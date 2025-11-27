“ก้านตอง ทุ่งเงิน” รำแก้บนถวายศาลหน้าตึก “แกรมมี่” หลังยอดวิว 3 เพลงดัง ทะลุ 500 ล้านวิว!

ฮิตแรงฉุดไม่อยู่! ก้านตอง ทุ่งเงิน ศิลปินจาก GMM MUSIC ที่ตอนนี้กลายเป็นไอคอนลูกทุ่งยุคดิจิทัล ทำยอดวิวเพลงดังบนยูทูปรวมกันทะลุ 500 ล้านวิว แบบปังๆ แถมยังครองใจผู้ฟัง GEN Z อย่างต่อเนื่องด้วยผลงานทั้ง 3 เพลง ได้แก่ เพลง จื่อบ่ 226 ล้านวิว, เพลง กุหลาบ 269 ล้านวิว และ เพลง แก้บน 51 ล้านวิว (ยอด ณ วันที่ 24 พ.ย. 68)
ความปังยังไม่หยุด! เพราะล่าสุดเพลง “แก้บน” ยังพุ่งติด อันดับ 1 บนชาร์ตวิทยุลูกทุ่งทั้ง 4 คลื่น ได้แก่ ลูกทุ่งรักไทย FM 90.0, ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0, ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 98.5, คนลูกทุ่ง FM 103.0 และยังยืนหนึ่ง อันดับ 1 บน BILLBOARD THAILAND ทั้ง 2 ชาร์ต ทั้ง TOP THAI SONGS และ TOP THAI COUNTRY อีกด้วย!
ด้วยความสำเร็จที่เกินคาดหมาย ก้านตองจึงจัดเต็ม! เดินหน้าจัดพิธีรำแก้บน ถวายศาลหน้าตึกแกรมมี่ ตามที่เคยบนบานเอาไว้ตั้งแต่ช่วงออกเพลง “แก้บน” ใหม่ๆ ว่าหากยอดวิวถึง 100 ล้าน จะรำแก้บนชุดใหญ่ แต่ยอดดันพุ่งทะลุไกลถึง 500 ล้านวิวรวม 3 เพลง งานนี้เลยต้องจัดหนักกว่าเดิม! ไฮไลต์สุดว้าวคือ ก้านตองไปซ้อมรำกับกรมศิลปากรโดยตรง และเตรียมโชว์ รำแก้บนด้วยดนตรีไทย 6 ชิ้น ซึ่งเป็นวงดนตรีไทย จาก คณะเพชรจรัสแสง “บรรเลงสด” ทำนองของทั้ง 3 เพลง ได้แก่ จื่อบ่, กุหลาบ และ แก้บน และยังมีนาฏศิลปินจากกรมศิลปากร มาร่วมรำด้วย
ก้านตอง ทุ่งเงิน เผยว่า “ตอนออกเพลงแก้บนใหม่ๆ เข้ามาตึกแกรมมี่ก็ยกมือบนกับศาลหน้าตึกว่า ถ้าเพลงแก้บนถึง 100 ล้านวิว จะมารำแก้บนถวาย ปรากฏว่าพอรวมยอด 3 เพลงแล้วเกิน 500 ล้านวิว ก็ต้องมาแก้บนจัดชุดใหญ่เลยค่ะ ทั้งเครื่องแก้บน นางรำ และวงดนตรีไทยจากกรมศิลปากร ที่สำคัญคือได้รับเกียรติจาก ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร) มานำพิธีในวันนี้ให้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุน ก้านตอง มาโดยตลอด ขอบคุณพี่เณร ศุภชัย, คุณยศพรรณ ผู้สันติ Director Sale ตัวแทน ผลิตภัณฑ์รสดีซุปก้อน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งก้านตอง เป็น PRESENTER อยู่ , พี่สุ สุทธิพงษ์ พี่ปฐมพงศ์ น้องลูกโด่ง นักแต่งเพลงและทีมทำ MV เพลง จื่อบ่ และเพลง แก้บน ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยค่ะ รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคน แฟนเพลงที่รักทั้ง 3 เพลงนี้ ฝากติดตามผลงานต่อๆ ไปของ ก้านตอง ด้วยนะคะ”
งานนี้ทั้งศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และความปังของยอดวิวรวมกันอย่างลงตัว ติดตามชมผลงานสุดปังทั้ง 3 เพลงของ ก้านตอง ทุ่งเงิน ได้ที่ เพลง แก้บน https://youtu.be/hBK29bbOLS4 เพลง จื่อบ่ https://youtu.be/i8vDcBKzh6o เพลง กุหลาบ https://bfan.link/KULARB และชมภาพบรรยากาศงานย้อนหลังได้ที่นี่ https://www.facebook.com/share/v/1DEFYDksQo/