เตรียมออกหมายจับ! “ดารา” โกงเงินร้อยล้าน แค้นไม่สำนึก

ฟังครั้งแรก! ยังตกใจว่าคดีดัง ที่พิธีกร-ผู้ประกาศคนดังอย่าง “พุทธ อภิวรรณ” ที่เล่าผ่านรายการ phutta talk คู่กับ “ไอซ์ สารวัตร” ว่าตอนนี้มีคดีดังที่ยอดความเสียหายเกิน 100 ล้าน โดยมีผู้เสียหาย อาทิ ดาราที่พูดชื่อมาทุกคนรู้จัก รวมไปถึงมีนักธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อด้วย ซึงล่าสุดผู้เสียหายบางส่วนไม่ยอมความ และกำลังดำเนินการทางกฎหมาย หลักฐานอยู่ที่ตำรวจหมดแล้ว เพราะคดีนี้อาจจะเข้าข่ายคดีแชร์ลูกโซ่ เหตุที่ไม่ยอมความ เพราะอีกฝ่ายไม่มีความจริงใจในการจะชำระเงิน และถ้าโดนหมายจับจริง อาจจะประกันตัวยาก เพราะมูลค่าค่อนข้างสูง แต่ทั้งหมดทั้งมวลเจ้าตัวยืนยันว่าสิ่งที่เล่านั้น ไม่ได้หมายถึงใคร
“คืออย่างนี้มันมีอยู่คดีหนึ่ง ซึ่งเป็นคดีที่ สังคม กำลังจับตามอง และเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหาย หลายร้อยล้าน เล่าแบบนี้ดีกว่า แต่ไม่ต้องโยงนะ ว่าเป็นใคร”
“คดีนี้ ถามว่าผู้เสียหายเค้าเป็นใคร และผู้เสียหาย ถ้าเอ่ยชื่อไป ทุกคนต้องรู้จัก และผู้เสียหายเองไม่ได้มีคนเดียว ซึ่งเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้ และเราจะไม่ขึ้นรูปใดๆ คือเรื่องนี้ ข่าวนี้มันเป็นข่าวใหญ่ มูลค่ามันเกินร้อยล้าน และผู้เสียหาย ส่วนหนึ่งก็เป็นดาราด้วย และคนที่เป็นดาราบางคน ล่าสุดจะไม่ยอมความ และบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง ก็เป็นนักธุรกิจ และก็เป็นผู้เสียหายเช่นกัน แล้วผู้เสียหายเค้าก็มีหลักฐานพร้อม เพราะเขารู้สึกว่าบุคคลนั้นไม่มีความจริงใจในการใช้หนี้ แต่ทั้งหมดนี้ จะไม่เอ่ยว่าใคร”
“แล้วทุกอย่างที่มันเป็นคดี ซึ่งมันเข้าข่ายฉ้อโกง และจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก เกินสามปีขึ้นไป ขอศาลออกหมายจับได้เลย และดูเหมือนกับว่า มีแหล่งข่าว บอกว่าคดีนี้ จะไม่มีการยอมกันอีกแล้ว และถ้าคดีนี้ ถูกรับเป็นคดีความเมื่อไหร่ โทษมันเกินสามปี และถ้าต่างกรรมต่างวาระ อาจจะเป็นหมายจับ และถ้าเป็นหมายจับ คดีนี้น่าสนใจ เพราะถ้ามูลค่ามันเยอะ การประกันตัวมันจะยาก จะได้ประกันตัว หรือไม่ประกันตัว ผมไม่ขอก้าวล่วงศาล แต่เราไม่ได้ยืนยันว่าคดีนี้หมายถึงใคร แต่ยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ยอมความ แต่ที่น่ากังวลคือ น่าสงสารผู้เสียหาย แต่ที่น่าเป็นกังวลกว่า คือคนที่ถูกกล่าวหา จะอธิบายว่าอะไร ถ้าเป็นหมายจับ โอกาสที่จะประกันตัว จะยาก อันนี้มีคนบอกมานะ แต่ขอบอกตรงนี้ว่า พุทธ อภิวรรณ ไม่ได้เอ่ยถึงใคร แค่พูดว่าอาจจะมีคดีใดคดีหนึ่ง อย่างที่บอกว่าหมายจับอยู่ที่ศาล เรามาก้าวล่วงไม่ได้ แต่หลักฐานอยู่ที่ตำรวจแล้วครับ”