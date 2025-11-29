'แมน การิน และ อาจารย์เบ โอมมาตรา' นำทีม 'จิตอาสา' ลงพื้นที่แจกอาหารพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในช่วงแห่งการไว้อาลัยยังคงมีประชาชนชาวไทยจำนวนมากเดินทางมายังท้องสนามหลวง 'แมน การิน และ อาจารย์เบ โอมมาตรา' จึงขอนำทีม 'จิตอาสา' ที่วันนี้ (29 พ.ย.68) มาร่วมกันแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้ประชาชนที่มารอเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โดย 'แมน การิน และ อาจารย์เบ โอมมาตรา' นำทีม 'จิตอาสา' อาทิ จุ๋ย-จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, หนูดี-รัสรินทร์ (Mrs.Globe Thailand 2025), บิวตี้-ณปภัช เลื่อนฉวี ร่วมกันแจกอาหารพระราชทาน ร่วมด้วยของว่างจากหมอซ้ง-ทรงวิทย์ จิรโศภิน และ เก๋-โสภิณ รองรัตน์ ที่ส่งมาสมทบเพิ่มเติม ให้กับประชาชนที่มาถวายความอาลัย #สมเด็จพระพันปีหลวง โดยได้รับการสนับสนุน ชุดข้าวเหนียวหมู-ไก่ทอด จำนวน 400 ชุด, ขนมปัง 120 ชุด และของว่าง 200 ชุด เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจแก่ผู้มาร่วมถวายความอาลัยทุกท่าน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้บรรยากาศแห่งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ขออนุโมทนาคุณความดีจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นอย่างงดงามในครั้งนี้