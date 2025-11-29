“เจนนี่” โพสต์ขอโทษ หลังทัวร์ลงหนักโทร.หา “แม่น้องแพดเม่” ยอมรับตัดสินใจเร็วจนพลาด

“เจนนี่ ได้หมดฯ” ขอโทษตัดสินใจเร็วจนพลาด หลังทัวร์ลงหนักโทร.หาแม่ “น้องแพดเม่” ระหว่างไลฟ์สด รับอยากรีบช่วยให้เร็ว เพราะเข้าใจการสูญเสีย ต้องใช้ทั้งกำลังทรัพย์และกำลังใจ ขอโอกาสปรับปรุงตัว
โดนทัวร์ลงอย่างหนัก สำหรับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ กรณีระหว่างไลฟ์สดได้โทรศัพท์ไปหาคุณแม่น้อง “แพดเม่” เด็กน้อยวัย 4 ขวบ ซึ่งพลัดตกเรือกู้ภัยจมน้ำหายไป จากเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเจนนี่ตั้งใจจะช่วยเหลือเงิน 5 หมื่นร่วมทำบุญและให้กำลังใจ ขณะที่คุณแม่ของน้องปฏิเสธ ไม่ขอรับเงิน โดยเผยว่าครอบครัวไม่ได้เดือดร้อน อยากให้ส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยที่ลำบาก หรืออีก 300 กว่าศพแทน ซึ่งการกระทำดังกล่าวของเจนนี่ ทำให้โซเชียลจวกหนักว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่นึกถึงใจของผู้สูญเสีย
ล่าสุดเจนนี่ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยถึงเรื่องนี้ว่า
“ถือว่าเจนนี่ขอโทษและขอความเมตตาพี่ๆ ทุกคนนะคะ บางครั้งการช่วยเหลือทุกอย่างที่เกิดขึ้น เจนนี่ตัดสินใจแบบรวดเร็วในทุกๆ เคส มันมีบางครั้งที่ตัดสินใจพลาด อย่างเคสน้องเมื่อวานเจนนี่กราบขอโทษที่รีบตัดสินใจ เพราะคิดว่าเรามีงบประมาณอยากใช้ให้เกิดประโยชน์ทันที พอมีคนส่งข่าวว่าทางบ้านน้องลำบากเลยรีบช่วยโดยไม่เช็กให้ดี เพราะเจนนี่เป็นคนที่เสียใจกับเรื่องแบบนี้มากๆ เจนนี่เข้าใจว่าบางครั้งบางเรื่องมันอาจจะมีไม่ถูกใจบ้าง แต่เจตนาเดียวของเจนนี่คือ อยากช่วยทุกคนให้ไวที่สุดในตอนนี้ที่ยังมีงบประมาณ
เจนนี่ไม่อยากถูกบั่นทอนจิตใจในยามที่กำลังมีไฟในการช่วยเหลือ เจนนี่ขอความเมตตาและขอโอกาสให้เจนนี่ได้เรียนรู้ ปรับปรุงสักครั้ง เจนนี่พลาดไปแล้วและยินดีที่จะรอบคอบในทุกๆ เคสให้มากกว่านี้ ขอโทษทุกๆ คนนะคะ และยังยืนว่า เคสไหนที่มีเด็กเล็กเจนนี่ยังยืนยันว่าเจนนี่กับยิว (สามี) ยังยินดีให้การช่วยเหลือเท่าที่เรามีกำลัง เพราะเข้าใจดีว่าการสูญเสีย ต้องใช้ทั้งเงินทั้งกำลังทรัพย์และกำลังใจ พวกเรายินดีทำทุกอย่างด้วยใจ 100%”