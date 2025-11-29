“เจนี่” ช็อกล้มทั้งยืน ผูกพันธ์กับ “นานา” มาก หมดไปเยอะต้องมาไลฟ์ขายของ(คลิป)

“เจนี่” ช็อกล้มทั้งยืน หลังรู้เรื่อง "นานา" เจ็บที่สุดและหมดไปเยอะเลยมาขายของ วันนี้ต้องเลือกเป็นกลางไม่ได้ เห็นนานาร้องไห้แห้งแพ้เสียงในหัว
ไลฟ์สดเปิดใจเป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายของ “นานา” วันนี้ความสัมพันธ์ในกลุ่มอยู่ในจุดน้ำท่วมปาก ไม่มีใครโอเคกับอนาคต ถึงวันนั้นตนอาจจะล้มทั้งยืน เผยตอนรู้เรื่องช็อกตัวชา ผูกพันกันมา 30 ปี คุยกันทุกวัน วันละ 3 เวลามากกว่าคุยกับแม่ตัวเองเสียอีก
หลังจากมีข่าวออกว่า “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” และกลุ่มเพื่อนผู้เสียหายได้เข้าพบตำรวจแจ้งความดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดเพื่อนคนหนึ่ง ที่เบี้ยวเงินเพื่อนมากกว่า 100 ล้าน ซึ่ง หลักฐานอยู่ที่ตำรวจหมดแล้ว คดีนี้อาจจะเข้าข่ายคดีแชร์ลูกโซ่ โดยเผยว่าหมดเวลาเจรจากับ ”นานา ไรบีนา” แล้วเพราะให้โอกาสมาเยอะ ส่วนจะถูกออกหมายจับเปล่านั้น ไม่เกินวันพุธน่าจะรู้เรื่อง
เมื่อช่วงค่ำ (28 พ.ย.68) เจนีได้ ไลฟ์สดขายของไปเล่าเรื่องราวไป ซึ่ง นานา เอง ก็ไลฟ์สดขายของด้วยชนกัน เจนี่ ได้เล่าด้วยความรู้สึกน้ำท่วมปาก ไม่มีใครโอเคกับอนาคตข้างหน้าที่หลายคนคาดเดา ถึงวันนั้นตนอาจจะล้มทั้งยืน
“เอาจริงๆนะ เวลาเจนรักใครเจนก็จริง ก็จะลงลึกนิดนึงเวลาเรารักใคร ให้ใจเยอะมาก พอเราอินแล้วเราเจ็บมันก็เรียกคืนมาไม่ได้นะความรู้สึก เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละคะคุณตำรวจ ปล้นอะไรก็ไม่เหมือนกับปล้นหัวใจ เพราะมันเจ็บมาก ที่วันนี้ขำได้เพราะมันผ่านมาหลายวันแล้ว ไม่งั้นเจนก็เล่าไม่ได้เหมือนกัน"
"เมื่อเช้ายังตาบวมอยู่เลย คือมันจะมีบางวันที่อัปกับดาวน์ มีขึ้นมีลงเหมือนคนคบกับแฟนแล้วอกหัก แฟนบอกเลิก เลิกแล้วเลิกอีก เจ็บๆอยู่อย่างนั้น ก่อนจะมาไลฟ์ก็อ้วกไป 2 รอบ เครียดมาก มันเจ็บ ชีวิตจริงมันเจ็บมาก ต้องไลฟ์ไปด้วยยิ้มไปด้วย ยิ้มแห้งๆ (แต่อย่าร้องไห้แบบแห้ง?) อันนี้เราจะไม่พูดถึงค่ะ เพราะพี่เป็นนักแสดง พี่รู้ว่ามันต้องร้องยังไง ความคิดมันออกมา มันก็เลยเอ่ยเป็นวาจา จริงๆ มันคือเสียงในหัว ที่หมื่นล้านคำก็พูดไม่ได้จริงๆ มันไม่มีคำจะพูด ตอนนี้คือแพ้เสียงในหัวมากๆ มันเป็นเสียงในหัวที่มีเพื่อนๆ หลายคนอยู่ พูดออกมาเยอะเดี๋ยวจะปิดไม่ทัน"
