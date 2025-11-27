xs
"แจ็ค​ แฟนฉัน" เผย​ "ดาด้า" เครียดและรู้สึกแย่ ใครผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



"แจ็ค​ แฟนฉัน" ยอมรับสภาพจิตใจ "ดาด้า" เรื่อง​ "นานา" ยังแย่และเครียด เพราะไม่เคยเห็นอีกฝ่ายร้องไห้มาก่อน มีแต่อารมณ์ดี ซึ่งเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มีใครอยากให้เกิด เผยอยากให้เคลียร์กันดีๆ และใครผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมาย

เป็นเพื่อนร่วมงานอีกคนที่ได้เห็น "ดาด้า​ วรินดา ดำรงผล" ในมุมตลกและเฮฮาตลอด สำหรับหนุ่ม "แจ็ค​ แฟนฉัน" แต่ล่าสุดกับกรณีของ "นานา​ ไรบีนา" กลับทำให้อีกฝ่ายเสียน้ำตาได้ขนาดนั้น ซึ่งแจ็คก็ยอมรับว่าสภาพจิตใจดาด้าก็คงกำลังแย่และเครียดไม่น้อย แต่ตนก็อยากให้เคลียร์กันดีๆ กับ​ทุกฝ่าย​ เพราะคงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

”พี่ด้าก็คงตามข่าว ก็คงรู้สึกแย่ ทีแรกเจอแกวันที่แกอ่านข่าวก็ถามว่าพี่เป็นยังไง เขาก็บอกว่าพี่รับฟังมาแบบนี้ แต่ก็เข้าใจนะ จริงๆ แล้วเจตนาเขาคงไม่ได้อยากจะให้มันเกิดอย่างนี้หรอก เพราะว่าการเสียใจมันไม่ได้อยากให้เกิดนะทุกคน แต่ว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิด ดำเนินคดีไป อะไรยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมาย คือเรามีกฎหมายอยู่แล้ว ใครผิดก็แก้ปัญหาไปในทุกภาคส่วน​ ถามว่าพี่ด้าเครียดหนักขนาดไหน​ คือเขาไม่เคยร้องไห้ เขาเป็นคนขำบ่อย อารมณ์ดี ก็อยากเป็นกำลังใจทุกภาคส่วนครับ ทั้งผู้เสียหาย เคลียร์กันดีๆ ครับ อย่าไปว่าอะไรกันเลย ทุกวันนี้ทำรายการข่าวก็จะเห็นข่าวเกิดขึ้นปุ๊บก็ด่า ซึ่งก็เข้าใจ แต่อะไรที่เพลาๆ​ ได้ก็ช่วย​ๆ​ กันครับ เพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น​ ถ้าใครผิดก็ว่ากันไปตามผิด"

"ที่พี่ด้าบอกว่าไม่คิดจะไปแจ้งความ อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเลย เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกัน เราก็เป็นผู้ร่วมทำงาน คือส่วนตัวพี่ด้าเป็นคนน่ารักกับตัวผม แล้วเขาไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องนี้หรอก แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนจิตใจดี เมตตา ช่วยเหลือเพื่อน อันนี้ก็ว่ากันไปในมุมของเขา”


