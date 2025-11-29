Thailand Dianping Summit ประกาศลิสต์สุดยอด เหวยไท่กว๋อ ร้านอาหาร-ลายแทงท่องเที่ยวไทย ผนึกกำลังแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ ดัน SMEs สู่สายตาผู้บริโภคจีนกว่า 680 ล้านคน

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติ สำหรับงาน “Thailand Dianping Summit” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด ผู้ดำเนินงานและบริหารแพลตฟอร์ม “เหวยไท่กว๋อ (Wei! Taiguo)” ร่วมจับมือกับ Meituan (เหมยถวน) - DianPing (เตรี่ยนผิง) แพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ยักษ์ใหญ่ของจีน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และพันธมิตรแพลตฟอร์มจีนชั้นนำเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันก่อน ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
งาน “Thailand Dianping Summit” จัดขึ้นโดย Meituan ภายใต้เครือ Dianping (ต้าจ้งเตรี่ยนผิง) แพลตฟอร์มบริการไลฟ์สไตล์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งเป็นเสมือน “ซูเปอร์แอป” ที่รวบรวมบริการด้านอาหาร การท่องเที่ยว การเดินทาง และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ใช้งานกว่า 680 ล้านคนทั่วประเทศจีน ทำให้การจัดงานครั้งนี้กลายเป็นเวทีทรงพลังที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการมองเห็นในวงกว้าง ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในประเทศจีน
ภายในงานยังมีการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของ Meituan และ Dianping เกี่ยวกับภาพรวมตลาดจีน พฤติกรรมผู้บริโภค และทิศทางการขยายตัวของแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำเสนอข้อมูล “พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนต่ออาหารไทย”
พบไฮไลท์กับการประกาศสุดยอด ร้านอาหาร- แหล่งท่องเที่ยวไทยคุณภาพ
“ไท่ห่าวชือ” ร้านเด็ดเมืองไทย เชิดชูร้านอาหารไทยที่โดดเด่นที่สุด ทั้งด้านรสชาติ บรรยากาศ และประสบการณ์การกินที่นักท่องเที่ยวจีนยกให้เป็น “ต้องลองให้ได้สักครั้งในชีวิต” คือมาตรฐานใหม่ของการแนะนำร้านอาหารไทยให้เข้าสู่สายตาชาวจีนในวงกว้าง
ได้แก่ ร้านเรือนจรุง, แม่ทุมผัดไทยเข่ง, ร้านเฮียตือหูฉลาม (Ar Tue Sharkfin Yaowarat), ร้านเพนนี ป๊อปคอร์น คาเฟ่ , บ้านกุ๊กไก่ ปทุมวัน , ใหม่เอี่ยม (บรรทัดทอง), High tea, ก่วงเฮงข้าวมันไก่ประตูน้ำ, Robert Bake & Brunch, The Old Chiangmai Café, SUKHUM (สุขุม), Albatross Coffee Roasters, กล่องแสนสุข, Uncloud Coffee and Dining, Badasga Beach Club, CAVA BIEN MARCHE, ร้านเพ็ญศิริ เกาะสมุย , ร้านน้องโจ๊ก, ร้าน ส.หน้าวัง, ปรางค์วิวคาเฟ่ อยุธยา, ร้านข้าวหมูแดงป้าลบ, ร้านนายกุ่ยไก่หุบบอน, TAKARA WONG คาเฟ่ บางแสน, ร้านควัน (KWANN) โรงแรมนีสา กรุงเทพฯ, โรงคั่วกาแฟ 23 Roaster & Cafe กระบี่, ชาวเกาะ คอฟฟี่เฮ้าส์, โฟลว เชียงแสน, เจริญรัถเป็นพะโล้, โชไทอัน ชาบู, ร้านเผ็ดมาร์ค, ร้านปาท่องโก๋เสวย เยาวราช, กุ้งทองซีฟู้ด เทอร์มินอล 21 พระราม 3, กู่ หลง เปา (Gu Long Bao Artisanal Bun Shop), ร้านข้าวหมกไก่สยาม ตลาดสดธนบุรี, หมูทอดจับกัง, ร้านซีเฟรช ริเวอร์ไซด์ พระราม3, ข้าวมันไก่เจ็กเม้ง, ร้านฮกกีโภชนา, โทสตาโต เจริญกรุง, Arteasia ทรงวาด และ ร้านจิ้นทอดป้าตือ
“ไท่ห่าวหวาน” ลายแทงเที่ยวไทย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวไทยที่โดดเด่นทั้งด้านความสวยงาม เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จนกลายเป็นหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวจีนมองว่า ไม่ควรพลาด ทำหน้าที่เป็นลิสต์แนะนำที่ช่วยผลักดันจุดเช็กอินไทยสู่ระดับสากล และสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวท้องถิ่นไปพร้อมกัน
ได้แก่ โลตัส สปา โรงแรมเดอะสุโกศล, อวานีเวลล์, อวานี พลัส หัวหิน, แคทลียา มาสสาจ, ไวท์ วูด กรีน สปา แอนด์ เวลเนส, รีแลกซ์ เพลส เฮลท์ แอนด์ มาสสาจ, เล็กมาสสาจ, พรีม สปา, มายเดย์ ไทย มาสสาจ, บียอนด์ มาสสาจ, สิริ กิริยา สปา, เนเชอรัล ทัช มาสสาจ แอนด์ เนลส์ ราชเทวี, The Akesis Touch, ลม สปา (Lomm Spa) ฮาเวนน่า สปา, Reviv Spa สมุย, บุปผา สปา, ลัคกี้ โรส มาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ, โซนสบาย มาสสาจ, ดินสอ ไทย มาสสาจ, สยาม เวลเนส กรุ๊ป ( เล็ทส์ รีแล็กซ์) , ลีลา ไทย มาสสาจ, ฟ้าลานนาสปา เชียงใหม่, เคฟ ไรรา สปา, เนเจอรัล วิงค์ สปา, สกายไลน์ ฟลายอิ้งกมลา ภูเก็ต, โนว แพลน ภูเก็ต ทราเวลล์, ไร่ภูกลองฮิลล์, เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค, ศูนย์อนุรักษ์ช้างอ่าวนาง, สมุยซิปไลน ลิปะน้อย, สมุย ท็อป กัน, สวนพฤษกศาสตร์, บัวขาว วิลเลจ สมุย, ปางช้างโชคชัย, สนามบินพารามอเตอร์ จ.เชียงใหม่ และ เอราวัณ ป่าตอง ซีวิว ซิปไลน์
งานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเดินทางมารับประกาศนียบัตรภายในงาน พร้อมเสียงสะท้อนความยินดีที่ได้ก้าวเข้าสู่ ‘ลิสต์แนะนำ’ สำหรับผู้บริโภคจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างฐานนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสื่อพันธมิตรและแพลตฟอร์มชื่อดังของจีน อาทิ WeChat, Xiaohongshu และ National Geographic พร้อมทั้ง บุคคลในแวดวงอาหาร อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ประกอบการไทยจากทั่วประเทศ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในวงการอาหารและการท่องเที่ยว ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีที่สะท้อนถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในระดับประเทศระหว่างไทย-จีน
ไม่เพียงเท่านี้ “ไท่ห่าวชือ” และ “ไท่ห่าวหวาน” ยังจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืน จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และ SMEs ไทย ที่จะก้าวสู่สายตานานาชาติ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด