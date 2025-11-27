ศิลปิน-ดารารวมตัวให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้ ขอช่วยเป็นกระบอกเสียงเต็มที่

จนถึงวันนี้ภาวะมหันตภัยน้ำท่วมภาคใต้ยังคงไม่ได้ดีขึ้นมากนัก ถึงแม้ว่าจะมีบางที่น้ำลดแล้ว แต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงวิกฤติหนัก ซึ่งในงานน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เปิดตัว Music Campaign สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ณ ร้าน Chang Canvas โซน Forum ชั้น 1 One Bangkok ก็มีศิลปินดาราหลายคนที่ไปร่วมงาน ได้ร่วมให้กำลังใจทั้งผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเหล่าจิตอาสาที่เข้าไปช่วย ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นแก๊งสามสาว ก้อย อรัชพร โภคินภากร , นัทตี้ นันทนัท ฐกัดกุล , ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล , บอส กมลพิพัฒน์ บุนนาค , วงโปเตโต้ , นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์ รวมถึง แจ็ค แฟนฉัน
นัทตี้ : “คือรู้สึกว่าวันนี้พวกเราโปรดักส์ทีฟมาก คือตอนนี้พวกเราจัดเปิดรับบริจาคเอาของบริจาคใส่รถแล้วก็ขนไปให้”
ก้อย : “คือมีคันนึงไปสตูลแล้ว แล้วก็จะมีอีกสองคันที่มุ่งไปตรงหาดใหญ่ ซึ่งตอนนี้หาดใหญ่ค่อนข้างเข้าไปได้ยากก็เลยกำลังสื่อสารกันอยู่ว่าควรจะไปในทิศทางไหน ถามว่ารู้สึกยังไงก็คือรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้สึกว่าทุกๆ คนเจ็บปวดกันไปหมดแล้ว ก็อยากให้ดีขึ้นโดยเร็ว“
นัทตี้ : ”จริงๆ อยากให้ทุกคนอัพเดทข่าวสารตลอดเวลา เพราะเราตั้งใจจะทำของบริจาคมันมีฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากว่ามีของที่มันคาดไม่ถึงที่เขาต้องการที่มันจำเป็น เช่นพวกน้ำมัน คือตอนนี้เราคิดถึงอาหารเยอะ อาหารไปแล้ว น้ำไปแล้ว แต่น้ำมันที่มันใช้ปั่นไฟหรือพาวเวอร์แบงค์ ก็เลยคิดว่าติดตามข่าวสารกันไว้จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงที“
ก้อย : ”คือครั้งนี้นาย (ณภัทร เสียงสมบุญ) ทำเต็มที่มากๆ แล้วก็รวดเร็วมากๆ เหมือนได้คุยกันว่าเราสามารถช่วยยังไงได้บ้าง เขาก็บอกว่าเขามีรถ แล้วพอทางไทยรัฐได้คุย ก็เลยส่งรถมารวมกับน้ำด้วย ขอบคุณมากๆ ดีใจมาก คือจริงๆ ช่วยกันหลายฝ่ายมาก ที่เราประกาศกันไปไม่ได้มีแค่นี้ หลายคนมาก“
นัทตี้ : ”ถามว่าเราห่วงจุดไหนมากที่สุด คือจริงๆ เราคิดว่าเราห่วงหาดใหญ่ แต่พอสถานการณ์มันบานปลาย คิดว่าหลายๆ จังหวัดที่ความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงก็อยู่ในความกังวล ที่พวกเราพยายามที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้ถึง เพราะเหมือนตอนนี้เหมือนทุกจังหวัดมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ“
ก้อย : ”อยากจะลงพื้นที่ไหม พี่รู้มั้ยว่าพวกหนูคุยกันตลอดว่าอยาก แต่พวกหนูก็คุยกันว่าพวกเราทำอะไรได้ คือไปแล้วต้องไปลำบากเขา เราต้องมั่นใจว่าไปแล้วสร้างประโยคได้จริงๆ เพราะว่าหน้างานมันวุ่นวายอยู่แล้ว ซึ่งถ้าลงจริงๆ มันต้องชัดเจนว่าพวกหนูลงไปทำอะไร ไม่อย่างนั้นอยู่ทางนี้แล้วช่วยทางนี้ให้มากที่สุดดีกว่า”
นัดตี้ : “ก็อยากให้กำลังใจจิตอาสาที่อยู่หน้างานนะคะ (น้ำตาคลอ) คือคนทำงานที่อยู่ตรงนั้นตี้มองว่าเวลาที่เขาไปสัมผัสบรรยากาศที่อยู่ตรงนั้น เขาให้ใจทั้งหมดไป บางทีเขารออยู่ข้างนอกเราเห็นเขาน่าสงสารจังเลย เห็นใจเขาจังเลย แต่ว่าพอเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้น ข้อความจากคนที่เขาประสบจริงๆ อยากจะเอาหัวใจลงไปช่วยแบบ 100% แต่พอไปถึงตรงนั้น เราไม่เป็นเขาเราไม่รู้หรอกว่าหน้าที่ตรงนั้นมันลำบากขนาดไหน”
