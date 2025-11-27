“พชร์ อานนท์” เปิดหมด “เจ๊แต๋ว 10 ภาค” จตุรงค์ด่าไม่ยั้ง จนบล็อกเบอร์!

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาไปบุกบ้านคนทำหนังตัวพ่อของวงการบันเทิงไทย “พชร์ อานนท์” ผู้กำกับขวัญใจมหาชน ที่อยู่ในข่าวได้ทุกวัน และยังถูกยกให้เป็น “ผกก. ที่คนด่ามากที่สุด” แต่เจ้าตัวขอเคลียร์ทุกดราม่าแบบตรงไปตรงมา ฮาแบบไม่มีกั๊ก!
เปิดฉากด้วย “ลุงรงค์” ตำนาน “เจ๊แต๋ว” 10 ภาค ที่มาช่วยไล่ผี! พร้อมเปิดใจถึงความรัก–ความผูกพันกับพจน์ อานนท์ แบบลึกสุดใจ รักมากจนเคยต้อง “บล็อกเบอร์” เพราะโอนเงินค่าตัวช้า!! 😂 เคสนี้ “พี่พชร์“ ต้องขอเครียร์!!
“พี่พชร์” ยังเปิดเบื้องหลังแบบจัดหนัก! ทำไมถึงมี “ผกก. หน้าใหม่ทุกซีซั่น” และทำไม “หมอปลา” ถึงยอมเป็น “แมวน้อยประจำกอง” ขับรถมาไกลจากเพชรบุรี มารอกองตั้งแต่เช้า ยันเลิกกองห้าทุ่ม แบบไม่มีบ่น! แถมไม่ได้เข้าฉาก!! อันนี้สุดจะเจ็บจี๊ดใจหมอปลา…
ไม่หมดแค่นั้น… รายการยังพาบุก คลังเสื้อผ้าแบรนด์เนมมูลค่าหลายสิบล้าน ของ “พี่พชร์“ ที่สะสมมาตลอดชีวิต ที่ตอนนี้ทำพินัยกรรมไว้แล้ว แต่ใครคือผู้รับมรดก? พร้อมคำตอบชัด ๆ ว่า “เคยสาดพะโล้ใส่แม่ครัวจริงหรือไม่?” หลังมีข่าวลือว่าโมโหเพราะทำอาหารซ้ำเมนูเดิม
ปิดท้ายด้วยเรื่องฮาแต่จริงหรือมุก? กับที่มาของการ “ย้ายบ้านมาอยู่หลังศาล” เพราะเหตุผลสั้น ๆ ว่า… “เวลาไปขึ้นศาลมันง่ายไง!” งานนี้จริงหรือแค่คอนเทนต์ ต้องรอฟังจากปาก “พี่พชร์” เอง!
พบความสนุกสุดปั่นแบบจัดเต็ม ที่มีทั้งผี ทั้งพะโล้ ทั้งดราม่า ทั้งแบรนด์เนม และความจริงที่ทุกคนอยากรู้ ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33