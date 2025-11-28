“เจนี่” และผู้เสียหาย ลุย "นานา" พุธหน้าออกหมายจับ?

หลังจากที่รายการ phutta talk ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าตอนนี้มีคดีดังที่ยอดความเสียหายเกิน 100 ล้าน โดยมีผู้เสียหาย อาทิ ดาราที่พูดชื่อมาทุกคนรู้จัก รวมไปถึงมีนักธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อด้วย ซึงล่าสุดผู้เสียหายบางส่วนไม่ยอมความ และกำลังดำเนินการทางกฎหมาย หลักฐานอยู่ที่ตำรวจหมดแล้ว เพราะคดีนี้อาจจะเข้าข่ายคดีแชร์ลูกโซ่ เหตุที่ไม่ยอมความ เพราะอีกฝ่ายไม่มีความจริงใจในการจะชำระเงิน และถ้าโดนหมายจับจริง อาจจะประกันตัวยาก เพราะมูลค่าค่อนข้างสูง แต่ทั้งหมดทั้งมวลเจ้าตัวยืนยันว่าสิ่งที่เล่านั้น ไม่ได้หมายถึงใคร
ล่าสุด เพจ เจ๊มอย 108 V1 ก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์” และแก๊งเพื่อนผู้เสียหาย ที่เพิ่งเข้าพบตำรวจไปเมื่อวันก่อน ไม่รอคุยกับ “นานา ไรบีนา” แล้ว หมดเวลาคุยแล้ว
“หลังจากเจนี่เข้าพบพี่ตำรวจแล้ว เพื่อนๆผสห.ก็ไม่รอคุยกะ นานาละนะ หอบหลักฐานเข้ายื่นที่ สน.ละเหมือนกัน รอคุยมานานแล้ว ตอนนี้หมดเวลาคุย จะถูกออกหมายจับเปล่านั้น…ไม่เกินวันพุธน่าจะรู้เรื่อง!!!
กู : รอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจ อย่าให้นานเกินไป ก่อนอะไรมันอาจจะสาย #อิพิมเมียไอซ์สารวัตร”