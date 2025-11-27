“เอ ศุภชัย” เปิดรับบริจาคของช่วยน้ำท่วม เผย “อั้ม พัชราภา” สมทบช่วยทั้งคนทั้งสัตว์

“เอ ศุภชัย” เปิดรับบริจาคของช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ประสานกับเพื่อนที่หาดใหญ่ ยังขาดของจำเป็นทุกอย่าง เผย “อั้ม พัชราภา” ช่วยสมทบมา 1 คันรถ มีหมดทั้งของคนและสัตว์เลี้ยง แนะอยากให้มีคนช่วยจัดการเรื่องของบริจาค คนอยากช่วยมีเยอะ แต่ไม่รู้ต้องไปติดต่อตรงไหน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละ และขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคน
เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่เปิดบ้านเป็นจุดรับของบริจาคเพื่อไปช่วยสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ สำหรับ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” โดยงานนี้เจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อ ว่าได้ควักทุนส่วนตัวร่วมกับ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ซื้อของใช้จำเป็นทุกอย่าง พร้อมเช่ารถขนส่งมาเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 คัน แต่จากจำนวนสิ่งของที่มีคนนำมาช่วยสมทบเพิ่มตอนนี้ ก็คาดว่าอาจจะต้องเพิ่มเป็น 4 คันแทน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ปิดรับของบริจาค หากใครสนใจมาร่วมด้วยช่วยกัน ก็ยังเปิดรับถึงเวลา 20.30 น. ของวันนี้ (27 พ.ย.) โดยปักหมุดมาได้ที่ ครัวบ้านพี่เอ
“เริ่มต้นมาจากที่เราเป็นคนใต้ แล้วก็ไปมาหาสู่หาดใหญ่อยู่แล้ว แล้วเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ก็เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อคุณหมอตั๊ก เขาก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักหน่วงจริงๆ ซึ่งปกติเขาจะไม่ค่อยพูดคำนี้ เราก็เข้าไปดูในโซเชียล เห็นน้ำมาเยอะมาก เราก็เลยเอาเงินก้อนหนึ่งของตัวเองไปซื้อของมาก่อน เหมารถไป แล้วถ้าคนไหนอยากช่วยด้วย ก็เอามาฝากกันได้ วันนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะ ทุกคนเอามาฝากกัน แล้วตอน 20.30 น. เราจะขึ้นของ แล้วพรุ่งนี้ตอนเช้า รถก็จะออกไปที่จุดพักพิง ตรงศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
"ที่หมอตั๊กบอกมาคืออยากให้รวมเป็นจุดเดียวกัน ไม่อยากให้กระจายไปตรงโน่นทีตรงนี้ที เพราะมันสื่อสารไม่ลงตัว อยากให้สื่อสารกันที่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วออกมาทีเดียวให้ลงตัวมากที่สุด จริงๆ ตอนนี้คนไปช่วยเยอะมาก แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปช่วยอะไรยังไง คือไม่สามารถตอบได้ ว่าคนนี้ต้องไปตรงนี้ๆ ทุกคนหวังดีกันหมด แต่แค่ไม่มีคนที่สามารถประสานงานได้ เลยอยากให้จุดที่พี่เอบอกเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ แล้วจะให้ผู้ใหญ่ทางพื้นที่เป็นคนบอกอีกที ว่าเอาจะไปกระจายต่อยังไง"
"ถ้าทุกคนไปตั้งกันโดยที่ไม่มีใครมารู้ ว่าก่อตั้งมาจากองค์กรไหน เดี๋ยวมันจะมั่ววุ่นวายกันไปหมด อยากให้ทุกคนทำงานในทีมเดียวกัน เพราะทุกคนหวังดีและอยากช่วยเหลือเหมือนกัน อยากให้มีคนประสานงาน ซึ่งก็เข้าใจว่าบางทีเขาไม่มีเบอร์โทร ไม่ได้รู้จักคนในพื้นพี่ ไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่ถ้าเรามีผู้รู้ไปติดต่อผู้ใหญ่หรือภาครัฐได้จะดีมาก”
เช่ารถเพื่อขนของแล้ว 2 คัน แค่คาดว่าต้องเพิ่มเป็น 4 คัน
“ตอนแรกจะเช่า 2 คัน คนละคันกับพี่อั้ม แต่ตอนนี้ดูแล้ว 2 คันน่าจะไม่พอ น่าจะเป็น 3-4 คันค่ะ หลัง 20.30 น. ก็จะปิดล็อกทุกอย่างแล้ว ใครที่อยากมาช่วยสมทบ ก็เสิร์จคำว่า ครัวบ้านเอ ได้เลยค่ะ ตอนแรกคุณกับเพื่อน เขาบอกว่าต้องการแค่เสื้อผ้า แต่ตอนนี้เวลาน้ำแห้ง คนก็เริ่มออกมาอยู่จุดพักพิงเยอะขึ้น เพราะฉะนั้นทุกอย่างจำเป็นหมดเลย นี่ก็มีผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน พี่อั้มซื้อมาเยอะเลย แม้กระทั่งกรงน้องหมา กระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัยต่างๆ เยอะแยะไปหมด มาครบทุกอย่าง แล้วหลังจากทุกอย่างคลี่คลาย มันก็ต้องซัปพอร์ตอีกค่ะ เพราะกว่าจะกู้สถานการณ์ให้กลับมาเหมือนเดิมได้ ก็คงต้องใช้เวลา”
“อั้ม พัชราภา” เอาของมาบริจาค 1 คันรถ มีกรงสำหรับอพยพสัตว์เลี้ยงด้วย หลังสะเทือนใจเห็นคลิปน้องหมาต้องติดอยู่ในบ้าน
“พี่อั้มเอาของมา 1 คันรถใหญ่เลยค่ะ มีหลายอย่างมาก มีเสื้อดำด้วย เพราะอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ ทุกอย่างแกละเอียดมาก แล้วน้องๆ แต่ละคนที่เอาของมาให้ ทุกคนก็จะแพ็กแยกหมวดหมู่มาว่าอันนี้คืออะไร จะได้สะดวกในการเอาไปใช้ ลงปุ๊บจะได้แจกถูก ว่าใครต้องการอะไร พี่อั้มแกก็เป็นห่วงตลอด โทร.คุยตลอดเลย ว่าพี่เออันนี้ต้องจัดแบบนี้ๆ นะ แล้วพี่อั้มเป็นคนที่เอ็นดูน้องหมามาก นั่งคุยกันถึงคลิปที่คุณลุงเลี้ยงน้องไว้ แล้วต้องเอาตัวรอดก่อน ต้องทิ้งน้องหมาไว้ที่บ้าน คือเห็นคลิปนี้แล้วน้ำตาไหลเลย พี่อั้มก็บอกว่าสะเทือนใจ บางเคสก็เห็นหมาโดนขังอยู่ในบ้าน เจ้าของไม่รู้อยู่ไหน ซึ่งอันนี้พี่เอก็เข้าใจสำหรับทุกอย่างเลยค่ะ”
ปิดรับบริจาคสิ่งของวันนี้ตอนสองทุ่มครึ่ง แต่ไปตั้งโรงครัวรอที่หาดใหญ่แล้ว
“ของบริจาคจะปิดวันนี้ตอน 20.30 น. แต่ว่าได้ส่งทีมครัวไปแล้ว เช่น เจ๊แมน เตี๋ยวกะเทย ก็ไปรออยู่ที่หาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว แล้วพอดีเราเก็นคนพื้นที่อยู่แล้ว เราก็เกณฑ์คนแถวนั้นมา แล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาทำที่นั่นเลย เพราะตอนนี้ถ้าเราทำไป แต่ไม่รู้จะแจกตรงไหน อาหารมันก็จะเสีย เพราะฉะนั้นอาหารที่ดีที่สุด พี่เอว่าต้องเป็นอาหารที่เสียยาก และเก็บไว้ได้หลายวันหน่อย”
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละ และขอให้ทุกคนปลอดภัย เชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอ
“ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และพี่น้องทุกคนเลย ที่ลงไปช่วยเสียสละเวลา ถือว่าจิตใจคุณเยี่ยมยอดมากเลย ขอบคุณมากๆ เลย แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ เราเคยเป็นผู้ประสบภัยมาก่อน น้ำท่วมรอบบ้าน ข้าวก็ไม่มี เราก็เครียด เวลาเครียดมันก็นำพามาสู่ความโมโหบ้างอะไรบ้าง ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบากันนะคะ เข้าใจซึ่งกันและกัน ส่วนเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจ แล้วก็ซัปพอร์ตนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัย ฟ้าหลังฝนมันจะดีเสมอ ขอให้ทุกคนรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้ได้ บางทีห่วงบ้าน แต่บ้านเราหาใหม่ได้ ชีวิตเราหาใหม่ไม่ได้นะคะ ก็อยากให้ทุกคนรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้เพื่อคนข้างหลังด้วย”