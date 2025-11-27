“เจนนี่” ส่งของช่วยน้ำท่วม 10 ล้าน “นานา” ไม่มีเงิน อยากมาช่วยก็มาได้เลย

“เจนนี่” ส่งของช่วยน้ำท่วม 30 คัน 10 ล้านบาท “ยิว” ลั่นถ้าช้ากว่านี้จะมีเคสดำเพิ่มอีก บอก “นานา” อยากมาช่วยก็มาได้เลย เงินไม่มีไม่เป็นไร มาช่วยแพ็กของได้ อาจเลื่อนเทศกาลเจนนี่ เดือน ม.ค. หรือคืนเงินสถานการณ์ไม่เหมาะสม
เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้ว สำหรับการเปิดรับบริจาคของช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ของสาว “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” โดยบรรยากาศ ณ จุดรับของ ก็ยังคงมีผู้ใจบุญนำของมาบริจาคอยู่เรื่อยๆ พร้อมยังมีอาสาสมัครมาช่วยแพ็กของกันอย่างขมักเขม้น ซึ่งงานนี้ “ครูเบียร์ นุติญา” ก็ได้มาผัดหมี่เพื่อคลายความหิวให้กับทุกคนด้วย ก่อนเจนนี่จะได้เปิดใจกับสื่อ พร้อมสามี “ยิว ฉัตรมงคล” ที่วิดีโอคอลเข้ามาจากพื้นที่หาดใหญ่ เผยว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการคืออุปกรณ์ทำความสะอาด และกำลังพลที่จะช่วยนำของบริจาคไปกระจายให้กับผู้ประสบภัย
เจนนี่ : “ในฝั่งของเจนก็วันนี้สุดท้ายแล้ว ที่จะจัดการส่วนตรงนี้ เพราะเราทำมา 4 วันแล้ว ก็คาดว่าจะได้ทั้งหมด 30 คันรถค่ะ เมื่อคืนเสร็จตี 3 ได้ 16 คัน วันนี้หนูเตรียมไว้อีก 14 คัน ก็อยากออกให้ไวที่สุด แล้วเยอะที่สุด วันนี้เช้าเป็นเช้าได้เลย ของที่ขาดตอนนี้ น่าจะเป็นด้านของการทำความสะอาดแล้ว เพราะการฟื้นฟูเป็นเรื่องสำคัญมากๆ พวกถุงยังชีพส่งไป 30 คันรถคือได้แน่นอนอยู่แล้ว แต่เราขาดพวกไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดทุกอย่าง แบรนด์ไหนมีก็สามารถติดต่อมาได้ จะได้ส่งตรงจากแบรนด์ไปเลย ตอนนี้น้ำลดลงจริงๆ แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่ และบางพื้นที่รถเข้าได้แล้ว”
ยิว : “ชาวบ้านเขาก็เครียดมาก เขารู้สึกผิดหวัง หมดหวังไปเยอะมาก ที่เห็นข่าวว่าชาวบ้านด่า คือมันส่วนน้อยมากๆ ตอนนี้ที่ผมกังวลคือหลายคนเล่นข่าวคนหาดใหญ่นิสัยไม่ดี อยากบอกว่ามันส่วนน้อยมาก ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ แล้วตอนนี้ชาวบ้านเขายังรอความช่วยเหลือในหลายพื้นที่ แต่พอมีข่าวนี้ กู้ภัยก็ถอนตัวกันไปเยอะ เคสดำก็เป็นหลัก 10 ที่เราเจอ สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคนที่ใกล้จะถึงขีดจำกัด เป็นเคสแดงที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวัน ตอนนี้โชคสมานเป็นพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงเลย มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการขับเจ็ตสกี และต้องเชี่ยวชาญพื้นที่มากๆ ถึงจะเข้าไปได้ ก็ต้องขอระดมกำลังเพิ่ม ถ้ายังไม่มีใครเข้าไป จะมีเคสดำเยอะมากกว่านี้หลายเท่า ตอนนี้หลายคนที่มาก็อยากช่วย แต่มาถึงหน้างานไม่รู้จะเข้าพื้นที่ไหนยังไง ไม่รู้จะต้องติดต่อใครบ้าง”
เจนนี่ : “ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ ทีมไหนที่อยากนำอาหารของพวกเราไปกระจาย ก็ติดต่อได้ที่ค่ายเสนาณรงค์ได้เลย เราต้องการทีมไปช่วยกระจายอาหาร เพราะเราส่งไป 16 คันแล้ว แต่การกระจายมันยังช้าอยู่”
ควักเงินส่วนตัวไปเกือบ 4 ล้าน รวมกับเจ้าของแบรนด์ต่างๆ เป็นเกือบ 10 ล้านแล้ว
“ก็เกือบๆ 4 ล้านแล้วค่ะ แล้วก็มีเจ้าของแบรนด์พี่ๆ อีกประมาณ 5-6 ล้านแล้ว รวมๆ ทั้งหมดก็เกือบ 10 ล้าน ซึ่งก็มันเป็นดาบสองคมนะ เพราะฉะนั้นเวลาใครเอาเงินมาให้ เราก็พยายามอยู่ในสื่อตลอด หนูไม่เคยรับเงินแบรนด์ไหนโดยที่กล้องไม่จับ อย่างน้อยคนในโซเชียลก็เป็นหลักฐานให้เราได้”
แพลนทำโรงครัว ใช้งบ 2 ล้าน
“สเต็ปต่อไปของหนูคือทำโรงครัว 1 จุดใหญ่ๆ ที่เป็นโรงทาน งบประมาณ 2 ล้านบาท กำลังหาทีมขอพื้นที่ 1 พื้นที่ใหญ่ๆ ที่ชาวบ้านเดินทางมาสะดวกที่สุด ถ้าคุณอยากกินข้าวมากินตรงนี้ กินเสร็จกลับไปเคลียร์เรื่องอื่น เรื่องอาหารการกินเราดูแลให้”
ดีใจน้ำเริ่มลด คนเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ เป้าหมายต่อไปคือทั้งฟื้นฟูและเยียวยา
“ดีใจมากค่ะ พอน้ำลดแล้ว คนที่ไม่สามารถออกมาได้ เขาก็ออกมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว เป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากทั้งฟื้นฟูและเยียวยา แต่ด้วยกำลังของหนูมันก็ไม่ได้มากพอ แต่หนูก็จะทำให้ดีที่สุดและไวที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้เปิดรับบริจาค แต่ก็สามารถติดต่อได้เหมือนเดิม เพราะหนูจะโทร.ประสานให้ส่งตรงไปเลย”
เตรียมลงพื้นที่กลางเดือนธันวา
“หนูน่าจะลงไปกลางเดือนธันวาคม ไปปีใหม่ที่นั่นด้วย ไปให้กำลังใจ อะไรช่วประชาสัมพันธ์ได้ก็จะทำให้สุดความสามารถ เพราะเรามีสื่ออยู่ในมือ”
ยินดีทำจิตอาสาต่อไป ไม่โกงเงินบริจาคแน่นอน
“ยินดีค่ะ ตราบใดที่เรามีกำลังแรงใจ แรงทรัพย์ เราก็ยินดีที่จะช่วยเสมอ ดรามาตอนนี้ หนึ่งคือคนมองว่าเงินบริจาคหนูจัดการยังไง ก็เหมือนที่แจ้งไปว่าหนูรับเงินหน้าสื่อทุกเจ้า ถ้าสงสัยเจ้าไหนถามมาได้เลย แต่ไม่ต้องห่วง เพราะคนที่โกงเงินบริจาค ชีวิตจะไม่มีทางเจริญ และหนูไม่จำเป็นต้องเอาเงินตรงนี้มาใช้จ่ายส่วนตัว เพราะบ้านเราไม่ได้ขัดสนขนาดนั้น แล้วถ้าเงินบริจาคไม่พอ หนูก็ยืนยันได้ว่ายิวเจนสามารถออกให้ก่อนได้เลย"
"แล้วก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ขอบคุณทุกฝ่ายทั้งที่เอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อ ไม่มีเจตนาที่จะมองข้ามการช่วยเหลือ ถ้าไม่มีทุกคน วันนี้คงไม่สามารถช่วยเหลือได้ไวได้เยอะขนาดนี้ ทุกคนมีความสำคัญ มีความหมายกับการช่วยครั้งนี้มาก ขอบคุณทุกท่านจากหัวใจจริงๆ ถ้ามีอะไรที่หนูช่วยได้ สามารถโทร.หาหนูได้เลย อะไรที่หนูตอบแทนได้ ช่วยเหลือสังคมได้หนูยินดีตอบแทนทุกคนค่ะ”
บอก “นานา ไรบีนา” มาได้เลย เพราะต้องการแค่กำลังคน หลังเจ้าตัวบอกอยากมาช่วยหน้างาน แต่ไม่มีทุนทรัพย์
“พี่นานามาได้เลยค่ะ เพราะพื้นที่ตรงนี้คือใครก็แล้วแต่ที่มาด้วยใจ ทุนทรัพย์เรามีพร้อมอยู่แล้ว เราต้องการแค่กำลังคน เพราะคืนนี้หนูว่าดึกแน่นอน พี่นานามาได้เลยค่ะ เดี๋ยวหนูทักไปก็ได้ เผื่อพี่ๆ ไม่รู้จะติดต่อยังไง”
ยันปักตะกร้าขายของช่วยน้ำท่วม มีแต่คนได้ประโยชน์ แฟร์ๆ กันทุกฝ่าย
“ที่ผ่านมาเทศกาลเจนนี่มันคือโมเดลธุรกิจ ที่รายได้เข้าครอบครัวเรา แต่ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนเป็นช่วยน้ำท่วม ซึ่งหนูมองว่าอะไรที่ทำแล้วดี มันควรต้องทำ แล้วเรามีความสามารถในการปักตะกร้า มันก็แฟร์ๆ ทุกฝ่าย แบรนด์ได้ขายของ เราช่วยโปรโมต ชาวบ้านหาดใหญ่ได้มีของกินของใช้ มันแฟร์มากๆ หนูไม่กังวลเลย พี่ก้อง ห้วยไร่ โทร.หาหนูเกือบทุกวัน บอกทำไปเลยน้อง อย่าไปสนใจดรามา หนูเลยมองข้ามแล้ว หนูโฟกัสแต่คนที่หาดใหญ่ หนูไม่เสียกำลังใจค่ะ แต่ที่เห็นหนูนอยด์ๆ คือหนูเสียใจเรื่องเคสดำ”
การช่วยคนครั้งนี้ ทำให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
“รู้ว่าทำไมเรามีแรงเยอะขนาดนี้ (หัวเราะ) ทำไมเราไม่นอนเลย จริงๆ เราก็เป็นคนจิตใจดีแหละ ที่ผ่านมามันก็มีหลายบทเรียนที่ทำให้เราโตขึ้นในทุกด้าน หนูไม่ได้บอกว่าหนูเก่งที่สุด หนูพร้อมเรียนรู้ทุกสถานการณ์ เป้าหมายตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ ให้ช่วยคนได้ไวที่สุดแค่นั้นเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจะเอาเงินมาฝากเป็นล้าน ถ้าเขาไม่เชื่อใจเรา เพราะฉะนั้นหนูก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านเมืองค่ะ”
อัปเดต “เทศกาลเจนนี่” เดือนมกราคม อาจจะต้องเลื่อนไปก่อน
“ตอนนี้หนูเหนื่อยมาก หนูคิดว่าน่าจะต้องเลื่อนไปก่อน หรือไม่ก็ขอคืนเงินพี่ๆ ไปก่อน ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน เพราะสภาพจิตใจตอนนี้ ถ้าจัดมกราคม มันเพิ่งเกิดการสูญเสียที่หาดใหญ่ แล้วเราไปจัดงานบันเทิง มองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ แล้วลูกสาวปิดเทอม ก็อยากอยู่ใต้มากกว่า”