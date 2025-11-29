“เคน ภูภูมิ” พาส่องคาเฟ่ “เคนภูปัง” หลังน้ำลด เสียหาย 100% หนักสุดในชีวิต! (คลิป)

แทบร้องไห้กันเลยทีเดียว สำหรับ “เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค” หลังจากที่ “ร้านเคนภูปัง” ร้านคาเฟ่ขนมปังโทสต์ชื่อดังได้รับผลกระทบเต็มๆ จากภัยพิบัติน้ำท่วมที่หาดใหญ่
โดยล่าสุดหนุ่มเคนได้เผยคลิปพาไปดูความเสียหายของร้านหลังน้ำลดระดับลงแล้ว พบเสียหายทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ฝ้า ไฟ อุปกรณ์ต่างๆ เสียหายหมด โดยเฉพาะน้ำตกที่เคนสุดภูมิใจ เพราะเหมือนยกป่าน้ำตกมาไว้กลางเมืองหาดใหญ่ มีแต่โคลน เละไปหมด ซึ่งเคนเผยว่าหนักสุดในชีวิตที่เคยเจอ แต่จะพยายามทำให้ร้านกลับมาเปิดใหม่ให้ได้อีกครั้ง ท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนคลับเจ้าตัว