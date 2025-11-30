“เบคกี้” เปิดสาเหตุยุติสัญญาอดีตต้นสังกัด ทำงานทั้งปีไม่ได้เงิน​ รวมกว่า 20 ล้าน!

“เบคกี้” เผยอดีตต้นสังกัดติดเงินค่าตัว 20 ล้าน เสียใจมากทำงานไม่ได้เงิน ทวงถามตลอดแต่บอกเดี๋ยวก่อน ต้องปรึกษาทนายใช้กฎหมายช่วย เผยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ขอยุติสัญญามาเป็นนักแสดงอิสระและเปิดค่ายเอง หวังสิ้นปีจะได้เงินครึ่งแรก หลังทางบริษัทให้คำมั่นเอาไว้
ทำเอาสะพรึงกันเลยทีเดียว หลังวันนี้ (30 พ.ย.) นักแสดงสาว “เบคกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง”พร้อมทนายความ มลสิช วิเศษโชติกุล ได้ออกมาเผยในงาน “B NEW ERA - BECKY HAPPY BIRTHDAY CONCERT” ณ Exhibition Hall 1-2, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจยุติสัญญากับต้นสังกัด IDOL FACTORY ว่าเป็นเพราะทำงานแต่ไม่ได้รับค่าตัว โดยเป็นยอดเงินร่วม 20 ล้านบาท
“Becky Entertainment ลงตัวเลยค่ะ เป็นการโฟกัสแฟชั่น การแสดง และเพลง ปีหน้ามีแพลนเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการแสดง อาจจะมีทั้งในประเทศไทยและเมืองนอกด้วยค่ะ แล้วก็เพลงมีทั้งอัลบั้มของตัวเอง และแฟชั่นแบรนด์ที่ทำงานด้วย ก็จะมีการทำงานด้วยเยอะๆ ค่ะ มีอะไรเยอะมาก ตื่นเต้นมาก ได้เป็นบอสบี ก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ”
ไม่ง่ายเลยกับการเปิดบริษัทของตัวเอง มีเป้าหมายอยากจะไปให้สูงที่สุด เท่าที่จะทำได้
“จริงๆ เรียกว่าไม่ง่ายเลยกับการที่เรามาเปิดบริษัทด้วยตัวเองที่อายุแค่นี้ (ยิ้ม) แต่ว่าโชคดีที่การซัปพอร์ตจากคนรอบตัวน่ารักมาก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือทีมตอนนี้น่ารักทุกคน ก็มีเป้าหมายที่จะไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และแพสชันสูงมาก อยากทำอะไรหลายอย่างมาก ถึงอายุเท่านี้แต่เวลาผ่านไปไว ก็อยากพยายามเติบโตในทุกๆ วันค่ะ ตอนนี้ก็มีประสบการณ์เยอะขึ้น แต่ทุกวันมันมีความท้าทาย และการเรียนรู้ในทุกๆ วัน แก้ไขสถานการณ์ทุกวัน และเติบโตทุกวัน แต่มีแฟนๆ ข้างๆ ก็สบายใจ น่ารักตลอด”
ยอมรับมีความกังวล ที่ต้องตัดสินใจเองทุกอย่าง
“กังวลนะ มันเหมือนว่าทุกอย่างตกมาที่เราแล้ว แต่เราก็รับสิ่งนั้น เราเปิดบริษัท เราอยากทำเต็มที่ เรายินดีมากๆ ที่จะเรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อผิดพลาด บอกแฟนๆ และบอกทุกคนเสมอว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นขอโทษด้วยนะ และจะสู้ต่อไปค่ะ”
การเป็นนักแสดงอิสระ ทำให้เปิดโลกในด้านการแสดงได้เยอะขึ้น
