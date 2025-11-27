“ข้าวโพด” โต้ไม่ได้เป็นไฮโซ มีหนี้สิน ทำงานเป็นกุลี

“ข้าวโพด สมิทธินันท์” โต้ไม่ได้เป็นไฮโซใช้ชีวิตหรูหรา บอกชีวิตจริงสู้ชีวิตทำงานหาเงินเป็นกุลี และมีหนี้สินเหมือนกัน
ทำเอา CEO สาวนอกวงการเพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า “ข้าวโพด สมิทธินันท์” อยากจะออกมาเคลียร์ หลังจากที่มีข่าวเพื่อน น. เบี้ยวเงินเพื่อนๆ รวมกันร่วม400 ล้าน โดยในข่าวมีชื่อของข้าวโพดปรากฎ พร้อมบอกว่าเป็นไฮโซ ข้าวโพดจึงขอชี้แจงและเคลียร์ชัดว่าชีวิตของข้าวโพดที่ดูหรูหรา แต่ในชีวิตจริงทำงานอย่างกับกุลี แถมมีหนี้สินเหมือนกัน
“ข้าวโพดไม่ใช่ไฮโซนะคะ เป็นกุลี(คนรับจ้างทำงานหนัก) ทำงานหนักมากมาตั้งแต่เด็ก ทั้งเด็กเสิร์ฟ เด็กปั้ม เพื่อสะสมประสบการณ์และเงินทอง ตั้งแต่อายุ 15 ข้าวโพดเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่อเมริกา ส่งเสียตัวเองเรียนนะคะ เผอิญเป็นคนที่เขียมและเป็นนักธุรกิจ เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาตั้งแต่อายุ 15 ตอนนี้อายุ 44 ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตทำธุรกิจมาเยอะมากๆ ทำผิดทำถูกมาแล้วหลายกิจการ ทำมาหมดแล้วทุกอย่างยิ่งกว่ากุลีอีกนะคะบอกเลยว่าข้างโพดทำมาหมดแล้ว ข้าวโพดไม่เคยเป็นไฮโซ พ่อแม่เป็นแค่ข้าราชการ c8 นะ บอกเลยว่าภูมิใจในตัวเองมากนะที่ทำมาหากินมาได้จนถึงทุกวันนี้ มีหนี้มีสินเหมือนคนอื่นค่ะ ทั้งหนี้บัตรเครดิต หนี้รถ หนี้ค่าเทอมลูก เป็นคนหนี้เยอะเหมือนกันค่ะ”