"อั้ม อธิชาติ" น้ำตาไหล ชาวหาดใหญ่บอก 'อย่าทิ้งกันนะ'

เมื่อช่วงวิกฤติน้ำท่วม 5 วันที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่รุนแรงจนหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ล่าสุด "อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์" นักแสดงชื่อดังที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแบรนด์ อทิส (ATIS) ได้เดินทางลงพื้นที่โดยร่วมกับทีมกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อน ลงน้ำช่วยลำเลียงของยังชีพ พูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านอย่างเต็มที่ ซี่งอั้มได้เผยว่า
“อย่าทิ้งกันนะ คืออีก 1 คำ ที่ได้ยินทุกครั้งหลังจากแจกของเสร็จ และคำขอบคุณในข้าวกล่องมื้อแรกในรอบ 4 วัน นั่นทำให้ทีมกู้ภัยของพระอาจารย์น้ำ ฌานรโต และพวกเราน้ำตาไหลไม่รู้ตัว ในแต่ละวันที่พวกเขาต้องผ่านความมืด ทั้งมืด ทั้งหิว หลายคนบอกว่านี่คือข้าวมื้อแรกในรอบ 4 วัน ซึ่งบ้านแต่ละหลังมีทั้งเด็ก คนแก่ คนป่วยที่ต้องการยาอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ที่เราสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือได้ ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังเข้าไปไม่ถึง ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้นะครับ”