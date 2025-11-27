"โต ซิลลี่ฟูล” ยันมุสลิม กินหมูได้ถ้าจำเป็น

เกิดปัญหาดรามาน้ำท่วมกรณีการนำอาหารที่มีหมูไปแจกช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่น้ำท่วม ซึ่งหลายพื้นที่ก็เป็นชาวมุสลิม กลายเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสม ว่าการกินหมูนั้นผิดหลักมุสลิม ฟ
ด้าน “บังโต” หรือ ”วีรชน ศรัทธายิ่ง“ อดีตนักร้องนำวงซิลลี่ ฟูลส์ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เคร่งศาสนา ก็ได้แสดงความคิดเห็นในกรณีว่า มุสลิม กินหมูได้ไหม? ในวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้
“คือตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เป็นมุสลิมก็ช่วยกันเยอะมาก ก็ทำอยู่ อยู่เบื้องหลังอยู่แล้ว แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีจำนวนมากแค่ไหน แต่เท่าที่ทราบก็มีทางจุฬาราชมนตรี เค้าก็ช่วย แล้วก็มีหลายองค์กรที่ผมรู้จัก เค้าก็กำลังช่วยเหลือ”
“ก็คืออย่าไปคิดน้อยใจ อย่าไปคิดอะไรมาก เราต้องพยายามให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน เค้าจะได้ส่งของไปถูก ผมก็คิดว่าทางรัฐก็น่าจะรู้ว่า พี่น้องทางภาคใต้ส่วนใหญ่ เป็นมุสลิม เค้าก็น่าจะเตรียมการตรงนี้ให้ได้”
(ถ้าเราไม่ได้มีอะไรกินจริงๆ เราสามารถทานหมูได้ไหม?) “สามารถทานได้ ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรกินจริงๆ แต่ผมว่าน่าจะมีกิน แล้วก็รู้สึกว่าน้ำน่าจะลดแล้ว ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ ซึ่งผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ แล้ววันนี้งานแถลงข่าวของผม ก็ไม่ค่อยมีกำลังใจ เพราะทางภาคใต้ขาดแคลนอาหาร แล้วมาพูดเรื่องกิน ผมจึงไม่ค่อยรู้สึกเต็มเท่าไหร่ เอาเป็นว่าในฐานะมุสลิม ผมละหมาดให้ทุกคืน ตื่นมาตีสาม ตีสี่ ทุกคืน แล้วสุดท้ายขอให้พระเจ้า อวยพรให้ทุกคนปลอดภัย และก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ใจเย็นๆ นึกถึงรอมฎอนไว้ เราบวชกันอยู่แล้ว เราถือศีลอด เราก็นึกถึงศีลอดไปด้วยเลย ด้านพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิม ก็ใจเย็นๆ อดทน ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี อย่าแพนิค ผมเป็นกำลังใจให้ ผมขอพระเจ้าให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ ขอให้เหตุการณ์นี้มันหมด และขอให้ผ่านไปด้วยดี”