากที่สัมภาษณ์ เขาออกมาบอกว่าเหมือนผมมีปัญหากับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าผมมีปัญหากับใคร ผมไม่เคยมีปัญหากับใครในกลุ่ม
เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ตรงกัน ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง เพราะว่าผมส่งข้อความไปขอโทษแล้ว ว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่ไม่ไป เพราะวันนั้นเหนื่อยมาก แล้ววันรุ่งขึ้นผมมีงานหาดใหญ่ เลยหลับไปตั้งแต่ตอนเย็น ก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องนี้ เราก็เลยยังไม่ได้คำตอบ แต่เรารู้สึกว่าถ้าเขาตัดสินใจที่จะพิมพ์มาในรูปประโยคที่ว่า เราไม่น่าจะเป็นเพื่อนกัน เพราะเขาอาจจะเลือกเพื่อนกลุ่มนั้น ซึ่งผมก็ไม่รู้กลุ่มไหนนะ ก็ตามนั้นดีกว่า เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปยุ่ง”
งงไม่รู้อีกฝ่ายหมายถึงเพื่อนกลุ่มไหน ที่บอกว่าตนมีปัญหากับเพื่อนในกลุ่ม
“ไม่รู้ครับ เขาบอกว่าเป็นเพื่อนนอกวงการ ผมยิ่งงงใหญ่เลย ว่าผมมีปัญหากับใครในกลุ่ม เขาไม่ได้บอกอะไรผม ผมเลยไม่รู้อะไร หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ถาม เพราะผมส่งข้อความไปเรียบร้อย แต่เขาไม่ได้อ่าน ไม่ได้ตอบ เขาอาจจะตัดไปแล้วไง ก็ตามนั้น ไม่เป็นไร ถามว่างงไหมที่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้ ผมไม่ได้งง แต่ผมรู้สึกว่ามีอะไรก็ต้องคุยกันตรงๆ จะได้จบ ได้เข้าใจกัน”
ยืนยันส่วนตัวไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งนั้น
“ไม่มีปัญหากับใครนะครับ ผมไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใคร หรือเพื่อนแจ็คกี้คนไหนเลย ผมไม่เคยทะเลาะกับใครเลย ก็ไม่เชิงน้อยใจนะ เพียงแต่ว่าเป็นฟีลงง แล้วก็ไม่เข้าใจ ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มีปัญหากับใคร แล้วเราก็เต็มที่กับความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนกับทุกคนมาตลอด”
ยอมรับที่ผ่านมามีงอนๆ กันบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องนี้
“มันอาจจะมีงอนๆ บ้างอยู่แล้วครับ แต่มันไม่ใช่เรื่องแบบนี้ (ครั้งนี้แรงสุด?) ผมไม่รู้ว่าแรงไหม แต่ว่ามันก็อาจจะประมาณนี้ โอเคแล้วครับ”
ตอบไม่ได้จะเคลียร์กันไหม ไปขอร้องให้ใครมาเพื่อนไม่ได้
“อันนี้ผมยังตอบไม่ได้เหมือนกัน เพราะมันไม่รู้จะคุยกันเรื่องอะไรแล้ว (หัวเราะ) ผมรู้สึกว่าใครไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรา เราก็ไปขอร้องให้เขามาเป็นเพื่อนเราไม่ได้ เพราะเรายังมีเพื่อนรอบตัวที่เรารัก เราเทคแคร์อีกเยอะแยะมากมาย คนที่เขาอยากเป็นเพื่อนกับเรา”
ถ้ามีโอกาสเจอหน้ากัน ก็ทำงานได้ ไม่ได้ลำบากใจ
“ผมโอเคนะ ส่วนทำงานก็ทำงาน”
ไม่รู้โดนบล็อกไลน์ด้วยไหม แต่ส่วนตัวไม่ได้บล็อก ยอมรับเสียใจ แต่ไม่เปนไร
“คือผมไม่รู้ว่าเขาบล็อกผมหรือเปล่า แต่ผมไม่ได้บล็อกเขานะ ผมก็ส่งข้อความตอบไป กับสิ่งที่เขาตอบมา แต่เขาน่าจะยังไม่ได้อ่าน (เขาให้สัมภาษณ์ว่าเราขอโทษแล้ว แต่ขอเวลาเล่นตัวนิดหนึ่ง?) ผมรู้สึกว่าการที่ส่งข้อความที่มันรุนแรงสำหรับผมมา แล้วก็เงียบหายไปโดยไม่ได้คิดถึงจิตใจคนอื่น มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใหญ่ทำกันครับ แล้วยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างนี้ แสดงว่าเขาก็ต้องเลือกแล้วครับ ก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไร โอเค เสียใจไหมก็ต้องเสียใจ เพราะเวลาเราจริงใจกับเพื่อน รักเพื่อน เราก็เต็มที่ แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ถอยออกมาอยู่ในสังคมที่เราอยากอยู่ เราขอโทษไปแล้ว แล้วเราก็อยากคุย แต่ก็ไม่เป็นไรครับ”
ไม่มีอะไรอยากบอก “แจ็คกี้” ไม่รู้อนาคตจะเป็นเหมือนเดิมได้ไหม แต่แยกย้ายกันไปเติบโตก็ได้
“ไม่บอกอะไร (หัวเราะแห้ง) ไม่ได้มีอะไรจะบอกแล้วครับ (มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเหรอ?) ผมก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะ แต่ตอนนี้เราก็อยู่ในมุมของเรา เรามีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะแยะครับ เรามีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะ เลยรู้สึกว่าในชีวิตเรา เราแฮปปี้กับคนรอบตัวเราแล้ว กับที่บ้าน พ่อแม่ เราก็ดูแลของเราไป ทำหน้าที่ของเราต่อไป ก็แยกย้ายกันไปเติบโตก็ได้ ก็ขอให้หนังเขาปังๆ ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ”
(ถ้าเขามาขอโทษหรือขอเคลียร์ เราจะว่ายังไง?)
“ไม่เป็นไรหรอก เราไม่ได้สำคัญกับเขาขนาดนั้น (หัวเราะ) คือในส่วนของผม ผมก็ต้องขอโทษเขา ถ้าทำอะไรที่เขารู้สึกไม่โอเคหรือมีเรื่องอะไร แต่ว่าเรายังไม่ได้รู้ปัญหาไง ดังนั้นก็เอาเป็นประมาณนี้ ก็ทำตามสิ่งที่อยากทำแล้วกัน (ถ้าเขามาง้อ จะใจอ่อนไหม?) อย่าให้ความสำคัญกับผมขนาดนั้นเลย (หัวเราะ)”