ยังไม่พร้อมรับสายเพื่อนเพราะมันเจ็บ หมดไปเยอะ ถ้าบอกไม่รู้สึกเลยก็จะสตอเบอร์รี่ไปนิดนึง
“ยังค่ะ ยังไม่รับเลย พี่หมดไปเยอะน้อง พี่ถึงมาไลฟ์ขายของอยู่นี่ไง เอาจริงๆ นะจะตัวเงินกี่หลัก จำนวนเท่าไหร่มันก็ไม่เท่ากับความรู้สึก 30 ปีที่คบกันมา เจ็บมาก มันมากกว่าใครบนโลกใบนี้ที่คบ มันเลยรู้สึกไง จะบอกว่าวันนี้เจนไม่รู้สึกเลยมันก็สตอเบอร์รี่ไปนิดนึง มันเจ็บ"
"อีกอย่างนะเรื่องตัวเงินว่าใครโดนเท่าไหร่ อยากให้ทุกคนเลยจุดนั้น เพราะมูลค่าของมิตรภาพมันตีออกมาเป็นเงินไม่ได้ ต่อให้เจนจะเสียเงิน 1 บาท จากคนที่ใช้เวลาด้วยมา 30 ปี เจนก็จะเสียใจเท่ากับคนๆ นึงที่เสียเงินเป็นร้อยๆล้านจริงๆ ไม่อยากให้คนไปคิดว่าเจนเสียไปเท่าไหร่ ต้องเจ็บมากเจ็บน้อย ความรู้สึกมันไม่ได้ตีตามราคาเงิน วันนี้ทุกคนเจ็บเท่ากันหมดเพราะเขาคือคนที่เรารัก พูดเลยวันนี้มันเป็นมิตรภาพที่น้ำท่วมปาก จำนวนเงินมันก็เรื่องนึงนะ แต่อยากจะให้ทุกคนแยกแยะความเป็นเพื่อนและความไว้ใจ”
ไม่รู้จะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิม มันเจ็บที่สุดในชีวิต เครียดจนอ้วกพุ่ง
“ไม่รู้สึกเลยมันก็สตอเบอร์รี่ไปนิดนึง ไม่รู้ ตอบไม่ได้เลย มันไม่ใช่เจนคนเดียว เราต้องแคร์คนอื่นด้วย เราต้องฟังความเพื่อนๆ คนอื่นด้วย จะให้เจนนี่กระโดดลงไปคนเดียวมันก็ตลก วันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องงอนกันขำๆ วันนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มีคนเจ็บจริงๆ เดือดร้อนจริงๆ วันนี้เจนก็ต้องเลือกอะไรบางอย่างเพื่อให้ทุกคนสบายใจ ไม่ใช่แค่คนที่เรารักสบายใจ มันเจ็บกันไปหมด ทุกคนเจ็บหมด ทุกคนโดนหมด เจนโดนจนอ้วก เพราะมันเจ็บไปหมดเลย ในชีวิตไม่เคยเครียดจนอ้วกพุ่งออกมาแบบนี้เลย พยายามจะกินข้าวก็อ้วกออกมาอีก มันเจ็บแบบนั้น มันหนักมากจริงๆ ใช้คำว่าร้องไห้ไม่ได้ มันเจ็บจนคำว่าร้องไห้ก็ไม่พอ มันช็อกจริงๆ”
เล่าจุดแตกหักของตน คืออ่านเพจท่านเปา ตอนรู้ว่าตัวเองก็โดน คือตัวชา แทบล้มทั้งยืน จนวันนี้ยังรู้สึกว่าฝันไปรึเปล่า
“จุดแตกคือเจนโป๊ะเอง เพราะเจนสงสัยอะไรบางอย่าง ก็สงสัยจากท่านเปานี่แหละ ทำไมเขียนเยอะจัง ตอนแรกก็คิดว่าเราไม่น่าจะโดนหรอกเนอะ ก็สะกดจิตตัวเอง ไม่โดนๆๆ พอรู้ว่าตัวเองก็โดน เชื่อไหม มันเหมือนล้มทั้งยืน มันชาไปหมด ณ ตอนนี้ยังคิดอยู่เลยว่าเราฝันไปรึเปล่า ไม่คิดเลยว่ามันคือเรื่องจริง มันชาเบอร์นั้นเลย คิดว่าเรื่องที่ได้ยินมามันไม่ใช่ความจริง พยายามจะมองให้ทุกอย่างมันโอเค ให้เพื่อนรักกัน ให้เพื่อนคุยกัน เคลียร์กันได้ แต่คือเรื่องราวมันเลยจุดนั้นไป แล้วบวกกับเราโดนเองด้วย พอเจ็บเอง ก็รู้สึกเอง คนรอบตัวเราก็เจ็บ เจนเลยรู้สึกว่าเจนต้องปกป้องเพื่อนบางคนที่เขาควรได้รับความยุติธรรม"
