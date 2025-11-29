“ท็อป ทศพล” เช็กเทปแล้ว “ก้อย อรัชพร” ชมน่ารัก จากนี้ให้ธรรมชาติจัดสรร ด้าน “กาน-เฟย” ยังพายเรือต่อ เตรียมจัดทริปเดินป่ากับ “ก้อย-นัตตี้-ดรีม” ภาค 2
ชาวโซเชียลจิ้นกันไปไกลกว่าเรื่องจริงแล้วกับเรื่องราวของ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” และ “ท็อป ทศพล หมายสุข”ที่ล่าสุดก็ทำแฟนๆ ฟุ้งไปไกล เมื่อก้อยเผยว่าท็อปนิสัยดีแต่ยังเป็นแค่เพื่อน จากนี้ให้ธรรมชาติจัดสรรดีกว่า
เมื่อถามเรื่องนี้กับท็อป พร้อมเพื่อนต้นเรื่องเรือชิฟ ก้อย-ท็อป อย่าง “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” และ “กาน ชัชนันท์ ฉันทจินดา”
ท็อป : “(ก้อยชมน่ารัก?) ผมได้ดูคลิปที่เขาตัดในติ๊กต๊อก เขาก็ชมทุกคน”
เฟย : “เรือยังพายกันได้ต่อ ยังไม่ล่มจมหายไป”
กาน : “เราไม่ปล่อยให้เรือล่มหรอก คือเราลงเรือด้วยกันท้้งทริป เขาไม่ได้ลงกันสองคน เราลงเรือลำเดียวกันหมด เฟยเป็นกัปต้นก็ยังอยู่ ถ้าเรือล่มเฟยตายผมก็ไปด้วย”
ท็อป : “นอกจากกาน-เฟยชง ผมเห็น นัตตี้-ดรีม เพื่อนๆ ทุกคนที่รู้จักกันก็เอ็นจอย ก็แกล้งกัน ทั้งวงการแกล้งผมหมดเลย แหย่ๆ แซวๆ”
เฟย : “ตอนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมด อะไรพวกนี้อย่าเร่งกัน มาถาม มาจี้มันก็เกร็ง”
กาน : “ดั่งคำที่ก้อยว่าให้ธรรมชาติจัดสรร”
มีคุยแล้วทริปเดินป่ากับ “ก้อย-นัตตี้-ดรีม” ภาค 2
เฟย : “มีคุยกันครับว่าจะมีครั้งที่ 2”
ท็อป : “ต้องดูคิวด้วย ดูกันกันอยู่ เรื่องนี้เฟยเป็นคนจัดการ ก็จะปวดหัวหน่อย”
กาน : “ทุกคนเก่งกันมาก ที่ๆ เราไปคือเหนื่อยมากนะ”
เฟย : “ใจให้ทุกคนเกิน 10 เลย ไม่มีใครบ่นเลย ทุกคนสู้หมด”