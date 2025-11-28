“เจนนี่” ควักเงินส่วนตัว ให้จิตอาสาช่วยงานแพ็คของช่วยใต้

เรียกว่าได้ใจไปเต็มๆ สำหรับสาว “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่นอกจากจะเปิดจุดรับของบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้แบบ 4 วัน 4 คืนแล้ว ยังควักเงินส่วนตัว 4 ล้าน และยกรายได้จากการไลฟ์ปักตะกร้าในช่วงนั้น มาสมทบทุนช่วยน้ำท่วมแบบทุกบาททุกสตางค์ จนได้ของไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยกว่า 30 คันรถ รวมทั้งหมด 10 ล้าน
และงานนี้ในวันสุดท้ายของการเปิดจุดรับบริจาคของ เจ้าตัวก็ยังไม่ลืม ที่จะตอบแทนน้ำใจของเหล่าจิตอาสา ที่สละเวลามาช่วยแพ็กของกันอย่างแข็งขัน ด้วยการมอบเงินเล็กๆ น้อยๆ เป็นค่ารถและค่าน้ำมันให้กับทุกคนที่มาช่วย ทำเอาได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม