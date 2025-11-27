พลพล - เปาวลี แท็กทีมจิตอาสา ส่งต่อรอยยิ้มถึงชุมชน "โครงการ ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน"

สองศิลปินเสียงนุ่มจากจีเอ็มเอ็ม มิวสิค "พลพล และ เปาวลี" ขอพักไมค์ชั่วคราว แล้วหยิบหัวใจอาสา ขึ้นมาทำความดี ด้วยการร่วมกิจกรรมจิตอาสา ส่งต่อรอยยิ้มและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสา คณะทำงานและผู้เข้ารับบริการด้านทันตกรรม ในโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี ร่วมมือขับเคลื่อนโดรงการฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แม้ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม ทันท่วงที อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สอดคล้องกับการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบริการสุขภาพ หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนับแต่ปี 2565 โครงการฯ ได้ดำเนินการออกหน่วย รวมจำนวน 57 ครั้ง ครบทุกภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ 32 จังหวัด มีส่วนช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงการผ่าตัดรักษาโรคตา บริการทันตกรรม และตรวจรักษาโรคผิวหนัง เป็นจำนวนรวม 27,415 ราย
สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ให้บริการต้านทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันดุด และให้ทันตสุขศึกษา แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง จำนวน 303 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งความพิเศษของวันนี้มี พลพล และ เปาวลี ลงพื้นที่ช่วยดูแลผู้เข้ารับบริการอย่างใกล้ชิด ทั้งรับลงทะเบียน วัดความดัน อำนวยความสะดวกจนถึงมือแพทย์ และร่วมมอบของที่ระลึกชุดดูแลฟัน พร้อมส่งต่อรอยยิ้มตลอดงาน ทำให้บรรยากาศสดใส เพราะมีทั้งเสียงหัวเราะและความเป็นกันเองที่ช่วยเติมพลังใจให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
พลพล เปิดเผยว่า "วันนี้พวกเราได้มาร่วมเป็นศิลปินจิตอาสา ช่วยตั้งแต่รับคิว ลงทะเบียน วัดความดัน ไปจนถึงมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่มารับการรักษา รู้สึกเหมือนได้เป็นผู้ให้จริงๆ บรรยากาศก็ดีมาก ซึ่งพวกเราก็รู้สึกดีใจที่ใด้เห็นประชาชนทุกคนที่เข้ามารับการรักษามีความสุข และได้รับสิ่งดีๆ กลับไปครับ"
เปาวลี เปิดเผยว่า "โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ดี ซึ่งดำเนินการทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีแค่ทำฟัน แต่ยังรวมไปถึงบริการด้านจักษุด้วย ในวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่มารับการรักษาแล้วรู้สึกปลื้มมาก ที่สำคัญทุกคนได้รักษากับแพทย์เฉพาะทางที่เก่งและใจดี ทำให้เรารู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในของโครงการฯ นี้ค่ะ"
ทั้งนี้ โครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" มุ่งมั่นรวมพลังแพทย์อาสา พร้อมหน่วยงานภาคี เพื่อมอบความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง "สานพลัง สร้างสุขราษฎร"