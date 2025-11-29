“แม่น้องแพดเม่” ขอสังคมอย่าด่า “เจนนี่” เชื่อมีใจอยากช่วยเหลือจริง

กรณีที่ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ โดนทัวร์ลงสนั่น เหตุโทร.หา แม่ของ “น้องแพดเม่” หนูน้อยวัย 4 ขวบ พลัดตกจากเรือกู้ภัยเสียชีวิต ระหว่างไลฟ์สด โดยจะขอช่วยเหลือเงิน 5 หมื่นในการจัดงานและให้กำลังใจ แต่คุณแม่น้องขอไม่รับเงินก้อนดังกล่าว ถึงขนาดที่ เจนนี่ ต้องออกมาโพสต์ขอโทษในการตัดสินใจเร็วเกินไป จนพลาดทำเรื่องไม่เหมาะสม ขอสังคมเมตตา ให้โอกาสตนในการปรับปรุงตัว
ล่าสุด ฝั่งแม่น้องแพดเม่ ได้ออกมาโพสต์สยบทุกดรามาถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะสงสารเจนนี่ พร้อมลั่นจะโพสต์ครั้งสุดท้าย หลังจากนี้จะไม่พูดถึงข่าวอะไรแล้ว ขอเวลาทำใจอยู่กับครอบครัว
“ว่าจะไม่โพสต์เรื่องข่าวโซเชียลแล้วค่ะ แต่ขอโพสต์สุดท้ายเพราะสงสารน้องเจนนี่ และอยากขอให้เครดิตกับคนที่ดูแลพวกเราจริงๆ
และตลอดหลายปีที่ผ่านมา หมอป๊อป จิตแพทย์ของบ้านเรา และ ครูเป้นักจิตวิทยาเด็ก คลินิกเด็ก โตไปใจสุข หมอแคทลียา นักจิตวิทยาที่ดูแลกันมาตลอด เป็นทีมที่อยู่เคียงข้างและดูแลจิตใจพวกเราจริงๆ เมื่อคืนทั้งสองท่านสละเวลามาหา และอยู่กับเราจนดึกมากเพื่อช่วยฮีลใจ ขอบคุณจากใจเลยนะคะ และขอบคุณ ครูนิ่ม Nim Palita ผู้บริหาร รร.น้องแพดเม่ ที่ช่วยประสานทุกอย่างให้ด้วยค่ะ
ส่วนกรณี ครูต้นไม้ ตามข่าวที่ระบุว่ารับเคสเรา น่าจะมีข้อมูลคลาดเคลื่อนค่ะ อาจเป็นเพราะว่าทางคุณครูพยายามติดต่อมาช่วย แต่เรายังไม่ได้มีโอกาสคุยกัน อย่างไรก็ดี ขอบคุณมากๆ ที่ช่วยแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องการหยุดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรา ขอบคุณมากๆค่ะ
ส่วนกรณี น้องเจนนี่ อย่าไปต่อว่าน้องเลยนะคะ น้องโทรมาด้วยใจอยากช่วยเหลือจริง และน้องก็ช่วยคนหลายคนมาก ถึงแม้จะไลฟ์สดตอนคุย แต่ก็ไม่ได้เอารูปน้องแพดเม่ไปลงใดๆ ขอบคุณนะคะ
ส่วนเคสอื่นๆ ที่นำรูปน้องแพดเม่ไปใช้เปิดรับบริจาคหรือขายของ โดยอ้างว่าจะนำเงินมาช่วยครอบครัวเรา ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
ขอให้ทุกคนระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยค่ะ ครอบครัวเรา ไม่เคยขอรับเงินบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้าใครตั้งใจจะช่วยน้องแพดเม่จริงๆ รบกวนขอให้เปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือ ชาวหาดใหญ่ที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม แทนได้ไหมคะ
ขอบคุณจากใจจริงค่ะ
ต่อจากนี้จะไม่พูดถึงข่าวอะไรแล้วนะคะ ขอเวลาทำใจอยู่กับครอบครัว ขอบคุณมากๆ ค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻”
ขณะที่เจนนี่ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว เขียนแคปชั่นว่า ขอบคุณที่เข้าใจ พร้อมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้ง