“จ๋า ยศสินี” เผยอาการ “จิ๋ม มยุรฉัตร” หวังมียาป้องกันโรคอัลไซเมอร์ออกมาเร็วๆ

“จ๋า ยศสินี” เผยสาเหตุยื่นเรื่องต่อศาลให้ “จิ๋ม มยุรฉัตร” เป็นบุคคลไร้ความสามารถ โอดพอเป็นภาษากฎหมายฟังแล้วตกใจ แต่จริงๆ ก็ป่วยชราไปตามวัย บอกนอกจากโรคอัลไซเมอร์ แม่ยังสวยและแข็งแรงดี หวังมียาป้องกันรักษาโรคความจำเสื่อม ออกมาได้โดยเร็ว
ทำตกใจกันไม่น้อยหลังมีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องมีคำสั่งให้ “จิ๋ม มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช” นักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง เป็นคนไร้ความสามารถ หลังป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง รวมถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน และให้อยู่ในความอนุบาลของ “เจ็ท ณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช” ลูกชายคนเล็ก ทำให้หลายคนที่ทราบข่าวทั้งตกใจและเป็นห่วง
“จ๋า ยศสินี ณ นคร” ลูกสาวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องคุณแม่ ยอมรับพอเป็นภาษากฎหมายอ่านแล้วก็ค่อนข้างตกใจ แต่จริงๆแล้วก็เป็นอาการเสื่อมไปตามวัย โดยบางวันดีสื่อสารได้ดี บางวันคนดูแลก็จะเหนื่อยหน่อย และด้วยความที่ยังมีเรื่องธุรกิจมาเกี่ยวข้องอยู่ ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจไม่ได้
“คุณแม่มีอาการเสื่อมทางสมองตามวัย แล้วด้วยความคุณแม่มีเรื่องของธุรกิจอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องให้จ๋ากับน้องชายเข้ามาดูแล แต่ทีนี้พอเป็นการประกาศออกมาทุกคนก็น่าจะตกใจ จ๋ายังตกใจเลยหมายถึงภาษากฎหมายมันค่อนข้างเด็ดขาด"
"แต่จริงๆ แล้วมันเป็นกระบวนการปกติทางกฎหมายที่จะต้องประกาศออกมา ซึ่งก็ประกาศหลายคน เพียงแต่ว่าคุณแม่เราอาจจะเป็นคนที่ทุกคนรู้จัก แล้วก็รักและเป็นห่วง ทางครอบครัวเราก็ต้องขอขอบคุณทุกความห่วงใย อย่างที่บอกภาษาทางกฎหมายอาจจะฟังดูเด็ดขาด แต่ว่าในความเป็นจริงไม่ได้ฟังดูน่ากลัวขนาดนั้น อาการทุกอย่างก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ และครอบครัวอย่างใกล้ชิดค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงเราจะดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่"
"คุณแม่ยังแทงเรื่องลงมาว่าอยากจะไปช่วยน้ำท่วมภาคใต้อยู่เลย คือคุณแม่ก็ยังดูข่าวตามปกติ ตอนนี้คุณแม่ยังสื่อสารพูดคุยได้ แต่บางทีเวลาเราพูดคุยกับเขาก็ไม่รู้ว่าเขานึกไปทางไหน จริงๆ ที่เราตัดสินใจออกมาพูดเพราะว่าความเข้าใจกับโรคนี้มันน้อย ซึ่งทั้งคนป่วยและครอบครัวคนป่วยน่าจะอยากได้ความเข้าใจ คนที่ป่วยโรคนี้ก็จะมีวันที่ดีและวันที่เหนื่อยหน่อย แต่โดยทั่วไปก็แล้วแต่อาการ แต่ว่าในวันที่ดีก็สื่อสารได้ค่ะ”
หวังให้มียาป้องกันรักษาโรคความจำเสื่อมออกมาได้โดยเร็ว
“บ้านเราก็จะมีเรื่องนี้มาเรื่อยๆ หวังว่าจะมียาที่ป้องกันรักษาออกมาได้โดยเร็ว เราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมไปตามวัย ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการดูแลซึ่งกันและกันค่ะ ในส่วนของคนดูแลก็มองในมุมที่ว่ายังไงเราต้องดูแลเขาแล้ว เขาเคยดูแลเรามาเนอะ วันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลเขา
แต่สุดท้ายอยู่ที่ความเข้าใจโรค เหมือนคนเป็นหวัดก็มีน้ำมูก คนที่ไม่สบายเป็นโรคนี้ก็จะมีอาการของโรคนี้ เพียงแต่ว่าการพูดถึงโรคนี้ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะในละคร ในหนัง หรือในข่าวมันจะไปผูกกับอารมณ์ว่าอุ๊ย! ตายแล้วความจำหายไป แต่ถ้าเรามองอย่างเป็นปกตินี่คืออาการของโรคไม่ได้มีอารมณ์ไปผูก มองให้เป็นข้อเท็จจริง ว่าโอเควันนี้เขาอาจจะลืมอันนี้ก็ดูแลรักษากันไปตามข้อเท็จจริง ในเรื่องอื่นๆคุณแม่สุขภาพดีทุกอย่าง อวัยวะอื่นดีแทบจะไม่เสื่อมเลยคนนี้ แข็งแรงมาก คุณแม่ก็ยังเป็นคนที่สวยน่ารักเหมือนเดิมค่ะ”