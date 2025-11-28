ต้นสังกัด “ณิชา” ร่อนจดหมายเตือนผู้ใส่ร้าย ไม่หยุดเจอฟ้องถึงที่สุด

ที่ผ่านมา “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์”
ถูกกลุ่มแฟนคลับ “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล“ โจมตีเรื่อยมาตั้งแต่ไปร่วมงานถ่ายเอ็มวีด้วยกัน โดยในเอ็มวีมีฉากจูบระหว่าง ณิชา-แบมแบม ล่าสุดค่าย TB entertainment ต้นสังกัดของนางเอกสาว ร่อนจดหมายเตือนครั้งสุดท้ายจากกรณีมีผู้ไม่หวังดีเผยแพร่ข้อความในลักษณะพาดพิงและใส่ความส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนางเอกสาว ลั่นหาก ไม่หยุดดำเนินคดีถึงที่สุด
“หนังสือแจ้งเตือนกรณีเหตุการณ์ เผยแพร่ข้อความในลักษณะพาดพิงและใส่ความต่อ ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ศิลปินในสังกัดของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อศิลปินฯ และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของศิลปินฯ #Nychaa #ณิช #TBentertainment
โดยในหนังสือระบุเนื้อความดังนี้ “จากเหตุการณ์ที่ได้ปรากฏและถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงวันที่ผ่านมา บริษัท ทีบี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีได้เผยแพร่ข้อความในลักษณะพาดพิงและใส่ความต่อ ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ศิลปินในสังกัดของบริษัทฯ
.
ผู้ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ ได้ทำการกล่าวข้อความอันเป็นเท็จและใส่ความต่อศิลปินฯ อย่างร้ายแรงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มอินสตาแกรม (Instagram) ล่าสุดของศิลปินท่านหนึ่ง ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ปรากฏขึ้นในช่องทางสาธารณะ โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่มุ่งหวังเพียงที่จะโจมตีศิลปินฯ ให้ได้รับความเสียหายเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อศิลปินฯ และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของศิลปินฯ อย่างมาก
บริษัทฯ ขอประณามการกระทำอันมุ่งร้ายดังกล่าวและขอถือเอาคำแถลงการณ์ฉบับนี้แทนการบอกกล่าวตักเตือนผู้ไม่ประสงค์ดีต่อศิลปินฯ เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อศิลปินฯ ดำเนินการลบข้อความอันเป็นเท็จ และใส่ความต่อศิลปินฯ ที่ปรากฏในสื่อสังคมต่าง ๆ และให้หยุดการกระทำดังกล่าวในทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทนายพีท (ชยุตพงษ์ ผไทวณิชย์) ดำเนินการรวบรวมหลักฐานการกระทำผิดทั้งหมดไว้แล้ว หากบริษัทฯ ยังคงพบเห็นการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทและสร้างความเสียหายต่อศิลปินฯ ดังกล่าวอีก บริษัทฯ ไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้ไม่ประสงค์ดีต่อศิลปินฯ ต่อไปจนถึงที่สุด สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้สนับสนุนศิลปินฯ ทุกท่าน ไว้วางใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิศิลปินฯ อย่างสุดความสามารถต่อไป”