ก้อย : “ก้อยว่าครั้งอาจจะให้สู้และอดทนจริงๆ หลายๆ คนในพื้นที่เขาไม่ได้กินข้าวกันมาสามสี่วันหรือมากกว่านั้น (สะอื้นร้องไห้) คือบางคนอาจจะไม่ไหวแล้ว และสมมุติว่าเน็ตมันยังไปถึงและดูอยู่นะ น้ำมันจะลด แล้วมันจะเข้าไปได้ ก็แค่อยากให้อดทนจนถึงที่สุด ก้อยเชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามทำอย่างเต็มที่จริงๆ”
ดรีม : “อย่างที่เพื่อนๆ บอกเลย รู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็เรารู้สึกเสียใจกับครอบครัวและทุกคนที่ประสบภัยนี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดรีมเห็นก็คือเห็นน้ำใจของคนไทย ที่ร่วมมือช่วยกันเข้าไปได้เร็วที่สุด เราก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราทำอะไรได้บ้างก็จะทำให้มันดีที่สุด และเชื่อว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่ก้อยบอก ขอให้ทุกคนอดทนอีกสักนิดนึงเราจะไปให้ถึงเร็วที่สุด”
บอส : “ก็รู้สึกว่า อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่เป็นฝ่ายช่วยเหลือเองแล้วก็ฝั่งที่ประสบภัย อยากให้ทุกคนจับมือกันไว้แล้วก็สู้ไปด้วยกันก่อนแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ”
นัดตี้ : “แต่คนไทยน่ารักมากจริงๆ นะ พวกเรารวมพลังกัน รู้สึกประทับใจ”
ดรีม : “เป็นระยะเวลาที่ทุกคนลงมาทำเร็วมากแอ็คชั่นเร็วมาก”
ก้อย : “แต่ก้อยว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้การเมืองรัฐบาลควรจะต้องได้เรียนรู้อะไรอีกมากหลังจากเหตุการณ์นี้ เพราะก้อยคิดว่ามันใหญ่มากๆ และมันไม่ควรเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนี้”
ทางด้าน "แจ็ค แฟนฉัน" ก็เผยว่า
"ตอนนี้เตรียมลงไปช่วยน้ำท่วมแล้วครับ คือจริงๆ เรามีการเตรียมตัวที่วัดพระราม 9 คอนเซปต์ก็คือเปลี่ยนจากสังฆทานที่จะถวายพระ ให้เป็นของที่จะช่วยผู้ประสบภัยทางภาคใต้ ผมก็เลยรู้สึกว่าโครงการดีๆ แบบนี้ผมก็อยากจะซื้อของ อยากจะเป็นสื่อกลาง คือพี่ๆ นักข่าวใส่ใจทุกคน ผมเชื่อว่าคนไทยอยากช่วยกันหมดแหละ แต่เรารอในช่วงที่น้ำแห้งหรือเราส่งใจไป ส่งของไป ถ้าเป็นอาหารที่มีฮาลาลจะดีมากๆ แล้วเราก็เตรียมแล้วพวกอาหารที่ฉีกแล้วทานได้เลย แล้วผมจะมีซื้อน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างไปด้วย รวมถึงเราก็จะไปที่ฐานทัพอากาศที่ดอนเมือง ไปให้เจ้าหน้าที่จัดการ เพราะว่าเขาจะมีระบบมากกว่า เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งของแห้ง ของคาวที่พร้อมฉีกทานได้เลย
ผมเชื่อว่าพี่น้องภาคใต้ทั้งหมด ทุกจังหวัดที่ประสบภัย เราต้องช่วยกัน เราก็ทำเท่าที่ทำได้ เพราะล่าสุดผมอยู่ญี่ปุ่นเพิ่งกลับมา คุณทราย มาดามฟิน เขาก็ให้ผมจัดการเรื่องเรือ ก็จัดการกับทางผู้หลักผู้ใหญ่เรียบร้อย ซื้อเรือที่มันสามารถขนได้ในปริมาณเยอะ แล้วก็เป็นเครื่องที่รู้สึกปลอดภัย ปรับให้เบาได้ แรงได้ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าพี่ๆ ชาวบ้านแต่ละคนเขาต้องการยังไง ผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆ ทุกคน ถามว่าเป็นห่วงตรงไหนมากที่สุด คือมีทักเข้ามาหาผมเยอะมาก อย่างเช่นพ่อแม่ที่ติดอยู่หลายวันแล้วป่วย คือล่าสุดก็ได้มีการส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ ทางผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นั่น ว่าโลเคชั่นนี้ ที่นี่ เบอร์โทรนี้ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาแล้วว่าเขาจะจัดการยังไง ช่วยเหลือให้ทุกคนปลอดภัยยังไง ผมเชื่อว่าทุกคน รวมถึงน้องหมาน้องแมว แล้วก็ต้องซื้ออาหารไปให้น้องหมาน้องแมวด้วย หลังจากน้ำแห้งเราก็จะได้ดูแลเขา“