“จริงๆ แค่เราอาจจะเปิดโลกในด้านการแสดงเยอะขึ้น แต่ก็เต็มที่อยู่แล้ว โอกาสไหนเข้ามา เราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ ถามว่าอยากเล่นบทอะไร เยอะมากค่ะ อยากเล่นแอ็กชั่น หรือว่าอยากลองเล่นบทภาษาอังกฤษสักเรื่อง อยากทำค่ะ แต่จริงๆ ทุกโอกาส หนูจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับสิ่งนี้ อยากจะทำให้ดีที่สุด มันท้าทายและกดดันอยู่แล้วค่ะ แต่หนูมองว่าทุกๆ อาชีพจะมีความท้าทาย กดดันแม้ว่าเราทำอาชีพอะไร เราแค่ต้องตั้งใจมุ่งมั่น แล้วก็ทำเป้าหมายให้ถึงเป้าหมายของเราค่ะ วันที่เป็นนักแสดงอิสระแล้ว เราก็กอดตัวเองแล้วบอกว่าเก่งมากแล้วนะ ถึงจุดนี้เก่งมากแล้วนะ เจออะไรก็ไม่เป็นไร สู้ๆ ยูทำได้ดีมากแล้ว เหมือนให้กำลังใจตัวเองตลอดค่ะ”
ขอยุติสัญญากับ IDOLFACTORY เพราะมีเรื่องให้เสียใจ
“จริงๆ มันคือการที่เกิดบางเรื่องนิดหนึ่งก็เลยทำให้หนูเกิดความเสียใจค่ะ เรียกว่าจริงๆ เราซาบซึ้งนะตั้งแต่แรกที่อยู่ด้วยกัน เติบโตมาด้วยกัน แต่ว่ามันเกิดการเสียใจนิดหนึ่งค่ะ แต่หนูมอบหมายให้ทนายหมดแล้วค่ะ ซึ่งเดี๋ยวให้ทนายเป็นคนตอบ (ตอนที่ออกมาสัญญาหมดหรือยัง?) ยังค่ะ เป็นการขอที่จะออกมาก่อน (ขอยุติสัญญา?) ใช่ค่ะ
(เรื่องที่เรารู้สึกเสียใจ เราได้รับทราบมาประมาณกี่เดือนแล้ว?) เรียกว่านิดหนึ่งละกัน จริงๆ เป็นคนพยายามที่จะเข้าใจทุกๆ ฝ่ายจริงๆ พยายามที่จะทำออกมาให้มันดี แต่พอมันไม่ได้จริงๆ ก็โอเค มันอาจจะต้องแยกย้ายกันไปทางใครทางมันมากกว่า”
เรื่องไม่ได้รับค่าตัว มีส่วนในการตัดสินใจ
“มีการคุยค่ะ เดี๋ยวเรื่องราวฝากกับทนายค่ะ (มันมีกระแสข่าวเรื่องรายได้ เรื่องค่าตัวของเราที่ไม่ได้รับ มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจยุติสัญญาไหม?) มีค่ะ”
ทนายเผยการทำงานในปี 2025 “เบคกี้” ไม่ได้รับค่าต้วเลย
ทนาย : “รายละเอียดนะครับ คือในปี 2025 น้องเขาไม่ได้ค่าตัวเลย ทั้งปีไม่ได้เลยครับ มันมีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร แต่มันก็ได้แต่คำมั่นจากฝ่าย IDF ว่าจะแก้ปัญหาให้ แต่ว่าต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขา ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อ (มีการทวงถามไหม?) มันมีการพูดคุยมาก่อนหน้าแล้ว ใช้เวลาหลายเดือน ก็มีการประชุมกันมากกว่า 1 ครั้ง”
แจงระบบการจ่ายเงินที่ตกลงกัน คือ 30 วันหลังค่ายได้รับเงินจากลูกค้า
ทนาย : “ภายใน 30 วันที่ค่ายได้รับเงินจากตัวแบรนด์หรือสตูดิโอ (แต่ไม่ได้เลย?) ไม่ได้เลยครับ เดือนตุลาคมมีให้มาบางส่วน แต่ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยมาก”
ยอดเงินโดยรวมทั้งหมดร่วม 20 ล้าน
ทนาย : “ก็ 8 หลักครับ (ก็คือ 10 กว่าขึ้น?) 20 ครับ ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเขาจะพูดคุย ผมอยากให้เอาเรื่องทุกอย่างมาอยู่บนโต๊ะแล้วคุยกันมากกว่า เพราะว่าไปถึงเรื่องของกฎหมาย มันอาจจะไม่ได้สมประโยชน์กันทั้งคู่ ตอนนี้ต้องรอดู อย่างวันนี้ก็ถึงกำหนดชำระอีกงวดหนึ่ง ต้องรอดูว่าเขาจะทำตามคำพูดหรือไม่”
ไม่ได้มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร มีแค่คำมั่นสัญญา
ทนาย : “เป็นคำมั่น ตัวยอดเงินก็รับกันหมดแล้วว่าเป็นยอดเท่าไหร่ ตอนนี้เราก็เรียกดูเอกสาร สัญญาเดิมๆ ว่ามันเป็นอย่างไร ยอดมันตรงกันไหม”
มีการทวงถามตลอด แต่ได้คำตอบว่าเดี๋ยวจ่าย
