สถาบันพระปกเกล้าฯ ส่งภาพยนตร์สั้นน้ำดี เรื่อง “คนขายชาติ“ สะท้อนสังคม คนไทยหลอกกันเอง ขายศักดิ์ศรีขายชาติเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง!

ยังคงเดินหน้าปลุกกระแสเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์น้ำดี ออกมาตีแผ่สังคมไม่หยุดยั้ง สำหรับสถาบันพระปกเกล้าฯ โดยล่าสุดได้มอบหมายให้ ผู้กำกับมากฝีมือการันตีรางวัลมาแล้วมากมาย อย่าง วีระศักดิ์ แสงดี ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นอีกหนึ่งเรื่องกับเรื่อง “คนขายชาติ” เรื่องราวของ คนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยแล้วต้องการก้าวไปสู่ความร่ำรวยและอำนาจ จนยอมขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกมาซึ่งผลประโยชน์
“เป็นหนังที่อยากทำ สงสารคนไทยที่โดนหลอก มันทุกข์ทรมาน บางคนทั้งชีวิตและครอบครัวพัง บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย ก็เลยขอท่านเลขาธิการพระปกเกล้ากับคณะกรรมการทำครับ ซึ่งทุกท่านก็เข้าใจว่า มันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและของโลกไปแล้ว และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
“สำหรับการทำงานครั้งนี้ก็ค่อนข้างยากครับ เพราะรายละเอียดมันเยอะ ต้องเอาชนะกับการพาคนดูไปให้ถึงความจริง ความโหดร้ายที่มีความโลภนำทางไปกับเบื้องหลังอาชญากรรมของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ที่เราก็เข้าไม่ถึงข้อมูลทั้งหมด ต้องรีเสิร์ชและรีเสิร์ช นี่เลยเป็นบทที่ยอดเยี่ยมสำหรับผม ส่วนในเรื่องการกำกับ ก็อย่างที่เห็นในหนังล่ะครับ ไปให้สุดกับงบประมาณที่มี ทะลุด้วย เพื่อคนไทยด้วยกันครับ” วีระศักดิ์ แสงดี กล่าวปิดท้าย
“คนขายชาติ” ไม่ได้เป็นแค่นักการเมืองในข่าว แต่อาจเป็นใครก็ได้…ที่ยอมขายศักดิ์ศรีของตัวเอง เพื่อแลกมาซึ่งผลประโยชน์จนบ่อนทำลายคนในชาติ นำแสดงโดย เบนซ์ พิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา นักแสดงจากช่อง 8 รับบท “ภาค” , โกฮัง ณัฐวรรธ สุ่มพลอย พระเอกหนุ่มจากเรื่อง “ไอ้ไข่” รับบท “ชัย” และ พิมพ์ ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ นักแสดงสาวจากเรื่องสืบสันดาน ทางเนตฟลิกซ์ รับบท “มินนี่”
ติดตามชม ภาพยนตร์สั้น “คนขายชาติ” ได้ทางช่อง youtube และ Facebook Fanpage พิมพ์ “wonderland films Thailand”