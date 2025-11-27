xs
“พชร์ อานนท์” เปิดหมด “เจ๊แต๋ว 10 ภาค” จตุรงค์ด่าไม่ยั้ง จนบล็อกเบอร์!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาไปบุกบ้านคนทำหนังตัวพ่อของวงการบันเทิงไทย “พชร์ อานนท์” ผู้กำกับขวัญใจมหาชน ที่อยู่ในข่าวได้ทุกวัน และยังถูกยกให้เป็น “ผกก. ที่คนด่ามากที่สุด” แต่เจ้าตัวขอเคลียร์ทุกดราม่าแบบตรงไปตรงมา ฮาแบบไม่มีกั๊ก!

เปิดฉากด้วย “ลุงรงค์” ตำนาน “เจ๊แต๋ว” 10 ภาค ที่มาช่วยไล่ผี! พร้อมเปิดใจถึงความรัก–ความผูกพันกับพจน์ อานนท์ แบบลึกสุดใจ รักมากจนเคยต้อง “บล็อกเบอร์” เพราะโอนเงินค่าตัวช้า!! 😂 เคสนี้ “พี่พชร์“ ต้องขอเครียร์!!

“พี่พชร์” ยังเปิดเบื้องหลังแบบจัดหนัก! ทำไมถึงมี “ผกก. หน้าใหม่ทุกซีซั่น” และทำไม “หมอปลา” ถึงยอมเป็น “แมวน้อยประจำกอง” ขับรถมาไกลจากเพชรบุรี มารอกองตั้งแต่เช้า ยันเลิกกองห้าทุ่ม แบบไม่มีบ่น! แถมไม่ได้เข้าฉาก!! อันนี้สุดจะเจ็บจี๊ดใจหมอปลา…

ไม่หมดแค่นั้น… รายการยังพาบุก คลังเสื้อผ้าแบรนด์เนมมูลค่าหลายสิบล้าน ของ “พี่พชร์“ ที่สะสมมาตลอดชีวิต ที่ตอนนี้ทำพินัยกรรมไว้แล้ว แต่ใครคือผู้รับมรดก? พร้อมคำตอบชัด ๆ ว่า “เคยสาดพะโล้ใส่แม่ครัวจริงหรือไม่?” หลังมีข่าวลือว่าโมโหเพราะทำอาหารซ้ำเมนูเดิม

ปิดท้ายด้วยเรื่องฮาแต่จริงหรือมุก? กับที่มาของการ “ย้ายบ้านมาอยู่หลังศาล” เพราะเหตุผลสั้น ๆ ว่า… “เวลาไปขึ้นศาลมันง่ายไง!” งานนี้จริงหรือแค่คอนเทนต์ ต้องรอฟังจากปาก “พี่พชร์” เอง!

พบความสนุกสุดปั่นแบบจัดเต็ม ที่มีทั้งผี ทั้งพะโล้ ทั้งดราม่า ทั้งแบรนด์เนม และความจริงที่ทุกคนอยากรู้ ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33





