xs
xsm
sm
md
lg

“เปิ้ล นาคร" ขอรับบริจาคผ้าห่อศพ "วิน วิลเลี่ยม" เศร้าไม่อยากจัดให้แต่ต้องทำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ร่วมด้วยช่วยกัน แต่ใครมีกำลังในทิศทางไหน ก็ต่างช่วยกันเพื่อให้ “หาดใหญ่ต้องรอด” จากวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ 300 ปี ตามที่ทุกคนได้เห็นตามช่องทางต่างๆ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา

ล่าสุด "วิน วิลเลี่ยม" อินฟลูเอนเซอร์และติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดัง ที่แม้ไม่ใช่คนไทย แต่ก็ช่วยสุดใจ โดย เจ้าตัวได้เผยว่าได้เห็นคลิปที่ เปิ้ล นาคร ร้องไห้ ตอนลงพื้นที่หาดใหญ่ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ติดต่อไปที่พี่เปิ้ล ในขณะนั้นอีกฝ่ายยังไม่ได้ตอบรับ ต่อมาเจ้าตัวก็ได้โอนไป 1 ล้านบาท ไปยังบัญชีของ “แม่จูน” กษมา ศิลาชัย

จากนั้นก็ได้คุยกับ “เปิ้ล-แม่จูน” โดยเจ้าตัวยังเผยอีกว่า ตอนนี้ได้จัดเตรียมทั้งอาหาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำขวด ผ้าห่ม ที่นอน รวมไปถึงอาหารหมา แต่สิ่งนึงที่ทางด้านพี่เปิ้ลขอมานั้น ทำให้เจ้าตัวลำบากใจ แต่ก็ต้องจัดหาตามคำขอ นั่นก็คือ “ผ้าดิบ” หรือ “ผ้าห่อศพ” นั่นเอง เจ้าตัวยังบอกว่าแม้ไม่อยากจะบริจาคสิ่งนี้เลย แต่ก็ต้องจัดหาไปตามคำขอ โดยสิ่งของทั้งหมดตอนนี้กำลังเดินทางสู่พื้นที่ประสบภัยทางภาคใต้แล้ว











“เปิ้ล นาคร" ขอรับบริจาคผ้าห่อศพ "วิน วิลเลี่ยม" เศร้าไม่อยากจัดให้แต่ต้องทำ
“เปิ้ล นาคร" ขอรับบริจาคผ้าห่อศพ "วิน วิลเลี่ยม" เศร้าไม่อยากจัดให้แต่ต้องทำ
“เปิ้ล นาคร" ขอรับบริจาคผ้าห่อศพ "วิน วิลเลี่ยม" เศร้าไม่อยากจัดให้แต่ต้องทำ
“เปิ้ล นาคร" ขอรับบริจาคผ้าห่อศพ "วิน วิลเลี่ยม" เศร้าไม่อยากจัดให้แต่ต้องทำ
“เปิ้ล นาคร" ขอรับบริจาคผ้าห่อศพ "วิน วิลเลี่ยม" เศร้าไม่อยากจัดให้แต่ต้องทำ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น