ดีใจที่เห็นประชาชนซัปพอร์ตกันเองขนาดนี้ ผมดีใจมากๆ ผมเชื่อว่าทางตัวผมและภรรยาที่เห็นข่าวก็พร้อมซัปพอร์ตและช่วยเหลือ แล้วแม่ยายผมเขาก็เป็นคนใต้ด้วย เป็นห่วง เราช่วยอะไรได้ก็เต็มที่ แล้วก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งทะเลาะกัน อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันรุนแรงเลย อะไรที่ทำได้ทำไปก่อน แล้วอ่านข่าวเดี๋ยวจะมีพายุลูกใหญ่มาอีก ผมก็อยากให้ดูแล้วก็เตรียมตัวกันดีๆ ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนผ่านวิกฤติตรงนี้ไป ผมเชื่อว่าใครที่ดูอยู่หรือดูข่าวตรงนี้ให้รักกันไว้ก่อน อย่าเพิ่งทะเลาะกัน อย่าเพิ่งด่ากัน เพื่อให้เราผ่านตรงนี้ไปได้“
ด้าน นิกกี้ ณฉัตร ก็เผยว่าแม้จะไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ก็ขอให้กำลังใจและเป็นกระบอกเสียง
"จริงๆ ผมเป็นคนนครศรีธรรมราช แต่ผมผูกพันกับสงขลา เพราะเมื่อก่อนเคยมีบ้านอยู่หาดใหญ่ เห็นข่าวก็ใจหาย เพราะเวลาดูติ๊กต็อกเฟสบุ๊คทุกวันนี้เห็นแต่ข่าวน้ำท่วม แต่ละบ้านเขาน่าสงสารจริงๆ คุณย่าคุณยายติดอยู่ในบ้าน หรือมีหมาแมว เห็นคนร้องไห้ก็รู้สึกอยากให้น้ำลดลงสักที ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับ พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจบางอย่างที่คนไทยรักกัน เห็นมั้ยเวลาเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่คนในวงการอย่างเดียวนะ พี่ๆ เพื่อนๆ เขาพยายามช่วยกันเพื่อคนใต้ครับ
จริงๆ หาดใหญ่เคยท่วมหลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้หนักที่สุด เพราะหาดใหญ่เขาเป็นแอ่งกะทะครับ ที่ช่วยได้ตอนนี้ก็คือในเพจเฟสบุ๊คผมก็จะคอยเป็นกระบอกเสียง ใครต้องการความช่วยเหลือจะมีแอดมินคอยมอนิเตอร์และโพสต์ตลอดทั้งวัน แต่เมื่อกี้กำลังคุยกับคุณแจ็คแฟนฉันว่าเราจะซื้อของไปบริจาคกัน และเมื่อกี้ขอน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างแล้ว ก็จะเอาส่งไปให้พี่น้องชาวปักใต้ ไม่ว่าจะเป็นสงขลา หาดใหญ่ สตูล แต่ถ้าผมลงพื้นที่อาจจะกลัวไปเป็นภาระเขามากกว่า จริงๆ อยากไปนะ เพราะเราก็ไม่ได้มีความสามารถในการช่วยเหลือ
การช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆ มันก็ยังไม่ทั่วถึงแหละครับ เพราะว่าบางทีพอช่วยพี่น้องเขาออกมาแล้วก็ไม่รู้เอาเขาไปไว้ไหน ออกมาวางไว้บนสะพานก็ยังไม่มีคนไปรับ ถ้าสำหรับผมคิดว่าตอนนี้คนยังน้อยไปและยังไม่ทั่วถึง ก็ต้องมีการจัดการที่ดีกว่านี้นะผมว่า ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับ เห็นแล้วก็หดหู่จริงๆ ขอให้น้ำลดไวๆ และขอให้ทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือได้ช่วยเหลือให้พี่ๆ ทุกคนปลอดภัยครับ"
ทางด้านศิลปิน วงโปเตโต้ ก็เผยว่ามีน้องในทีมที่เป็นคนใต้เช่นกัน
"ก็มีน้องที่ทำงานคนนึงเป็นคนใต้เหมือนกัน ที่บ้านก็ได้รับผลกระทบเยอะ เราก็รู้สึกว่าอยากส่งกำลังใจและทำทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสื่อสารถึงความรักที่มีต่อเพื่อนในประเทศซึ่งกันและกัน ก็ขอส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤติไปได้เร็วๆ และเรื่องสุขภาพก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันให้ดี โดยเฉพาะจิตอาสาทุกหน่วย จริงๆ พวกผมก็เฝ้าติดตามอยู่ก็เป็นห่วงทั้งหมดเลย ก็ทำหน้าที่ส่งกำลังใจนะครับ อะไรที่วงสามารถเป็นกระบอกเสียงได้และสามารถช่วยกันแชร์ได้ก็จะทำให้หมดครับ"