เบคกี้ : “ก็มีแน่นอนอยู่แล้ว มาตรฐานเราทำงานเราก็ควรได้รับเงินแหละ แต่จริงๆ เราทำงานด้วยใจ ด้วยแพสชันจริงๆ ถ้ามันไม่ได้เลยก็จะรู้สึกว่า โอเค ไอเลิฟมายจ็อบ ไอเลิฟเวิร์กกิง แต่สุดท้ายแล้ว เราทำงานแล้วเราก็ควรได้รับเงิน ไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าใครก็ตาม แค่เป็นมาตรฐานที่ตั้งไว้ให้ตัวเองค่ะ ก็เลยรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ (แต่พอทวงถามไปเขาให้เหตุผลว่าอะไร?) เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจ่ายๆ แต่ก็ยังคงไม่ได้รับ มันมีงวดหนึ่งตอนตุลา ที่ให้มานิดหนึ่งค่ะ แต่ว่าก็ยังคงเหลืออีกเยอะค่ะ”
ตกใจเห็นยอดเงิน 20 ล้าน เพราะเชื่อใจค่ายมาก สุดท้ายเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว
เบคกี้ : “ตกใจ เพราะเราเป็นคนที่เชื่อใจมากๆ ว่าทำงานก็ต้องได้รับสิ่งที่เราทำงานแหละ แต่ว่าก็คงโอเค ไม่เป็นไร อาจจะมีอะไรบางอย่าง หนูไม่รู้ แต่พอมันเดี๋ยวก่อนๆ เรื่อยๆ มันเริ่มแบบ อ้าว ไม่ใช่แล้วหรือเปล่า”
รู้ข่าว IDF มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร แต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไร
เบคกี้ : “พอเห็นอยู่ค่ะ แต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันค่ะ คือจริงๆ เรียกว่าเราทำงานด้วยกันมาประมาณ 4 ปีครึ่ง ก็เป็นเวลาที่ถือว่านานมาก ซึ่งจริงๆ เราก็ขอบคุณเขานะ ที่เติบโตด้วยกัน ขอบคุณมากที่ให้โอกาส แต่ในส่วนของเรื่องนี้ เราทำงานเราก็ควรได้จริงๆ ค่ะ
ทางค่ายยอมรับเรื่องติดเงิน และบอกว่าจะพยายามหามาให้
เบคกี้ : “มีค่ะ มีการทวง มีการบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะ (หัวเราะ) แต่ก็ยังคงไม่ได้ ก็เลยไปตามกฎหมายแล้วค่ะ ทางสุดท้ายแล้วจริงๆ (พอทวงถามมากๆ เราใช้กฎหมายกับเขา เขาว่าอย่างไรฟีดแบ็กที่กลับ?) เขาก็เหมือนจะยอมรับไหมคะ”
ทนาย : “เขายอมรับว่าเขาติดอยู่จริง และจะพยายามหาเงินมาให้ แต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำได้ตามที่พูดหรือเปล่า (สืบทราบมาแล้ว ว่าเงินจากการทำงานได้ครบใช่ไหม?) ใช่ครับ มันเป็นสิ่งที่ IDF เขาส่งมาให้เองว่าน้องมีสิทธิ์ได้เงินเท่านี้เป็นขั้นต่ำ (เขาเรียกเก็บจากลูกค้ามาหมดแล้ว?) ใช่ครับ”
ยอด 20 ล้าน เป็นยอดเดี่ยวของ “เบคกี้” คนเดียว ไม่ได้รวมกับของคู่จิ้น “ฟรีน สโรชา”
ทนาย : “ของน้องเบคกี้คนเดียวครับ”
ยื่นเรื่องไปทางหนึ่งในผู้บริหารอย่าง “คเชนทร์ สดโพธิ์” แต่เชื่อว่า “เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา” ที่เพิ่งประกาศลาออกไป ก็น่าจะรับรู้
ทนาย : “หนึ่งคนครับ คือคุณคเชนทร์ มีการประชุมกัน (เซ้นต์ ศุภพงษ์ ไม่ได้รับรู้?) มันรับรู้กันอยู่แล้วแหละครับผมว่า เพราะ ณ ขณะนั้นก็เป็นกรรมการการบริหารกันทั้งคู่ ก็มีทนายมาพูดคุยครับ มีการประชุม 1 ครั้งเมื่อประมาณเดือนตุลาคม ทนายเขาบอกว่าจะช่วยคุยให้ทาง IDF เอาครึ่งหนึ่งมาจ่ายให้ก่อน แต่ก็เงียบครับ”
