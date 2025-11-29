xs
น่วมครับ! “กัน จอมพลัง” แจงยิบช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เสียหายหลายล้าน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นจิตอาสาลุยช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา จนได้รับกระแสชื่นชมเป็นจำนวนมาก สำหรับ “กัน จอมพลัง” ล่าสุดวันนี้ (29 พ.ย.) หลังน้ำในหลายจุดทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง กัน ได้อัปเดตความเสียหายของทีมตัวเองจากการยื่นมือมาช่วยเหลือในครั้งนี้

“สรุปความเสียหายของทีมกันจอมพลังช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ รถจมน้ำพัง 10 คัน เจ็ตสกีพัง 7 เรือแตก 4 ลำ มือถือพัง 5 เครื่อง โดรนตก 1 ลำ ท่านใดอยากช่วยผมจ้างไลฟ์ปล่อยของได้ที่ไลน์ @@@gunjompalng ครับ”

พร้อมเขียนเพิ่มเติมใต้โพสต์ว่า “น่วมครับตอนนี้ผมเสียหายหลายล้านเลย แต่คุ้มอยู่ถ้าแลกกับช่วยคนได้ 2,000 คน”