"แต่เราไม่ได้จะไปเหยียบซ้ำเขานะ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นความรัก ฟังชื่อก็รัก ได้ยินใครพูดใครถามก็รัก ต่อให้จะยังไงก็รัก ต่อให้เราจะเจ็บแต่เราก็ยังรัก เจนได้รู้ว่าวันนี้เจนได้รักใครเป็น เชื่อว่าความรักนี้ที่เจนให้กับเพื่อนมันเป็นความรักที่มันมาจากหัวใจเจนจริงๆ ก็เท่านั้นเอง ความสัมพันธ์ที่มันเลย 20 ปี ต่อให้มันจะเลวร้ายขนาดไหนมันก็คือคนที่เรารัก และเจนเชื่อว่าคนที่เรารักด้วยหัวใจจริงๆ เราจะไม่ทำร้ายกัน ถึงแม้เจนจะพูดอะไรแล้วมันทำร้ายอีกคนนึงได้ เจนก็จะไม่พูดให้ไปทำร้ายจริงใจเขา”
ผูกพันเกินคำว่าเพื่อน เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เข้าใจคำว่ารักจริงๆมันเป็นยังไง
“มันเป็นความผูกพันที่เกินคำว่าเพื่อนจริงๆ ต่อให้วันนี้อะไรจะเกิดขึ้น เจนก็พร้อมจะอยู่ข้างๆเพื่อนนะ จริงๆ ยังมีความรักและความจริงใจให้เขา มองเห็นเพื่อนเป็นครอบครัวเสมอ และไม่อยากให้ความผูกพันนั้นหายไป มันเป็นสิ่งที่ตีเป็นมูลค่าไม่ได้จริงๆ สำหรับเจนมันเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆ ที่ผ่านมาเจนอาจจะไม่ได้รู้จักกับคำว่ารักเลย จนมันเกิดเหตุการณ์นี้ มันคือรักจริงๆ แหละ มันหลายอารมณ์มาก มันมากกว่าทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจนมันชาไปหมด แต่ก็ยังรักอยู่"
"ใครจะบอกว่าเจนโดนหักหลัง โดนหลอก เจนไม่อยากให้คนนอกมาตัดสิน มาบอกว่าเหตุการณ์นี้เขาสมควรโดนอย่างนั้น เขาต้องได้รับผลแบบนั้น เจนไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่เป็นความสะใจของคนที่อยู่รอบข้าง เจนไม่อยากให้ใครมาดูถูกความรักของพวกเรา รวมถึงเพื่อนๆ ที่มีให้เขาด้วย ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มด้วย ทุกคนเจ็บเหมือนกันหมด และทุกคนมีครอบครัว มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ"
"และเจนก็ไม่เคยอิจฉากำลังใจที่ใครคนนึงจะต้องไปให้เขา เจนดีใจที่เขาได้รับกำลังใจ เขาควรมีคนที่จะได้คุยในทุกๆ วัน ในวันที่ไม่มีเจนแล้ว หรือเพื่อนคนอื่นๆ ที่คุยกับเขาแล้ว เจนก็พร้อมจะเสียสละความรู้สึกนั้นให้เขาอยู่”
กับลูกเพื่อนที่ตนรักมากก็ไม่ได้เจอเลย
