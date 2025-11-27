xs
"มะเหมี่ยว พรชดา" คบแฟน 8​ เดือน แต่งเลย มั่นใจคือคนที่ใช่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"มะเหมี่ยว พรชดา" เผยโมเมนต์ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานใต้ทะเล คบ 8 เดือน​ มั่นใจคือคนที่ใช่ พาไปเจอครอบครั้งแรกทึกคนไฟเขียวเลย แพลนแต่งกลางปีหน้า และถ้าเคลียร์งานลงตัวก็พร้อมมีทายาทเลย

เพิ่งมีโมเมนต์หวานที่นางเอกสาวแห่งช่อง 7HD​ "มะเหมี่ยว พรชดา วราพชระ" ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใต้ทะเลไปไม่นาน ล่าสุดเจ้าตัวก็มาเล่าให้ฟังว่า แฟนหนุ่มเพิ่งไปหัดเรียนดำน้ำได้ไม่นาน ไม่คิดว่าจะทำอะไรแบบนี้ได้ ถึงเพิ่งคบได้ 8 เดือน​ แต่มองอนาคตเหมือนกัน เลยตัดสินใจไม่ยาก

“เป็นจังหวะที่เราไปดำน้ำพอดี แล้วก็เป็นเรือที่เรารู้จักอยู่แล้ว คนบนเรือเป็นคนที่เรารู้จัก เขาเตี้ยมกันเราก็ไม่รู้เรื่อง มีเจ้าของเรือรู้ ตากล้องรู้ เรากับเขาไปตัวเปล่าไม่มีอะไรเลย แล้วเขาก็ทำสำเร็จ จริงๆ เขาเพิ่งเรียนดำน้ำด้วย มันยากนะสำหรับคนๆ นึงที่เพิ่งเรียน แล้วก็มาทำอะไรแบบนี้ ตอนแรกคิดว่าไม่ร้องไห้หรอก เพราะเป็นคนบ่อน้ำตาแข็งมาก​ แต่ก็ไม่รอด (หัวเราะ) ก็เซย์เยสค่ะ ยื่นนิ้วก่อนที่เขาจะสวมอีก"

"คบกัน 8 เดือน นับตอนนี้ยังทำความรู้จักกันไม่ถึงปี​ ที่รู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่​ เพราะพออยู่ด้วยกันไปจริตค่อนข้างตรงกัน ถ้ามีความรักเราจะเป็นคนที่จริงจังมาก คิดไปถึงเรื่องแต่ง​ จริงๆ​ เป็นคนค่อนข้างปิดกั้น ตอนแรกเขาเข้ามาเราก็ไม่คุย แต่พอมีโอกาสคุยแล้วเขาเข้ามาดี และอยากจะสร้างครอบครัวแล้วเหมือนกัน ถ้าเราไม่โอเคก็คือเซย์โนไปเลย แต่ถ้าโอเคก็มาเรียนรู้กัน ไปถึงเป้าหมายอยากแต่งงานด้วยกัน"

"เราคุยกันตลอดถึงเรื่องแต่งงาน​ เพราะเรารู้สึกว่าถ้าคบเล่นๆ แล้วไม่มีจุดหมายมันเสียเวลา เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวมีความสุขอยู่แล้ว ถ้าเข้ามาแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ต้องเข้ามา​ หนูไม่ได้เป็นช้างเท้าหน้าหรอกค่ะ ก็เดินคู่กัน​ ไปด้วยกันค่ะ เขาเข้ามาชัดเจนว่าพี่อยากมีลูก​ มีอนาคตนะ พี่เขารู้สึกว่าเขาเสี่ยงด้วย เพราะว่าเราเด็กกว่า 10 ปี เด็กอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้หรือเปล่า แต่พอเราชัดเจนว่าเป้าหมายเราไปในเวย์เดียวกัน ก็ไปต่อกันได้“

บอกไปทานข้าวกับพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแค่ครั้งแรก ก็ได้รับไฟเขียวเลย
”พอพี่เขามากินข้าวกับที่บ้านเราวันแรก พ่อแม่บอกว่าคนนี้แต่งได้เลยนะ (หัวเราะ) เจอกันครั้งแรกทั้งสองครอบครัวก็บอกว่าผ่าน​  เพื่อนๆ ก็บอกคนนี้แหละ ที่ผ่านมาเจออะไรก็ไม่รู้​ คือเป็นฟีลเด็กๆ ยังไม่เจอคนที่ทำให้เติบโตได้ถึงทุกวันนี้มากกว่า พี่เขาทำธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าลูกไม้ แล้วก็มีทำร้านอาหารยิบย่อยค่ะ ก็มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกัน เพราะ​จริงๆ​ เราเป็นคนไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วนอกจากดำน้ำ ก็มีวันนึงเพื่อนทักไอจีมาว่ามีคนอยากรู้จัก เขาก็ถามว่าเราโสดไหม เราก็บอกว่าโสดนะ​ ก็ลองมาคุยดูสิ หลังจากนั้นก็คุยกันมาถึงทุกวันนี้ จนขอแต่ง คือเพื่อนก็สกรีนมาให้​ก่อนแล้ว​ เพื่อนบอกเขาเป็นคนดีนะ รู้สึกว่าถ้าผ่านการแนะนำจากเพื่อน แล้วเพื่อนคอนเฟิร์มเราโอเค ดีกว่าเราไปเจอใครก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะมีใครการันตีได้ไหมว่านิสัยดีหรือไม่ดี”

"แพลนงานแต่งไว้แล้วค่ะ คิดว่าไม่เกินกลางปีหน้า แต่งงานแล้วก็คงดูท่าทีของงานนิดนึง ถ้างานค่อนข้างอำนวยก็จะแพลนมีลูกไปเลย แต่ยังไม่ได้คิดว่าจะมีกี่คนเลยค่ะ ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เลย จริงๆ​ เราก็ชอบเด็กผู้หญิงนะ แต่เด็กผู้ชายเราก็ชอบเหมือนกัน สุดท้ายถ้าเป็นลูกเรายังไงเราก็ชอบ”