ยื่นข้อเสนอให้จ่ายครึ่งหนึ่งก่อน ส่วนอีกครึ่งให้ผ่อนชำระได้
ทนาย : “มันเป็นการยกเลิกสัญญา ในลักษณะของข้อเสนอ ต้องให้ทาง IDF เสนอมา แต่ทางเราก็บอกว่าขอครึ่งหนึ่งก่อน มันน่าจะเป็นอย่างนั้น แล้วที่เหลือจะผ่อนชำระก็น่าจะคุยกันได้ (แล้วอีกครึ่งหนึ่งมีกำหนดเวลาไหม?) ไม่มีครับ ก็คือมันมีคำมั่นของ IDF เขาบอกว่าภายในสิ้นปีนี้ จะให้ยอดตามนั้น ถ้าเขาผิดคำมั่นก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย จากเบาไปหาหนักครับ”
แอบหวังสิ้นปีจะได้เงินครึ่งหนึ่ง ตามที่ให้คำมั่นไว้
เบคกี้ : “I hope so ก็ไม่รู้ค่ะ (ยิ้ม) แต่ก็ตั้งใจทำงานในทุกๆ วัน ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเหมือนกัน ใครเจอแบบนี้ก็คงเสียความรู้สึกแหละ เราเติบโตด้วยกัน ก็ไม่รู้ว่าทำไมเกิดแบบนี้ขึ้น เขาเล่าไหมคะ (หันไปถามทนาย)"
ทนาย : “เขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะครับ ว่าเงินไปใช้จ่ายอะไร”
ส่วนของตัวเองเงินเข้าดีเลย์มาตลอด แต่ส่วนของ “ฟรีน” ไม่แน่ใจ
เบคกี้ : “ก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ ดีเลย์มาตลอด แต่ปีนี้เห็นดีเลย์ชัดเจนมากๆ ค่ะ (เป็นหนึ่งในเหตุผลหลัก ที่ตัดสินใจขอยุติสัญญา?) ใช่ค่ะ (ได้คุยกับ ฟรีน บ้างไหม?) คือตอนนี้เบคก็รู้แค่ส่วนของเบคแหละ ของพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน อาจจะต้อง… (หัวเราะ)”
แจงสาเหตุไม่ได้ถ่ายโปรเจกต์ “4 Elements บ้านวาทินวณิช” ต่อ เพราะติดปัญหาเรื่องสัญญา
เบคกี้ : “จริงๆ อันนี้ก็คือหนึ่งในประเด็นที่เบคไม่ได้ไปถ่าย 4 Elements เพราะทางกฎหมายแล้วเราก็ไม่สามารถไปถ่าย”
ทนาย : “4 Elements อยู่ในขั้นตอน มันยังติดสัญญาเดิมของ IDF อยู่ ทางกฎหมายเราก็จะไปเซ็นสัญญาเองไม่ได้ ยกเว้นจะมีการยกเลิกสัญญากับทางค่ายให้ถูกต้องก่อน แล้วก็ทางสตูดิโอด้วย ก็อยู่ในระหว่างการดูสัญญากันอยู่ครับ”
ถ้าเคลียร์ปัญหาลงตัว พร้อมไปทำให้จบอยู่แล้ว
เบคกี้ : “ถูกต้อง คือหนูเห็นกระแสในโซเชียลว่าเบคไม่อยากไปเหรอ ไม่ใช่เลย อยากไปมาก เพราะเราเลิฟการแสดงอยู่แล้ว แต่ว่าต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้ก่อนจริงๆ ค่ะ ติดที่เรื่องเอกสาร ถามว่าเสียใจไหมที่ข่าวออกมาเราเท ก็เข้าใจได้ เพราะอยู่ดีๆ ก็หายไปจากโปรเจกต์นี้ แต่อยากบอกทุกคนว่าตั้งใจแล้วก็รักการทำงานตรงนี้จริงๆ ค่ะ ก่อนหน้านี้ก็ไปถ่ายมาน่าจะ 17-18 คิวแล้ว เหลืออีกนิดหนึ่งก็จะจบแล้ว”
ยอมรับบางงานก็ยังดำเนินต่อจริง หลังก่อนหน้านี้ทาง IDF ให้สัมภาษณ์ว่าหลังยุติสัญญา งานที่รับไว้ก็ยังดำเนินการต่อไป
เบคกี้ : “บางอันก็ดำเนินต่อไปจริงค่ะ แต่ก็ต้องดูว่าอันไหนมันไม่สามารถ อย่าง 4 Elements มันต้องจัดการปัญหาก่อนจริงๆ ถึงจะไปทำได้ค่ะ (งานอื่นถ้ายังไม่เคลียร์ ก็กลับไปทำไม่ได้?) ใช่ค่ะ แต่ว่าอยากทำนะ อยากทำมากๆ (อยากเล่น 4 Elements ให้จบในพารต์ของเรา?) ค่ะ ถูกต้องค่ะ”
บอกแฟนๆ มาเริ่มต้นสู้กันใหม่ ไม่เป็นไร ทุกอย่างโอเค
