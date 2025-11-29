บันเทิงรอบโลก “ฟ่าน ปิงปิง” พลิกบทบาทคว้านำหญิงยอดเยี่ยมเวทีม้าทองคำ

“ฟ่าน ปิงปิง” นักแสดงซูเปอร์สตาร์แดนมังกร คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์มาเลเซีย Mother Bhumi บนเวที Golden Horse Awards ที่ไต้หวัน ด้วยบทแม่หม้ายชาวนาและหมอผี ซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์หรูหราที่เธอเคยแสดง โดยเธอกล่าวรับรางวัลผ่านโทรศัพท์ว่า “ฟ่าน ปิงปิง พร้อมจะทุ่มสุดตัว” หลังเคยถูกสั่งพักงานจากคดีเลี่ยงภาษีเมื่อปี 2018 การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ทรงพลัง ขณะที่ผู้กำกับ “จง เคียตอุน” รับรางวัลแทนบนเวที และกล่าวว่า “เราทุกคนเชื่อว่าเธอเริ่มต้นใหม่ได้”
“เคที เพอร์รี” นักร้องป๊อปสาวชาวอเมริกัน หวนคืนจีนแผ่นดินใหญ่ในรอบทศวรรษ ด้วยสองคอนเสิร์ตใหญ่ที่หางโจวเมื่อวันที่ 21–22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บรรยากาศครึกครื้นตั้งแต่เย็น แฟนคลับแจกเนื้อเพลง หิ้วถุงช้อปปิ้งจีน และตุ๊กตาจากเอ็มวี Bandaid มาให้กำลังใจ เธอขนเพลงฮิตมาเต็ม ทั้ง California Gurls, The One That Got Away พร้อมหยอกแฟน ๆ เรื่องเมืองเซี่ยงไฮ้ในรอบหน้า และยังอวดสำเนียงจีนพร้อมใช้ชื่อเล่นที่แฟนจีนตั้งให้ ช่วงท้ายยังโพสต์ภาพใส่ชุดจีน เดินเล่นริมทะเลสาบ และกินอาหารท้องถิ่น ก่อนยกคาราวานต่อไปยังเซี่ยงไฮ้, ไหโข่ว, ไซตามะ และอาบูดาบี
“ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์” นักร้องสาวจากเพลงฮิต Espresso เตรียมนำแสดงและควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์ในภาพยนตร์เพลงเรื่องใหม่แนว Alice in Wonderland ภายใต้การสร้างของ Universal Pictures และ “มาร์ก แพลตต์” โปรดิวเซอร์มือทองจาก Wicked แม้บทบาทของเธอยังไม่ยืนยัน แต่หลายคนคาดว่าเธอจะรับบท “อลิซ” ซึ่งสร้างกระแสถกเถียงทันที บ้างชมว่าเธอมีภาพลักษณ์น่ารักสดใสเหมาะกับบท แต่บางคนมองว่าเธอดูโตและเซ็กซี่เกินไปสำหรับตัวละครวัย 10 ขวบ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า “ซาบรีนา” เป็นคนเสนอไอเดีย ตั้งแต่จัดทำ Lookbook ไปจนถึงเสนอแผนให้สตูดิโอ ทำให้โปรเจกต์นี้กลายเป็นภาพสะท้อนสไตล์และความกล้าท้าทายของเธออย่างแท้จริง
เกิร์ลกรุ๊ปดาวรุ่ง “ILLIT” เจอเสียงวิจารณ์กระหน่ำหลังปล่อยซิงเกิลใหม่ NOT CUTE ANYMORE เมื่อ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเพลงนี้ซึ่งตั้งใจเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้โตขึ้น กลับถูกแฟน ๆ วิจารณ์ว่าโครงสร้างเพลงแบน รู้สึกเหมือนเดโม ไม่ต่างจากเพลงเปิดอัลบั้มมากกว่าเพลงหลัก จุดพีคของดราม่าอยู่ที่ความยาวเพลงแค่ 2 นาที 11 วินาที ทำให้เกิดการถกเถียงเรื่องเพลง K-Pop ยุคใหม่ที่สั้นลงเรื่อย ๆ เพื่อรองรับการเล่นซ้ำบน TikTok ขณะที่บางคนยังพอเห็นแง่ดีว่าเพลงนี้สะท้อนความพยายามของ “ILLIT” ที่อยากเติบโตทางศิลปะ แม้จะยังไม่ลงตัว