“กับเด็กๆ เจนไม่ได้เจอเลย บางอย่างมันเกินความรับผิดชอบของเจนจริงๆ เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเจนคนเดียวด้วย อันนี้มันเป็นความรู้สึกของคนกลุ่มใหญ่แล้วเราเจ็บไปพร้อมๆ กัน สงครามนี้ไม่มีใครไม่บาดเจ็บเลย ทุกคนมีประสบการณ์ชีวิต มีคุณวุฒิ มีวัยวุฒิ วันนี้ทุกคนโตเต็มวัยแล้วจริงๆ สิ่งที่เจอมันเลยเป็นความรู้สึกจริงๆ มันไม่ใช่อารมณ์มาเล่นๆ วันนี้ต้องใช้คำว่าเราทุกคนใช้หัวใจเป็นเดิมพันมาตั้งแต่แรกแล้ว เรารักและเราก็ลงลึกไปในความรู้สึกนั้นมาก"
"โดยเฉพาะตัวเจน มันเกินคำนั้นไปแล้ว เจนใช้จิตวิญญาณข้างในรักเขาเต็มสุดโต่งแบบที่เจนไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืนมาเลยรวมถึงเพื่อนๆ ด้วย ก็ยังอยากให้ทุกคนสนับสนุนเขาอยู่นะ เหตุการณ์วันนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ของคนๆ เดียว ไม่ว่ามันจะกระทบใครบ้างก็ตาม เจนไลฟ์ก็มีจุดประสงค์จะช่วยคนอื่น เขาไลฟ์ก็ต้องช่วยคนอื่นเหมือนกัน วันนี้เหมือนเราทำงานกลุ่ม มันเห็นแก่ตัวไม่ได้”
ออกมาเล่าเพราะไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันไปเกิดกับชีวิตของคนอื่นที่กำลังคบกันเป็นเพื่อน ไว้ใจได้ รักได้ ผูกพันได้ แต่มีบางเรื่องที่ไม่ควรไปลงลึก
“ความรู้สึกวันนี้คือเราต้องเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราไม่ใช่เด็กๆ ที่วันนี้ทะเลาะกันแล้วพรุ่งนี้ดีกัน วันนี้หัวใจเรามันเจ็บจริงๆ เป็นบทเรียนให้ได้รู้ว่านี่คือชีวิตจริงนะ แล้วที่พูดเจนไม่ได้พูดเพราะมาเม้าธ์ แต่พูดเพื่อให้ทุกคนจดจำเรื่องราวของเจนและเพื่อนในกลุ่มกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไม่อยากจะให้เรื่องแบบนี้มันไปเกิดกับชีวิตของคนอื่นที่กำลังคบกันเป็นเพื่อน ไว้ใจได้ รักได้ ผูกพันได้ แต่มันก็จะมีบางเรื่องที่เราไม่ควรไปลงลึกกับมันเพราะเวลาเราเสียแล้ว เจ็บแล้ว ต่อให้เรามีเงินเท่าไหร่เราก็ซื้อตรงนั้นกลับคืนมาไม่ได้จริงๆ"
"เจนก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆ ทั้งหมดบอกเล่าเรื่องราว และมันพูดได้เท่านี้จริงๆ เพราะไม่อยากให้ใครเจ็บไปมากกว่านี้ ถึงแม้เจนจะไม่สามารถเป็นกลางได้ เจนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนที่เกิดเรื่องราวไปพร้อมกับเจนี่ด้วย เราต้องยิ้มค่ะ เจนบอกกับตัวเองแล้วว่าจะไม่มีน้ำตา ไม่ใช่ว่าเจนต้องมาแสดงว่าเจนอ่อนแอหรือว่าเจนเจ็บเลยต้องร้องไห้ แต่วันนี้เจนเป็นผู้ใหญ่ เจนมีลูก ประสบการณ์ชีวิตจะสอนให้เราแข็งแรง เจนเชื่อว่าสิ่งที่เจนได้เจอจะสอนเพื่อนและลูก โดยเจนต้องเป็นคนที่แข็งแรงกว่าคนที่เขาเผชิญเรื่องราวแบบนี้อยู่ ไม่ใช่เจนต้องมาร้องไห้ให้ทุกคนเห็นน้ำตา ให้ทุกคนเห็นซีนเจนร้องไห้ มันไม่ใช่แล้ว”
โตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องยืนอยู่บนโลกความจริง ไม่ใช่ปั้นเรื่องโกหก ไม่มีใครโอเคกับอนาคตข้างหน้าที่หลายคนคาดเดา ถึงวันนั้นตนอาจจะล้มทั้งยืน
“วันนี้เราอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง เราต้องอยู่บนความจริงแล้วให้ความจริงพูดความจริงให้กับเราเพราะต่อให้เจนพูดอีกพันรอบมันก็คือความจริง แต่ถ้าเราปั้นเรื่องโกหกเราจะพูดวนอยู่อย่างนั้น จนมันกลายเป็น…เพราะเราคือโกหก มันเป็นสิ่งที่เราต้องจำ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริง ต่อให้เจนต้องเล่า ภาพมันอยู่ในหัวเจนก็จะเล่าได้ตลอดเวลาเพราะมันคือความจริง และเจนเชื่อว่าความจริงจะปกป้องเจนและเพื่อนเจนทุกคน ก็เท่านั้นเองเนอะ"
"ไม่มีใครโอเคหรอกถ้าเพื่อนโดนอะไรที่ทุกคนคิดและคาดเอาไว้ ตัวเจนเอง ถ้าเจนเห็นภาพนั้นเจนอาจจะเป็นหนักมากกว่าวันนี้ก็ได้ เจนอาจจะเจ็บมากกว่าวันนี้ที่เจ็บอยู่ ลองคิดดูถ้าเรามีแม่หรือใครสักคนที่เป็นพี่น้องเรา ที่ผูกพันมา 30 ปี กับเพื่อนเจนคุยกับเขาทุกวัน เช้า-กลางวัน-เย็น คุยมากกว่าแม่ตัวเองด้วยซ้ำไป ถ้าวันนึงมันเกิดอะไรขึ้นมา เจนพูดเลยว่าเจนอาจจะล้มทั้งยืนก็ได้ แต่เราจะไม่โทษใคร เราจะไม่ตัดสินชีวิตใครเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เรา เราเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย ทุกคน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด“
หากไม่ได้บวช ตนอาจะสติแตกกับเหตุการณ์นี้ไปเลยก็ได้
”เจนพูดเลยว่าถ้า 4 เดือนที่แล้วเจนไม่ได้บวชก็อาจจะรับมือไม่ได้แบบวันนี้ เจนอาจจะสติแตก อาจจะหลุดไปอยู่อีกโลกนึง อาจจะเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่เจนหรือคนอื่นๆไม่คาดคิดก็ได้ วันนี้เจนอยู่กับปัจจุบัน เราต้องดำรงอยู่เพื่ออะไรบางอย่างที่ไม่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้เลย วันนี้ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางอะไรได้บ้างในชีวิตก็ปล่อย ปล่อยเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นดำเนินไปแล้วทำให้ใครอีกหลายๆคนคิดได้ ก็ทำเนอะ มีความสุขและดีใจที่ได้มาพูดให้หลายๆคนได้ยินบ้าง”