เบคกี้ : “เหมือนแฟนๆ ก็จะพอรู้อยู่ ก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไง (หัวเราะ) แต่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะทุกคน เรามาเริ่มต้นกันใหม่ มาสู้กันใหม่ค่ะ ไม่เป็นไร It’s ok”
อวยพรวันเกิดให้ตัวเองมีความสุข ได้ทำในสิ่งที่รัก
เบคกี้ : “วันนี้เป็นวันดีค่ะ เป็นวันเกิด ก็ขอให้มีความสุขมากๆ ยิ้มเยอะๆ แล้วก็เอ็นจอยไปกับทุกๆ วัน ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และมีแต่คนน่ารักรอบตัวค่ะ ก็ฝากติดตาม NEW ERA แล้วก็ Becky Entertainment นะคะ ตั้งใจมากๆ หวังว่าจะค่อยๆ เติบโตในทุกๆ วันค่ะ”
อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสาร เพื่อดูว่าจะทำอะไรได้อีกบ้าง อยากให้เอาปัญหามากาง แล้วแก้ไปด้วยกัน
ทนาย : “ตอนนี้ก็รวบรวมเอกสารทุกอย่างครับ ว่ามันจะเข้าข้อกฎหมายข้อไหนได้บ้าง ก็เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา การพูดคุยกับทนายของ IDF ก็เป็นไปด้วยดีครับ การพูดคุยดีตลอดเลย เพราะทาง IDF เขาสัญญาว่าเขาจะเอาเงินมาจ่ายให้อย่างเดียวเลย แต่ว่าตอนนี้ทางทนายก็หายไปแล้วนะครับ เอกสารที่ขอก็ได้มาบางส่วน แต่ช้ามากครับ เพราะอนาคตของนักแสดงมันอยู่ที่ตัวสัญญาด้วย ตามกฎหมายเราต้องเอามาดู ไม่อย่างนั้นน้องก็เดินไปต่อไม่ได้ อยากฝากทาง IDF ให้เห็นใจว่าเคยร่วมงานกันมาก่อน ก็มาร่วมมือกันดีกว่า เอาปัญหาทุกอย่างมากางดู แล้วแก้ไปด้วยกัน
ส่วนสัญญาของโปรเจกต์ 4 Elements มันติดอยู่ตรงที่น้องออกจากค่าย IDF แล้ว แต่สัญญามันเซ็นจาก IDF ทางสตูดิโอเลยติดปัญหากันอยู่ ตอนนี้ก็คือต้องคุยกับทางสตูดิโอ ว่ามีการเลิกสัญญากับ IDF หรือยัง เป็นแบบไหน ถ้ามาคุยเป็นสัญญาตรงกับ Becky Entertainment ก็จะมาดูสัญญากันใหม่ เพราะทำกับทาง IDF ไป นี่มันจะได้เงินหรือเปล่า เพราะสัญญาของไอดอลหรือนักแสดง สิทธิของเขามีอย่างเดียวเลย คือได้รับค่าตอบแทนจากงานที่ทำ ที่เหลือทางค่ายเขาจะไปสั่งให้ทำงานอะไร น้องก็ต้องไปทำหมด แต่ว่าถ้าเงินไม่ได้ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ ถ้าสิ้นปียังไม่ได้เงิน ก็เป็นคดีแพ่งอยู่แล้วครับ แต่ตอนนี้ผมกำลังดูในส่วนอื่นอยู่ด้วย ว่ามันจะเข้าไหม เพราะลักษณะของสัญญาประเภทนี้ มันเป็นพาร์ทเนอร์ชิป เงินเข้ามาไม่ใช่ของคนคนเดียว มันเป็นของน้องเบคกี้ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเขาเอาเงินของน้องไปใช้โดยส่วนตัว มันจะเข้าข้อกฎหมายในเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่า ที่ดูข้อสัญญาก็น่าจะใช่”
งานที่รับไว้มีสะดุดบ้าง เพราะต้องแจ้งว่ายุติสัญญากับบริษัทแล้ว
เบคกี้ : “มันก็มีที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราออกมาแล้ว ไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้ว ก็ต้องไปเคลียร์กับเขา ว่าเราไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วนะ ถ้าจะทำงานกับเรา ก็มาคุยสัญญากับ Becky Entertainment ได้เลยค่ะ (แบรนด์ต่างประเทศเขาเข้าใจไหม?) ก็มีเล่าให้ฟังค่ะ”