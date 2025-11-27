แม่ "คิมแซรอน" เผยหลักฐานใหม่ ยืนยันอีกครั้ง "คิมซูฮยอน" คบลูกสาวก่อนบรรลุนิติภาวะ

ครอบครัวคิมแซรอนเผยบันทึก แชต และภาพที่อ้างว่าชี้ความสัมพันธ์ก่อนบรรลุนิติภาวะ ด้านคิมซูฮยอนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมฟ้องกลับข้อหาหมิ่นประมาท ขณะที่ตำรวจยังไม่สรุปผลสอบสวน
ครอบครัวของ คิมแซรอน ปิดเผยบันทึกลายมือ, จดหมาย, แชต และภาพถ่ายจำนวนหนึ่งที่อ้างว่าได้มาจากการกู้ข้อมูลเชิงนิติวิทยาศาสตร์จากอุปกรณ์ของนักแสดงผู้ล่วงลับ โดยยืนยันว่าเธอมีความสัมพันธ์กับนักแสดงชื่อดัง คิมซูฮยอน ตั้งแต่ก่อนอายุครบ 19 ปี
หลักฐานที่ครอบครัวนำมาเผยแพร่ประกอบด้วย “บันทึกปี 2017” ซึ่งเขียนก่อนที่คิมซูฮยอนจะเข้ากรมทหาร พร้อมข้อความส่วนตัวที่มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงรักใคร่ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อเล่นในโทรศัพท์ และถ้อยคำจากบุคคลใกล้ชิด ที่ครอบครัวมองว่าเป็น “ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม” ว่าทั้งคู่คบหากันในช่วงที่แซรอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ด้าน ต้นสังกัดของคิมซูฮยอน ออกแถลงการณ์ “ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด” ทุกข้อกล่าวหา ย้ำว่าความสัมพันธ์เกิดขึ้น “หลังแซรอนบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น” พร้อมยื่นฟ้องครอบครัวของนักแสดงสาวในข้อหา หมิ่นประมาท และ เผยแพร่ข้อมูลเท็จทางการสื่อสาร พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยตั้งคำถามว่าทำไมโทรศัพท์ต้นฉบับของแซรอนจึงยังไม่ถูกส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่าย และยังไม่มีข้อสรุปจากการสอบสวนในตอนนี้