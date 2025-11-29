เดนิส ริชาร์ดส์–แอรอน ไฟเพอร์ส หย่าร้างเดือด

อดีตสามีอ้างกำลังจะไร้บ้าน “ต้องขอเงินเพื่อนกินข้าว” – ฝ่ายหญิงเผยถูกทำร้าย ขู่ปล่อยภาพส่วนตัว
วงการฮอลลีวูดจับตาความขัดแย้งไม่จบสิ้นของคู่หย่าร้าง เดนิส ริชาร์ดส์ นักแสดงชื่อดัง และ แอรอน ไฟเพอร์ส หลังมีเอกสารศาลชุดล่าสุดเผยว่า ไฟเพอร์สกำลังประสบ “ภาวะล้มละลายส่วนตัว” ถึงขั้น ต้องขอเงินเพื่อนประทังชีวิต ขณะรอการพิจารณาเรื่องค่าอุปการะในคดีหย่าร้าง
ตามรายงานของ Fox News Digital ไฟเพอร์สได้ยื่นขอไต่สวนฉุกเฉิน พร้อมระบุว่า ปิกอัพเพียงคันเดียวที่เหลืออยู่ใกล้ถูกยึด และอาจถูกไล่ออกจากที่พักได้ทุกเมื่อ เขาให้ถ้อยคำต่อศาลว่า
“สถานการณ์การเงินของผมเลวร้ายลงทุกวัน… ผมกำลังขอเงินเพื่อนเพื่อซื้ออาหารกิน ผมเสี่ยงจะไร้บ้าน ไม่มีรถ ไม่มีโทรศัพท์ หากศาลไม่อนุญาตให้ผมเข้าถึงเงินก้อนใหญ่ซึ่งถูกอีกฝ่ายควบคุมอยู่”
ไฟเพอร์สอ้างว่าตนต้องใช้เงินถึง 338,686 ดอลลาร์ เพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่ค่าเช่า ค่าจอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ไปจนถึงค่าทนาย โดยเพียง ค่าครองชีพต่อเดือนสูงถึงกว่า 30,000 ดอลลาร์ ทั้งค่าเช่า 15,000 ดอลลาร์ ค่าอาหาร 12,000 ดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายของรถรวมกว่า 2,000 ดอลลาร์
ด้านริชาร์ดส์ ซึ่งยื่นขอคำสั่งห้ามติดต่อแบบถาวรและได้รับอนุมัติเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้แจ้งต่อศาลว่า ถูกไฟเพอร์สใช้ความรุนแรง รวมถึงนำข้อความส่วนตัว–ภาพส่วนตัวไปเผยแพร่ ซึ่งผู้พิพากษาระบุว่าเป็น “ลักษณะชัดเจนของความรุนแรงในครอบครัว”
ไฟเพอร์สยังถูกจับกุมเมื่อเดือนก่อนจากคดีทำร้ายร่างกายคู่สมรสย้อนหลังเมื่อปี 2017 และ 2022 โดยเจ้าตัวยืนยันผ่านสื่อว่า “ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเท็จ และถูกใช้ทำลายชื่อเสียงของผม”
รายงานของ Radar Online เผยข้อมูลจากคนใกล้ชิดระบุว่า จุดแตกหักที่ทำให้ริชาร์ดส์ตัดสินใจไม่หันกลับ คือเหตุการณ์ที่ไฟเพอร์ส “ลงมือทำร้ายขณะเธอกำลังพักฟื้นจากการผ่าตัด” ซึ่งทำให้เธอร้องไห้ให้การต่อศาล ทั้งยังเคยตั้งเงื่อนไขว่าหากจะไปต่อในชีวิตคู่ ไฟเพอร์สต้องเข้ารับการบำบัดอารมณ์ แต่เขาไม่ทำตาม
แม้ริชาร์ดส์มีแผนจะยื่นหย่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดครั้งที่สอง แต่กลับเป็นฝ่ายไฟเพอร์สที่ยื่นก่อน โดยแหล่งข่าวระบุว่าเขาและครอบครัวอาจหวังให้เข้าข่ายผู้รับค่าเลี้ยงดู อย่างไรก็ตาม ริชาร์ดส์ทราบข่าวการหย่าจาก “อินเทอร์เน็ต” ไม่ใช่จากสามี
แหล่งข่าวอ้างว่า ช่วงก่อนยื่นหย่า ไฟเพอร์สและบิดาได้ ขู่จะปล่อยภาพของริชาร์ดส์ลงอินเทอร์เน็ต จนเธอตัดสินใจส่งข้อความถึงแม่ของเขาว่า “คงถึงเวลาต้องหย่ากันแล้ว”
หลังยื่นหย่าได้ไม่นาน สื่อหลายแห่งรายงานว่าริชาร์ดส์ “ถูกทิ้งจนช็อก” และ “อยากกลับไปคืนดี” แต่แหล่งข่าวยืนยันว่าเป็นไฟเพอร์สต่างหากที่ “อ้อนวอนจะกลับมา” เพราะเริ่มตระหนักว่าเมื่อไม่มีริชาร์ดส์ เขาและครอบครัวจะขาดเสาหลักด้านการเงิน “เขาพึ่งพาเงินของเธอเพื่ออยู่รอด” แหล่งข่าวกล่าว
ฝ่ายริชาร์ดส์เอง “โล่งใจที่ทุกอย่างจบลง” และยอมรับว่าเคยกลัวอดีตสามีจากพฤติกรรมที่เธอให้การไว้ในศาล
ล่าสุด ผู้พิพากษามีคำสั่ง ห้ามไฟเพอร์สเข้าหา ริชาร์ดส์ เป็นเวลา 5 ปีเต็ม ขณะที่การต่อสู้คดีหย่าจะเดินหน้าต่อในต้นปี 2026 โดยยังไม่มีสัญญาณว่าคดีจะปิดได้ในเร็ววัน